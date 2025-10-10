- 成長
トレード:
3 069
利益トレード:
1 757 (57.24%)
損失トレード:
1 312 (42.75%)
ベストトレード:
1 769.59 HKD
最悪のトレード:
-3 700.09 HKD
総利益:
79 212.31 HKD (6 584 108 pips)
総損失:
-72 309.05 HKD (7 666 667 pips)
最大連続の勝ち:
141 (7 850.03 HKD)
最大連続利益:
9 942.03 HKD (135)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
33.54%
最大入金額:
306.75%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
380
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.39
長いトレード:
2 061 (67.16%)
短いトレード:
1 008 (32.84%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
2.25 HKD
平均利益:
45.08 HKD
平均損失:
-55.11 HKD
最大連続の負け:
125 (-5 517.06 HKD)
最大連続損失:
-15 853.83 HKD (6)
月間成長:
-53.86%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 338.45 HKD
最大の:
17 903.15 HKD (63.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.52% (17 903.15 HKD)
エクイティによる:
92.44% (14 487.80 HKD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2605
|BTCUSD
|276
|HK50ft
|188
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|-95
|HK50ft
|-41
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|133K
|BTCUSD
|-894K
|HK50ft
|-321K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
