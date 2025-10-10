- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
3 071
Gewinntrades:
1 757 (57.21%)
Verlusttrades:
1 314 (42.79%)
Bester Trade:
1 769.59 HKD
Schlechtester Trade:
-3 700.09 HKD
Bruttoprofit:
79 212.31 HKD (6 584 108 pips)
Bruttoverlust:
-72 371.15 HKD (7 667 465 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
141 (7 850.03 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 942.03 HKD (135)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
33.54%
Max deposit load:
306.75%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
382
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.38
Long-Positionen:
2 063 (67.18%)
Short-Positionen:
1 008 (32.82%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
2.23 HKD
Durchschnittlicher Profit:
45.08 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-55.08 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
125 (-5 517.06 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15 853.83 HKD (6)
Wachstum pro Monat :
-50.17%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 338.45 HKD
Maximaler:
17 903.15 HKD (63.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.52% (17 903.15 HKD)
Kapital:
92.44% (14 487.80 HKD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2607
|BTCUSD
|276
|HK50ft
|188
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|-95
|HK50ft
|-41
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|132K
|BTCUSD
|-894K
|HK50ft
|-321K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 769.59 HKD
Schlechtester Trade: -3 700 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 135
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7 850.03 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 517.06 HKD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "UltimaMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
