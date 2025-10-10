シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / YenYC
Yan Yan Chong

YenYC

Yan Yan Chong
レビュー0件
16週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -50%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 069
利益トレード:
1 757 (57.24%)
損失トレード:
1 312 (42.75%)
ベストトレード:
1 769.59 HKD
最悪のトレード:
-3 700.09 HKD
総利益:
79 212.31 HKD (6 584 108 pips)
総損失:
-72 309.05 HKD (7 666 667 pips)
最大連続の勝ち:
141 (7 850.03 HKD)
最大連続利益:
9 942.03 HKD (135)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
33.54%
最大入金額:
306.75%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
380
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.39
長いトレード:
2 061 (67.16%)
短いトレード:
1 008 (32.84%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
2.25 HKD
平均利益:
45.08 HKD
平均損失:
-55.11 HKD
最大連続の負け:
125 (-5 517.06 HKD)
最大連続損失:
-15 853.83 HKD (6)
月間成長:
-53.86%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 338.45 HKD
最大の:
17 903.15 HKD (63.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.52% (17 903.15 HKD)
エクイティによる:
92.44% (14 487.80 HKD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 2605
BTCUSD 276
HK50ft 188
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1K
BTCUSD -95
HK50ft -41
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 133K
BTCUSD -894K
HK50ft -321K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 769.59 HKD
最悪のトレード: -3 700 HKD
最大連続の勝ち: 135
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +7 850.03 HKD
最大連続損失: -5 517.06 HKD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
レビューなし
2025.12.24 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 06:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 12:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 13:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 10:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 19:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 18:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 17:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 17:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 16:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
YenYC
30 USD/月
-50%
0
0
USD
6.1K
HKD
16
94%
3 069
57%
34%
1.09
2.25
HKD
100%
1:500
コピー

