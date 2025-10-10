SegnaliSezioni
Yan Yan Chong

YenYC

Yan Yan Chong
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 96%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
366
Profit Trade:
307 (83.87%)
Loss Trade:
59 (16.12%)
Best Trade:
544.64 HKD
Worst Trade:
-322.38 HKD
Profitto lordo:
12 100.81 HKD (215 113 pips)
Perdita lorda:
-2 954.99 HKD (131 940 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (585.83 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
1 054.65 HKD (9)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
4.79%
Massimo carico di deposito:
0.53%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
90
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
18.73
Long Trade:
360 (98.36%)
Short Trade:
6 (1.64%)
Fattore di profitto:
4.10
Profitto previsto:
24.99 HKD
Profitto medio:
39.42 HKD
Perdita media:
-50.08 HKD
Massime perdite consecutive:
6 (-12.26 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-488.30 HKD (2)
Crescita mensile:
91.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
488.30 HKD (2.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.81% (488.30 HKD)
Per equità:
0.12% (14.16 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 355
BTCUSD 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.2K
BTCUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 68K
BTCUSD 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +544.64 HKD
Worst Trade: -322 HKD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +585.83 HKD
Massima perdita consecutiva: -12.26 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
Non ci sono recensioni
2025.10.10 07:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 06:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 06:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
