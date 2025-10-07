- 成長
トレード:
472
利益トレード:
344 (72.88%)
損失トレード:
128 (27.12%)
ベストトレード:
127.60 USD
最悪のトレード:
-43.37 USD
総利益:
2 041.97 USD (69 421 pips)
総損失:
-1 023.00 USD (47 862 pips)
最大連続の勝ち:
25 (58.97 USD)
最大連続利益:
141.77 USD (3)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
98.16%
最大入金額:
148.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
9.65
長いトレード:
215 (45.55%)
短いトレード:
257 (54.45%)
プロフィットファクター:
2.00
期待されたペイオフ:
2.16 USD
平均利益:
5.94 USD
平均損失:
-7.99 USD
最大連続の負け:
6 (-34.43 USD)
最大連続損失:
-96.85 USD (4)
月間成長:
40.08%
年間予想:
486.26%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
105.57 USD (11.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.51% (105.57 USD)
エクイティによる:
83.76% (673.94 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|30
|AUDJPY+
|23
|EURAUD+
|21
|GBPCAD+
|21
|EURSGD+
|19
|EURUSD+
|19
|GBPJPY+
|18
|USDJPY+
|18
|USDCHF+
|18
|CADJPY+
|18
|NZDSGD+
|18
|EURCHF+
|17
|NZDJPY+
|16
|NZDCAD+
|16
|AUDSGD+
|15
|AUDCHF+
|15
|AUDCAD+
|14
|GBPAUD+
|13
|AUDNZD+
|13
|EURNZD+
|13
|CADCHF+
|13
|GBPNZD+
|11
|EURCAD+
|11
|USDCAD+
|11
|GBPCHF+
|11
|EURGBP+
|11
|NZDUSD+
|10
|GBPUSD+
|9
|AUDUSD+
|9
|CHFJPY+
|8
|USDSGD+
|7
|NZDCHF+
|6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY+
|26
|AUDJPY+
|13
|EURAUD+
|50
|GBPCAD+
|25
|EURSGD+
|15
|EURUSD+
|63
|GBPJPY+
|35
|USDJPY+
|36
|USDCHF+
|25
|CADJPY+
|39
|NZDSGD+
|36
|EURCHF+
|57
|NZDJPY+
|40
|NZDCAD+
|43
|AUDSGD+
|33
|AUDCHF+
|61
|AUDCAD+
|5
|GBPAUD+
|27
|AUDNZD+
|26
|EURNZD+
|21
|CADCHF+
|71
|GBPNZD+
|8
|EURCAD+
|16
|USDCAD+
|24
|GBPCHF+
|31
|EURGBP+
|35
|NZDUSD+
|33
|GBPUSD+
|34
|AUDUSD+
|31
|CHFJPY+
|23
|USDSGD+
|14
|NZDCHF+
|21
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY+
|-2.6K
|AUDJPY+
|-2.3K
|EURAUD+
|-4.2K
|GBPCAD+
|1.1K
|EURSGD+
|1K
|EURUSD+
|1.9K
|GBPJPY+
|2.3K
|USDJPY+
|1.9K
|USDCHF+
|788
|CADJPY+
|1.3K
|NZDSGD+
|1.5K
|EURCHF+
|137
|NZDJPY+
|1.4K
|NZDCAD+
|1.7K
|AUDSGD+
|601
|AUDCHF+
|1.2K
|AUDCAD+
|88
|GBPAUD+
|1.7K
|AUDNZD+
|1.4K
|EURNZD+
|1.7K
|CADCHF+
|-317
|GBPNZD+
|613
|EURCAD+
|972
|USDCAD+
|1.4K
|GBPCHF+
|1.1K
|EURGBP+
|1.1K
|NZDUSD+
|1.1K
|GBPUSD+
|880
|AUDUSD+
|895
|CHFJPY+
|86
|USDSGD+
|935
|NZDCHF+
|501
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +127.60 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +58.97 USD
最大連続損失: -34.43 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
