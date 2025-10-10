SignaleKategorien
Yan Yan Chong

YenYC

Yan Yan Chong
0 Bewertungen
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -50%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 071
Gewinntrades:
1 757 (57.21%)
Verlusttrades:
1 314 (42.79%)
Bester Trade:
1 769.59 HKD
Schlechtester Trade:
-3 700.09 HKD
Bruttoprofit:
79 212.31 HKD (6 584 108 pips)
Bruttoverlust:
-72 371.15 HKD (7 667 465 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
141 (7 850.03 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 942.03 HKD (135)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
33.54%
Max deposit load:
306.75%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
382
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.38
Long-Positionen:
2 063 (67.18%)
Short-Positionen:
1 008 (32.82%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
2.23 HKD
Durchschnittlicher Profit:
45.08 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-55.08 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
125 (-5 517.06 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15 853.83 HKD (6)
Wachstum pro Monat :
-50.17%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 338.45 HKD
Maximaler:
17 903.15 HKD (63.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.52% (17 903.15 HKD)
Kapital:
92.44% (14 487.80 HKD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 2607
BTCUSD 276
HK50ft 188
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1K
BTCUSD -95
HK50ft -41
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 132K
BTCUSD -894K
HK50ft -321K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 769.59 HKD
Schlechtester Trade: -3 700 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 135
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7 850.03 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 517.06 HKD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "UltimaMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
Keine Bewertungen
2025.12.24 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.