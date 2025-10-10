- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 059
盈利交易:
1 752 (57.27%)
亏损交易:
1 307 (42.73%)
最好交易:
1 769.59 HKD
最差交易:
-3 700.09 HKD
毛利:
79 175.24 HKD (6 583 632 pips)
毛利亏损:
-72 190.75 HKD (7 665 146 pips)
最大连续赢利:
141 (7 850.03 HKD)
最大连续盈利:
9 942.03 HKD (135)
夏普比率:
0.02
交易活动:
33.54%
最大入金加载:
306.75%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
370
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.39
长期交易:
2 053 (67.11%)
短期交易:
1 006 (32.89%)
利润因子:
1.10
预期回报:
2.28 HKD
平均利润:
45.19 HKD
平均损失:
-55.23 HKD
最大连续失误:
125 (-5 517.06 HKD)
最大连续亏损:
-15 853.83 HKD (6)
每月增长:
-51.59%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
4 338.45 HKD
最大值:
17 903.15 HKD (63.44%)
相对跌幅:
结余:
99.52% (17 903.15 HKD)
净值:
92.44% (14 487.80 HKD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2595
|BTCUSD
|276
|HK50ft
|188
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|-95
|HK50ft
|-41
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|134K
|BTCUSD
|-894K
|HK50ft
|-321K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 769.59 HKD
最差交易: -3 700 HKD
最大连续赢利: 135
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +7 850.03 HKD
最大连续亏损: -5 517.06 HKD
