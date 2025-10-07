- Прирост
Всего трейдов:
463
Прибыльных трейдов:
336 (72.57%)
Убыточных трейдов:
127 (27.43%)
Лучший трейд:
127.60 USD
Худший трейд:
-43.37 USD
Общая прибыль:
2 017.48 USD (68 206 pips)
Общий убыток:
-1 020.94 USD (47 745 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (58.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
141.77 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
98.16%
Макс. загрузка депозита:
148.35%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.44
Длинных трейдов:
212 (45.79%)
Коротких трейдов:
251 (54.21%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
2.15 USD
Средняя прибыль:
6.00 USD
Средний убыток:
-8.04 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-34.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-96.85 USD (4)
Прирост в месяц:
45.91%
Годовой прогноз:
557.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
105.57 USD (11.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.51% (105.57 USD)
По эквити:
83.76% (673.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|30
|AUDJPY+
|23
|EURAUD+
|21
|GBPCAD+
|21
|EURSGD+
|19
|EURUSD+
|19
|GBPJPY+
|18
|USDJPY+
|18
|USDCHF+
|18
|CADJPY+
|18
|NZDSGD+
|18
|EURCHF+
|17
|AUDSGD+
|15
|AUDCHF+
|15
|NZDJPY+
|14
|GBPAUD+
|13
|AUDNZD+
|13
|AUDCAD+
|13
|NZDCAD+
|13
|CADCHF+
|13
|EURNZD+
|12
|EURCAD+
|11
|USDCAD+
|11
|GBPCHF+
|11
|GBPNZD+
|10
|NZDUSD+
|10
|EURGBP+
|10
|GBPUSD+
|9
|AUDUSD+
|9
|CHFJPY+
|8
|USDSGD+
|7
|NZDCHF+
|6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY+
|26
|AUDJPY+
|13
|EURAUD+
|50
|GBPCAD+
|25
|EURSGD+
|15
|EURUSD+
|63
|GBPJPY+
|35
|USDJPY+
|36
|USDCHF+
|25
|CADJPY+
|39
|NZDSGD+
|36
|EURCHF+
|57
|AUDSGD+
|33
|AUDCHF+
|61
|NZDJPY+
|36
|GBPAUD+
|27
|AUDNZD+
|26
|AUDCAD+
|3
|NZDCAD+
|34
|CADCHF+
|71
|EURNZD+
|19
|EURCAD+
|16
|USDCAD+
|24
|GBPCHF+
|31
|GBPNZD+
|6
|NZDUSD+
|33
|EURGBP+
|32
|GBPUSD+
|34
|AUDUSD+
|31
|CHFJPY+
|23
|USDSGD+
|14
|NZDCHF+
|21
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY+
|-2.6K
|AUDJPY+
|-2.3K
|EURAUD+
|-4.2K
|GBPCAD+
|1.1K
|EURSGD+
|1K
|EURUSD+
|1.9K
|GBPJPY+
|2.3K
|USDJPY+
|1.9K
|USDCHF+
|788
|CADJPY+
|1.3K
|NZDSGD+
|1.5K
|EURCHF+
|137
|AUDSGD+
|601
|AUDCHF+
|1.2K
|NZDJPY+
|1.1K
|GBPAUD+
|1.7K
|AUDNZD+
|1.4K
|AUDCAD+
|-63
|NZDCAD+
|1.5K
|CADCHF+
|-317
|EURNZD+
|1.6K
|EURCAD+
|972
|USDCAD+
|1.4K
|GBPCHF+
|1.1K
|GBPNZD+
|460
|NZDUSD+
|1.1K
|EURGBP+
|992
|GBPUSD+
|880
|AUDUSD+
|895
|CHFJPY+
|86
|USDSGD+
|935
|NZDCHF+
|501
Лучший трейд: +127.60 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +58.97 USD
Макс. убыток в серии: -34.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
267%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
15
100%
463
72%
98%
1.97
2.15
USD
USD
84%
1:500