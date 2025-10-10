СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / YenYC
Yan Yan Chong

YenYC

Yan Yan Chong
0 отзывов
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -49%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 044
Прибыльных трейдов:
1 744 (57.29%)
Убыточных трейдов:
1 300 (42.71%)
Лучший трейд:
1 769.59 HKD
Худший трейд:
-3 700.09 HKD
Общая прибыль:
79 113.93 HKD (6 504 779 pips)
Общий убыток:
-72 158.84 HKD (7 624 088 pips)
Макс. серия выигрышей:
141 (7 850.03 HKD)
Макс. прибыль в серии:
9 942.03 HKD (135)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
33.54%
Макс. загрузка депозита:
306.75%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
369
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.39
Длинных трейдов:
2 038 (66.95%)
Коротких трейдов:
1 006 (33.05%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
2.28 HKD
Средняя прибыль:
45.36 HKD
Средний убыток:
-55.51 HKD
Макс. серия проигрышей:
125 (-5 517.06 HKD)
Макс. убыток в серии:
-15 853.83 HKD (6)
Прирост в месяц:
-49.11%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 338.45 HKD
Максимальная:
17 903.15 HKD (63.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.52% (17 903.15 HKD)
По эквити:
92.44% (14 487.80 HKD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2595
BTCUSD 261
HK50ft 188
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1K
BTCUSD -99
HK50ft -41
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 134K
BTCUSD -932K
HK50ft -321K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 769.59 HKD
Худший трейд: -3 700 HKD
Макс. серия выигрышей: 135
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +7 850.03 HKD
Макс. убыток в серии: -5 517.06 HKD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
Нет отзывов
2025.12.24 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 06:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 12:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 13:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 10:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 19:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 18:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 17:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 17:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 16:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
