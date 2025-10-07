SeñalesSecciones
Wai Hong Lee

Leverage Hp28

Wai Hong Lee
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 275%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
472
Transacciones Rentables:
344 (72.88%)
Transacciones Irrentables:
128 (27.12%)
Mejor transacción:
127.60 USD
Peor transacción:
-43.37 USD
Beneficio Bruto:
2 041.97 USD (69 421 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 023.00 USD (47 862 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (58.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
141.77 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
98.16%
Carga máxima del depósito:
148.35%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
9.65
Transacciones Largas:
215 (45.55%)
Transacciones Cortas:
257 (54.45%)
Factor de Beneficio:
2.00
Beneficio Esperado:
2.16 USD
Beneficio medio:
5.94 USD
Pérdidas medias:
-7.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-34.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-96.85 USD (4)
Crecimiento al mes:
40.08%
Pronóstico anual:
486.26%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
105.57 USD (11.51%)
Reducción relativa:
De balance:
11.51% (105.57 USD)
De fondos:
83.76% (673.94 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY+ 30
AUDJPY+ 23
EURAUD+ 21
GBPCAD+ 21
EURSGD+ 19
EURUSD+ 19
GBPJPY+ 18
USDJPY+ 18
USDCHF+ 18
CADJPY+ 18
NZDSGD+ 18
EURCHF+ 17
NZDJPY+ 16
NZDCAD+ 16
AUDSGD+ 15
AUDCHF+ 15
AUDCAD+ 14
GBPAUD+ 13
AUDNZD+ 13
EURNZD+ 13
CADCHF+ 13
GBPNZD+ 11
EURCAD+ 11
USDCAD+ 11
GBPCHF+ 11
EURGBP+ 11
NZDUSD+ 10
GBPUSD+ 9
AUDUSD+ 9
CHFJPY+ 8
USDSGD+ 7
NZDCHF+ 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY+ 26
AUDJPY+ 13
EURAUD+ 50
GBPCAD+ 25
EURSGD+ 15
EURUSD+ 63
GBPJPY+ 35
USDJPY+ 36
USDCHF+ 25
CADJPY+ 39
NZDSGD+ 36
EURCHF+ 57
NZDJPY+ 40
NZDCAD+ 43
AUDSGD+ 33
AUDCHF+ 61
AUDCAD+ 5
GBPAUD+ 27
AUDNZD+ 26
EURNZD+ 21
CADCHF+ 71
GBPNZD+ 8
EURCAD+ 16
USDCAD+ 24
GBPCHF+ 31
EURGBP+ 35
NZDUSD+ 33
GBPUSD+ 34
AUDUSD+ 31
CHFJPY+ 23
USDSGD+ 14
NZDCHF+ 21
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY+ -2.6K
AUDJPY+ -2.3K
EURAUD+ -4.2K
GBPCAD+ 1.1K
EURSGD+ 1K
EURUSD+ 1.9K
GBPJPY+ 2.3K
USDJPY+ 1.9K
USDCHF+ 788
CADJPY+ 1.3K
NZDSGD+ 1.5K
EURCHF+ 137
NZDJPY+ 1.4K
NZDCAD+ 1.7K
AUDSGD+ 601
AUDCHF+ 1.2K
AUDCAD+ 88
GBPAUD+ 1.7K
AUDNZD+ 1.4K
EURNZD+ 1.7K
CADCHF+ -317
GBPNZD+ 613
EURCAD+ 972
USDCAD+ 1.4K
GBPCHF+ 1.1K
EURGBP+ 1.1K
NZDUSD+ 1.1K
GBPUSD+ 880
AUDUSD+ 895
CHFJPY+ 86
USDSGD+ 935
NZDCHF+ 501
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +127.60 USD
Peor transacción: -43 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +58.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -34.43 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Leverage Hp28
275%
0
0
USD
1K
USD
15
100%
472
72%
98%
1.99
2.16
USD
84%
1:500
