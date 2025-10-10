- 성장
트레이드:
3 379
이익 거래:
1 863 (55.13%)
손실 거래:
1 516 (44.87%)
최고의 거래:
1 769.59 HKD
최악의 거래:
-3 700.09 HKD
총 수익:
83 378.47 HKD (6 698 050 pips)
총 손실:
-76 354.13 HKD (7 807 385 pips)
연속 최대 이익:
141 (7 850.03 HKD)
연속 최대 이익:
9 942.03 HKD (135)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
31.04%
최대 입금량:
306.75%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
305
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.39
롱(주식매수):
2 282 (67.53%)
숏(주식차입매도):
1 097 (32.47%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
2.08 HKD
평균 이익:
44.75 HKD
평균 손실:
-50.37 HKD
연속 최대 손실:
125 (-5 517.06 HKD)
연속 최대 손실:
-15 853.83 HKD (6)
월별 성장률:
-27.62%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 338.45 HKD
최대한의:
17 903.15 HKD (63.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
99.65% (17 903.15 HKD)
자본금별:
92.44% (14 487.80 HKD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2771
|BTCUSD
|276
|HK50ft
|188
|ETHUSD
|144
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.1K
|BTCUSD
|-95
|HK50ft
|-41
|ETHUSD
|-37
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|138K
|BTCUSD
|-894K
|HK50ft
|-321K
|ETHUSD
|-32K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 769.59 HKD
최악의 거래: -3 700 HKD
연속 최대 이익: 135
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +7 850.03 HKD
연속 최대 손실: -5 517.06 HKD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "UltimaMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
