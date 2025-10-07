- 자본
- 축소
트레이드:
506
이익 거래:
370 (73.12%)
손실 거래:
136 (26.88%)
최고의 거래:
127.60 USD
최악의 거래:
-43.37 USD
총 수익:
2 172.57 USD (74 145 pips)
총 손실:
-1 056.43 USD (49 257 pips)
연속 최대 이익:
25 (58.97 USD)
연속 최대 이익:
141.77 USD (3)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
98.16%
최대 입금량:
148.35%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
32
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
10.57
롱(주식매수):
229 (45.26%)
숏(주식차입매도):
277 (54.74%)
수익 요인:
2.06
기대수익:
2.21 USD
평균 이익:
5.87 USD
평균 손실:
-7.77 USD
연속 최대 손실:
6 (-34.43 USD)
연속 최대 손실:
-96.85 USD (4)
월별 성장률:
39.57%
연간 예측:
480.12%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
105.57 USD (11.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.51% (105.57 USD)
자본금별:
83.76% (673.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|31
|AUDJPY+
|24
|EURAUD+
|23
|GBPCAD+
|21
|NZDSGD+
|21
|USDCHF+
|20
|AUDSGD+
|20
|EURSGD+
|20
|GBPJPY+
|19
|USDJPY+
|19
|EURUSD+
|19
|NZDCAD+
|19
|NZDJPY+
|18
|CADJPY+
|18
|EURCHF+
|18
|AUDCHF+
|16
|EURNZD+
|15
|GBPAUD+
|14
|AUDCAD+
|14
|AUDNZD+
|13
|CADCHF+
|13
|NZDUSD+
|12
|AUDUSD+
|12
|GBPNZD+
|11
|EURCAD+
|11
|USDCAD+
|11
|GBPCHF+
|11
|EURGBP+
|11
|GBPUSD+
|9
|CHFJPY+
|8
|USDSGD+
|8
|NZDCHF+
|7
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY+
|28
|AUDJPY+
|15
|EURAUD+
|54
|GBPCAD+
|25
|NZDSGD+
|45
|USDCHF+
|31
|AUDSGD+
|51
|EURSGD+
|18
|GBPJPY+
|37
|USDJPY+
|38
|EURUSD+
|63
|NZDCAD+
|53
|NZDJPY+
|44
|CADJPY+
|39
|EURCHF+
|60
|AUDCHF+
|64
|EURNZD+
|24
|GBPAUD+
|29
|AUDCAD+
|5
|AUDNZD+
|26
|CADCHF+
|71
|NZDUSD+
|39
|AUDUSD+
|46
|GBPNZD+
|8
|EURCAD+
|16
|USDCAD+
|24
|GBPCHF+
|31
|EURGBP+
|35
|GBPUSD+
|34
|CHFJPY+
|23
|USDSGD+
|16
|NZDCHF+
|24
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY+
|-2.5K
|AUDJPY+
|-2.1K
|EURAUD+
|-3.9K
|GBPCAD+
|1.1K
|NZDSGD+
|1.7K
|USDCHF+
|1K
|AUDSGD+
|580
|EURSGD+
|1.2K
|GBPJPY+
|2.5K
|USDJPY+
|2K
|EURUSD+
|1.9K
|NZDCAD+
|1.9K
|NZDJPY+
|1.7K
|CADJPY+
|1.3K
|EURCHF+
|261
|AUDCHF+
|1.3K
|EURNZD+
|2K
|GBPAUD+
|1.8K
|AUDCAD+
|88
|AUDNZD+
|1.4K
|CADCHF+
|-317
|NZDUSD+
|1.3K
|AUDUSD+
|953
|GBPNZD+
|613
|EURCAD+
|972
|USDCAD+
|1.4K
|GBPCHF+
|1.1K
|EURGBP+
|1.1K
|GBPUSD+
|880
|CHFJPY+
|86
|USDSGD+
|1.1K
|NZDCHF+
|642
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +127.60 USD
최악의 거래: -43 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +58.97 USD
연속 최대 손실: -34.43 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
