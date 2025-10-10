- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
366
Profit Trade:
307 (83.87%)
Loss Trade:
59 (16.12%)
Best Trade:
544.64 HKD
Worst Trade:
-322.38 HKD
Profitto lordo:
12 100.81 HKD (215 113 pips)
Perdita lorda:
-2 954.99 HKD (131 940 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (585.83 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
1 054.65 HKD (9)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
4.79%
Massimo carico di deposito:
0.53%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
90
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
18.73
Long Trade:
360 (98.36%)
Short Trade:
6 (1.64%)
Fattore di profitto:
4.10
Profitto previsto:
24.99 HKD
Profitto medio:
39.42 HKD
Perdita media:
-50.08 HKD
Massime perdite consecutive:
6 (-12.26 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-488.30 HKD (2)
Crescita mensile:
91.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
488.30 HKD (2.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.81% (488.30 HKD)
Per equità:
0.12% (14.16 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|355
|BTCUSD
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2K
|BTCUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|68K
|BTCUSD
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +544.64 HKD
Worst Trade: -322 HKD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +585.83 HKD
Massima perdita consecutiva: -12.26 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
Non ci sono recensioni
