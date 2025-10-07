시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Leverage Hp28
Wai Hong Lee

Leverage Hp28

Wai Hong Lee
0 리뷰
안정성
17
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 310%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
506
이익 거래:
370 (73.12%)
손실 거래:
136 (26.88%)
최고의 거래:
127.60 USD
최악의 거래:
-43.37 USD
총 수익:
2 172.57 USD (74 145 pips)
총 손실:
-1 056.43 USD (49 257 pips)
연속 최대 이익:
25 (58.97 USD)
연속 최대 이익:
141.77 USD (3)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
98.16%
최대 입금량:
148.35%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
32
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
10.57
롱(주식매수):
229 (45.26%)
숏(주식차입매도):
277 (54.74%)
수익 요인:
2.06
기대수익:
2.21 USD
평균 이익:
5.87 USD
평균 손실:
-7.77 USD
연속 최대 손실:
6 (-34.43 USD)
연속 최대 손실:
-96.85 USD (4)
월별 성장률:
39.57%
연간 예측:
480.12%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
105.57 USD (11.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.51% (105.57 USD)
자본금별:
83.76% (673.94 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURJPY+ 31
AUDJPY+ 24
EURAUD+ 23
GBPCAD+ 21
NZDSGD+ 21
USDCHF+ 20
AUDSGD+ 20
EURSGD+ 20
GBPJPY+ 19
USDJPY+ 19
EURUSD+ 19
NZDCAD+ 19
NZDJPY+ 18
CADJPY+ 18
EURCHF+ 18
AUDCHF+ 16
EURNZD+ 15
GBPAUD+ 14
AUDCAD+ 14
AUDNZD+ 13
CADCHF+ 13
NZDUSD+ 12
AUDUSD+ 12
GBPNZD+ 11
EURCAD+ 11
USDCAD+ 11
GBPCHF+ 11
EURGBP+ 11
GBPUSD+ 9
CHFJPY+ 8
USDSGD+ 8
NZDCHF+ 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURJPY+ 28
AUDJPY+ 15
EURAUD+ 54
GBPCAD+ 25
NZDSGD+ 45
USDCHF+ 31
AUDSGD+ 51
EURSGD+ 18
GBPJPY+ 37
USDJPY+ 38
EURUSD+ 63
NZDCAD+ 53
NZDJPY+ 44
CADJPY+ 39
EURCHF+ 60
AUDCHF+ 64
EURNZD+ 24
GBPAUD+ 29
AUDCAD+ 5
AUDNZD+ 26
CADCHF+ 71
NZDUSD+ 39
AUDUSD+ 46
GBPNZD+ 8
EURCAD+ 16
USDCAD+ 24
GBPCHF+ 31
EURGBP+ 35
GBPUSD+ 34
CHFJPY+ 23
USDSGD+ 16
NZDCHF+ 24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURJPY+ -2.5K
AUDJPY+ -2.1K
EURAUD+ -3.9K
GBPCAD+ 1.1K
NZDSGD+ 1.7K
USDCHF+ 1K
AUDSGD+ 580
EURSGD+ 1.2K
GBPJPY+ 2.5K
USDJPY+ 2K
EURUSD+ 1.9K
NZDCAD+ 1.9K
NZDJPY+ 1.7K
CADJPY+ 1.3K
EURCHF+ 261
AUDCHF+ 1.3K
EURNZD+ 2K
GBPAUD+ 1.8K
AUDCAD+ 88
AUDNZD+ 1.4K
CADCHF+ -317
NZDUSD+ 1.3K
AUDUSD+ 953
GBPNZD+ 613
EURCAD+ 972
USDCAD+ 1.4K
GBPCHF+ 1.1K
EURGBP+ 1.1K
GBPUSD+ 880
CHFJPY+ 86
USDSGD+ 1.1K
NZDCHF+ 642
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +127.60 USD
최악의 거래: -43 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +58.97 USD
연속 최대 손실: -34.43 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

리뷰 없음
2025.12.22 00:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 19:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 05:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 17:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 22:40
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 18:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 19:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 17:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 14:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 10:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Leverage Hp28
월별 30 USD
310%
0
0
USD
5.2K
USD
17
100%
506
73%
98%
2.05
2.21
USD
84%
1:500
