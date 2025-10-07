SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Leverage Hp28
Wai Hong Lee

Leverage Hp28

Wai Hong Lee
0 reviews
Reliability
15 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 266%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
462
Profit Trades:
335 (72.51%)
Loss Trades:
127 (27.49%)
Best trade:
127.60 USD
Worst trade:
-43.37 USD
Gross Profit:
2 015.67 USD (68 056 pips)
Gross Loss:
-1 020.94 USD (47 745 pips)
Maximum consecutive wins:
25 (58.97 USD)
Maximal consecutive profit:
141.77 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading activity:
98.16%
Max deposit load:
148.35%
Latest trade:
15 minutes ago
Trades per week:
49
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
9.42
Long Trades:
211 (45.67%)
Short Trades:
251 (54.33%)
Profit Factor:
1.97
Expected Payoff:
2.15 USD
Average Profit:
6.02 USD
Average Loss:
-8.04 USD
Maximum consecutive losses:
6 (-34.43 USD)
Maximal consecutive loss:
-96.85 USD (4)
Monthly growth:
45.65%
Annual Forecast:
553.83%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
105.57 USD (11.51%)
Relative drawdown:
By Balance:
11.51% (105.57 USD)
By Equity:
83.76% (673.94 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURJPY+ 29
AUDJPY+ 23
EURAUD+ 21
GBPCAD+ 21
EURSGD+ 19
EURUSD+ 19
GBPJPY+ 18
USDJPY+ 18
USDCHF+ 18
CADJPY+ 18
NZDSGD+ 18
EURCHF+ 17
AUDSGD+ 15
AUDCHF+ 15
NZDJPY+ 14
GBPAUD+ 13
AUDNZD+ 13
AUDCAD+ 13
NZDCAD+ 13
CADCHF+ 13
EURNZD+ 12
EURCAD+ 11
USDCAD+ 11
GBPCHF+ 11
GBPNZD+ 10
NZDUSD+ 10
EURGBP+ 10
GBPUSD+ 9
AUDUSD+ 9
CHFJPY+ 8
USDSGD+ 7
NZDCHF+ 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY+ 24
AUDJPY+ 13
EURAUD+ 50
GBPCAD+ 25
EURSGD+ 15
EURUSD+ 63
GBPJPY+ 35
USDJPY+ 36
USDCHF+ 25
CADJPY+ 39
NZDSGD+ 36
EURCHF+ 57
AUDSGD+ 33
AUDCHF+ 61
NZDJPY+ 36
GBPAUD+ 27
AUDNZD+ 26
AUDCAD+ 3
NZDCAD+ 34
CADCHF+ 71
EURNZD+ 19
EURCAD+ 16
USDCAD+ 24
GBPCHF+ 31
GBPNZD+ 6
NZDUSD+ 33
EURGBP+ 32
GBPUSD+ 34
AUDUSD+ 31
CHFJPY+ 23
USDSGD+ 14
NZDCHF+ 21
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY+ -2.8K
AUDJPY+ -2.3K
EURAUD+ -4.2K
GBPCAD+ 1.1K
EURSGD+ 1K
EURUSD+ 1.9K
GBPJPY+ 2.3K
USDJPY+ 1.9K
USDCHF+ 788
CADJPY+ 1.3K
NZDSGD+ 1.5K
EURCHF+ 137
AUDSGD+ 601
AUDCHF+ 1.2K
NZDJPY+ 1.1K
GBPAUD+ 1.7K
AUDNZD+ 1.4K
AUDCAD+ -63
NZDCAD+ 1.5K
CADCHF+ -317
EURNZD+ 1.6K
EURCAD+ 972
USDCAD+ 1.4K
GBPCHF+ 1.1K
GBPNZD+ 460
NZDUSD+ 1.1K
EURGBP+ 992
GBPUSD+ 880
AUDUSD+ 895
CHFJPY+ 86
USDSGD+ 935
NZDCHF+ 501
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +127.60 USD
Worst trade: -43 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +58.97 USD
Maximal consecutive loss: -34.43 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VantageInternational-Live 11" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.12.22 00:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 19:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 05:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 17:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 22:40
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 18:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 19:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 17:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 14:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 10:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Leverage Hp28
30 USD per month
266%
0
0
USD
995
USD
15
100%
462
72%
98%
1.97
2.15
USD
84%
1:500
