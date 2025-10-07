СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Leverage Hp28
Wai Hong Lee

Leverage Hp28

Wai Hong Lee
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 267%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
463
Прибыльных трейдов:
336 (72.57%)
Убыточных трейдов:
127 (27.43%)
Лучший трейд:
127.60 USD
Худший трейд:
-43.37 USD
Общая прибыль:
2 017.48 USD (68 206 pips)
Общий убыток:
-1 020.94 USD (47 745 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (58.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
141.77 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
98.16%
Макс. загрузка депозита:
148.35%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.44
Длинных трейдов:
212 (45.79%)
Коротких трейдов:
251 (54.21%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
2.15 USD
Средняя прибыль:
6.00 USD
Средний убыток:
-8.04 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-34.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-96.85 USD (4)
Прирост в месяц:
45.91%
Годовой прогноз:
557.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
105.57 USD (11.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.51% (105.57 USD)
По эквити:
83.76% (673.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY+ 30
AUDJPY+ 23
EURAUD+ 21
GBPCAD+ 21
EURSGD+ 19
EURUSD+ 19
GBPJPY+ 18
USDJPY+ 18
USDCHF+ 18
CADJPY+ 18
NZDSGD+ 18
EURCHF+ 17
AUDSGD+ 15
AUDCHF+ 15
NZDJPY+ 14
GBPAUD+ 13
AUDNZD+ 13
AUDCAD+ 13
NZDCAD+ 13
CADCHF+ 13
EURNZD+ 12
EURCAD+ 11
USDCAD+ 11
GBPCHF+ 11
GBPNZD+ 10
NZDUSD+ 10
EURGBP+ 10
GBPUSD+ 9
AUDUSD+ 9
CHFJPY+ 8
USDSGD+ 7
NZDCHF+ 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY+ 26
AUDJPY+ 13
EURAUD+ 50
GBPCAD+ 25
EURSGD+ 15
EURUSD+ 63
GBPJPY+ 35
USDJPY+ 36
USDCHF+ 25
CADJPY+ 39
NZDSGD+ 36
EURCHF+ 57
AUDSGD+ 33
AUDCHF+ 61
NZDJPY+ 36
GBPAUD+ 27
AUDNZD+ 26
AUDCAD+ 3
NZDCAD+ 34
CADCHF+ 71
EURNZD+ 19
EURCAD+ 16
USDCAD+ 24
GBPCHF+ 31
GBPNZD+ 6
NZDUSD+ 33
EURGBP+ 32
GBPUSD+ 34
AUDUSD+ 31
CHFJPY+ 23
USDSGD+ 14
NZDCHF+ 21
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY+ -2.6K
AUDJPY+ -2.3K
EURAUD+ -4.2K
GBPCAD+ 1.1K
EURSGD+ 1K
EURUSD+ 1.9K
GBPJPY+ 2.3K
USDJPY+ 1.9K
USDCHF+ 788
CADJPY+ 1.3K
NZDSGD+ 1.5K
EURCHF+ 137
AUDSGD+ 601
AUDCHF+ 1.2K
NZDJPY+ 1.1K
GBPAUD+ 1.7K
AUDNZD+ 1.4K
AUDCAD+ -63
NZDCAD+ 1.5K
CADCHF+ -317
EURNZD+ 1.6K
EURCAD+ 972
USDCAD+ 1.4K
GBPCHF+ 1.1K
GBPNZD+ 460
NZDUSD+ 1.1K
EURGBP+ 992
GBPUSD+ 880
AUDUSD+ 895
CHFJPY+ 86
USDSGD+ 935
NZDCHF+ 501
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +127.60 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +58.97 USD
Макс. убыток в серии: -34.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.22 00:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 19:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 05:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 17:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 22:40
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 18:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 19:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 17:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 14:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 10:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
