Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Всего трейдов:
3 044
Прибыльных трейдов:
1 744 (57.29%)
Убыточных трейдов:
1 300 (42.71%)
Лучший трейд:
1 769.59 HKD
Худший трейд:
-3 700.09 HKD
Общая прибыль:
79 113.93 HKD (6 504 779 pips)
Общий убыток:
-72 158.84 HKD (7 624 088 pips)
Макс. серия выигрышей:
141 (7 850.03 HKD)
Макс. прибыль в серии:
9 942.03 HKD (135)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
33.54%
Макс. загрузка депозита:
306.75%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
369
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.39
Длинных трейдов:
2 038 (66.95%)
Коротких трейдов:
1 006 (33.05%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
2.28 HKD
Средняя прибыль:
45.36 HKD
Средний убыток:
-55.51 HKD
Макс. серия проигрышей:
125 (-5 517.06 HKD)
Макс. убыток в серии:
-15 853.83 HKD (6)
Прирост в месяц:
-49.11%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 338.45 HKD
Максимальная:
17 903.15 HKD (63.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.52% (17 903.15 HKD)
По эквити:
92.44% (14 487.80 HKD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2595
|BTCUSD
|261
|HK50ft
|188
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|-99
|HK50ft
|-41
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|134K
|BTCUSD
|-932K
|HK50ft
|-321K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
FBS-Real-7
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
Нет отзывов
30 USD в месяц
-49%
0
0
USD
USD
6.2K
HKD
HKD
16
95%
3 044
57%
34%
1.09
2.28
HKD
HKD
100%
1:500