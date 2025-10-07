SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Leverage Hp28
Wai Hong Lee

Leverage Hp28

Wai Hong Lee
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 281%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
479
Gewinntrades:
350 (73.06%)
Verlusttrades:
129 (26.93%)
Bester Trade:
127.60 USD
Schlechtester Trade:
-43.37 USD
Bruttoprofit:
2 061.34 USD (70 431 pips)
Bruttoverlust:
-1 025.94 USD (48 010 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (58.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
141.77 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
98.16%
Max deposit load:
148.35%
Letzter Trade:
33 Minuten
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
9.81
Long-Positionen:
217 (45.30%)
Short-Positionen:
262 (54.70%)
Profit-Faktor:
2.01
Mathematische Gewinnerwartung:
2.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-34.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-96.85 USD (4)
Wachstum pro Monat :
36.66%
Jahresprognose:
444.84%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
105.57 USD (11.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.51% (105.57 USD)
Kapital:
83.76% (673.94 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURJPY+ 31
AUDJPY+ 23
EURAUD+ 21
GBPCAD+ 21
NZDSGD+ 21
EURSGD+ 20
EURUSD+ 19
GBPJPY+ 18
USDJPY+ 18
USDCHF+ 18
CADJPY+ 18
NZDJPY+ 17
EURCHF+ 17
NZDCAD+ 16
AUDSGD+ 15
AUDCHF+ 15
AUDCAD+ 14
EURNZD+ 14
GBPAUD+ 13
AUDNZD+ 13
CADCHF+ 13
GBPNZD+ 11
EURCAD+ 11
USDCAD+ 11
GBPCHF+ 11
EURGBP+ 11
NZDUSD+ 10
GBPUSD+ 9
AUDUSD+ 9
CHFJPY+ 8
USDSGD+ 7
NZDCHF+ 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY+ 28
AUDJPY+ 13
EURAUD+ 50
GBPCAD+ 25
NZDSGD+ 45
EURSGD+ 18
EURUSD+ 63
GBPJPY+ 35
USDJPY+ 36
USDCHF+ 25
CADJPY+ 39
NZDJPY+ 42
EURCHF+ 57
NZDCAD+ 43
AUDSGD+ 33
AUDCHF+ 61
AUDCAD+ 5
EURNZD+ 22
GBPAUD+ 27
AUDNZD+ 26
CADCHF+ 71
GBPNZD+ 8
EURCAD+ 16
USDCAD+ 24
GBPCHF+ 31
EURGBP+ 35
NZDUSD+ 33
GBPUSD+ 34
AUDUSD+ 31
CHFJPY+ 23
USDSGD+ 14
NZDCHF+ 21
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY+ -2.5K
AUDJPY+ -2.3K
EURAUD+ -4.2K
GBPCAD+ 1.1K
NZDSGD+ 1.7K
EURSGD+ 1.2K
EURUSD+ 1.9K
GBPJPY+ 2.3K
USDJPY+ 1.9K
USDCHF+ 788
CADJPY+ 1.3K
NZDJPY+ 1.5K
EURCHF+ 137
NZDCAD+ 1.7K
AUDSGD+ 601
AUDCHF+ 1.2K
AUDCAD+ 88
EURNZD+ 1.9K
GBPAUD+ 1.7K
AUDNZD+ 1.4K
CADCHF+ -317
GBPNZD+ 613
EURCAD+ 972
USDCAD+ 1.4K
GBPCHF+ 1.1K
EURGBP+ 1.1K
NZDUSD+ 1.1K
GBPUSD+ 880
AUDUSD+ 895
CHFJPY+ 86
USDSGD+ 935
NZDCHF+ 501
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +127.60 USD
Schlechtester Trade: -43 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +58.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -34.43 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
