Yan Yan Chong

YenYC

Yan Yan Chong
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 96%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
366
Bénéfice trades:
307 (83.87%)
Perte trades:
59 (16.12%)
Meilleure transaction:
544.64 HKD
Pire transaction:
-322.38 HKD
Bénéfice brut:
12 100.81 HKD (215 113 pips)
Perte brute:
-2 954.99 HKD (131 940 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (585.83 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 054.65 HKD (9)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
1.25%
Charge de dépôt maximale:
0.53%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
90
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
18.73
Longs trades:
360 (98.36%)
Courts trades:
6 (1.64%)
Facteur de profit:
4.10
Rendement attendu:
24.99 HKD
Bénéfice moyen:
39.42 HKD
Perte moyenne:
-50.08 HKD
Pertes consécutives maximales:
6 (-12.26 HKD)
Perte consécutive maximale:
-488.30 HKD (2)
Croissance mensuelle:
91.33%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 HKD
Maximal:
488.30 HKD (2.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.81% (488.30 HKD)
Par fonds propres:
0.11% (12.68 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 355
BTCUSD 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2K
BTCUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 68K
BTCUSD 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +544.64 HKD
Pire transaction: -322 HKD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +585.83 HKD
Perte consécutive maximale: -12.26 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
Aucun avis
2025.10.10 07:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 06:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 06:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
