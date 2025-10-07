SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Leverage Hp28
Wai Hong Lee

Leverage Hp28

Wai Hong Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 49%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
93
Kârla kapanan işlemler:
70 (75.26%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (24.73%)
En iyi işlem:
59.28 USD
En kötü işlem:
-20.31 USD
Brüt kâr:
345.12 USD (13 105 pips)
Brüt zarar:
-102.18 USD (5 513 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (55.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
83.10 USD (5)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.92%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.08
Alış işlemleri:
41 (44.09%)
Satış işlemleri:
52 (55.91%)
Kâr faktörü:
3.38
Beklenen getiri:
2.61 USD
Ortalama kâr:
4.93 USD
Ortalama zarar:
-4.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-39.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.93 USD (3)
Aylık büyüme:
48.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
39.93 USD (6.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.98% (39.93 USD)
Varlığa göre:
13.60% (101.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD+ 9
AUDCHF+ 6
NZDJPY+ 5
GBPAUD+ 5
USDJPY+ 5
AUDJPY+ 5
NZDCHF+ 5
NZDSGD+ 5
EURJPY+ 4
GBPNZD+ 4
NZDUSD+ 4
GBPJPY+ 3
EURCAD+ 3
USDCHF+ 3
AUDSGD+ 3
USDCAD+ 3
EURCHF+ 3
GBPCAD+ 3
EURUSD+ 3
CHFJPY+ 2
AUDCAD+ 2
EURNZD+ 2
AUDNZD+ 1
CADJPY+ 1
GBPUSD+ 1
EURSGD+ 1
GBPCHF+ 1
USDSGD+ 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD+ 37
AUDCHF+ 24
NZDJPY+ 11
GBPAUD+ 11
USDJPY+ 4
AUDJPY+ 11
NZDCHF+ 18
NZDSGD+ 16
EURJPY+ 9
GBPNZD+ 6
NZDUSD+ 15
GBPJPY+ 6
EURCAD+ 6
USDCHF+ 1
AUDSGD+ 8
USDCAD+ 7
EURCHF+ 10
GBPCAD+ 5
EURUSD+ 11
CHFJPY+ 4
AUDCAD+ 5
EURNZD+ 2
AUDNZD+ 2
CADJPY+ 2
GBPUSD+ 3
EURSGD+ 2
GBPCHF+ 3
USDSGD+ 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD+ -810
AUDCHF+ 388
NZDJPY+ 698
GBPAUD+ 546
USDJPY+ 134
AUDJPY+ 682
NZDCHF+ 376
NZDSGD+ 219
EURJPY+ 565
GBPNZD+ 403
NZDUSD+ 252
GBPJPY+ 457
EURCAD+ 454
USDCHF+ 50
AUDSGD+ 369
USDCAD+ 396
EURCHF+ 382
GBPCAD+ 454
EURUSD+ -79
CHFJPY+ 322
AUDCAD+ 253
EURNZD+ 181
AUDNZD+ 144
CADJPY+ 158
GBPUSD+ 151
EURSGD+ 150
GBPCHF+ 133
USDSGD+ 150
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.28 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +55.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.07 14:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
