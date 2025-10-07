シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Leverage Hp28
Wai Hong Lee

Leverage Hp28

Wai Hong Lee
レビュー0件
信頼性
15週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 275%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
472
利益トレード:
344 (72.88%)
損失トレード:
128 (27.12%)
ベストトレード:
127.60 USD
最悪のトレード:
-43.37 USD
総利益:
2 041.97 USD (69 421 pips)
総損失:
-1 023.00 USD (47 862 pips)
最大連続の勝ち:
25 (58.97 USD)
最大連続利益:
141.77 USD (3)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
98.16%
最大入金額:
148.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
9.65
長いトレード:
215 (45.55%)
短いトレード:
257 (54.45%)
プロフィットファクター:
2.00
期待されたペイオフ:
2.16 USD
平均利益:
5.94 USD
平均損失:
-7.99 USD
最大連続の負け:
6 (-34.43 USD)
最大連続損失:
-96.85 USD (4)
月間成長:
40.08%
年間予想:
486.26%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
105.57 USD (11.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.51% (105.57 USD)
エクイティによる:
83.76% (673.94 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURJPY+ 30
AUDJPY+ 23
EURAUD+ 21
GBPCAD+ 21
EURSGD+ 19
EURUSD+ 19
GBPJPY+ 18
USDJPY+ 18
USDCHF+ 18
CADJPY+ 18
NZDSGD+ 18
EURCHF+ 17
NZDJPY+ 16
NZDCAD+ 16
AUDSGD+ 15
AUDCHF+ 15
AUDCAD+ 14
GBPAUD+ 13
AUDNZD+ 13
EURNZD+ 13
CADCHF+ 13
GBPNZD+ 11
EURCAD+ 11
USDCAD+ 11
GBPCHF+ 11
EURGBP+ 11
NZDUSD+ 10
GBPUSD+ 9
AUDUSD+ 9
CHFJPY+ 8
USDSGD+ 7
NZDCHF+ 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURJPY+ 26
AUDJPY+ 13
EURAUD+ 50
GBPCAD+ 25
EURSGD+ 15
EURUSD+ 63
GBPJPY+ 35
USDJPY+ 36
USDCHF+ 25
CADJPY+ 39
NZDSGD+ 36
EURCHF+ 57
NZDJPY+ 40
NZDCAD+ 43
AUDSGD+ 33
AUDCHF+ 61
AUDCAD+ 5
GBPAUD+ 27
AUDNZD+ 26
EURNZD+ 21
CADCHF+ 71
GBPNZD+ 8
EURCAD+ 16
USDCAD+ 24
GBPCHF+ 31
EURGBP+ 35
NZDUSD+ 33
GBPUSD+ 34
AUDUSD+ 31
CHFJPY+ 23
USDSGD+ 14
NZDCHF+ 21
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURJPY+ -2.6K
AUDJPY+ -2.3K
EURAUD+ -4.2K
GBPCAD+ 1.1K
EURSGD+ 1K
EURUSD+ 1.9K
GBPJPY+ 2.3K
USDJPY+ 1.9K
USDCHF+ 788
CADJPY+ 1.3K
NZDSGD+ 1.5K
EURCHF+ 137
NZDJPY+ 1.4K
NZDCAD+ 1.7K
AUDSGD+ 601
AUDCHF+ 1.2K
AUDCAD+ 88
GBPAUD+ 1.7K
AUDNZD+ 1.4K
EURNZD+ 1.7K
CADCHF+ -317
GBPNZD+ 613
EURCAD+ 972
USDCAD+ 1.4K
GBPCHF+ 1.1K
EURGBP+ 1.1K
NZDUSD+ 1.1K
GBPUSD+ 880
AUDUSD+ 895
CHFJPY+ 86
USDSGD+ 935
NZDCHF+ 501
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +127.60 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +58.97 USD
最大連続損失: -34.43 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.22 00:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 19:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 05:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 17:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 22:40
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 18:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 19:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 17:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 14:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 10:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
