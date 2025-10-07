- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
466
盈利交易:
339 (72.74%)
亏损交易:
127 (27.25%)
最好交易:
127.60 USD
最差交易:
-43.37 USD
毛利:
2 024.15 USD (68 623 pips)
毛利亏损:
-1 020.94 USD (47 745 pips)
最大连续赢利:
25 (58.97 USD)
最大连续盈利:
141.77 USD (3)
夏普比率:
0.16
交易活动:
98.16%
最大入金加载:
148.35%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
2 天
采收率:
9.50
长期交易:
215 (46.14%)
短期交易:
251 (53.86%)
利润因子:
1.98
预期回报:
2.15 USD
平均利润:
5.97 USD
平均损失:
-8.04 USD
最大连续失误:
6 (-34.43 USD)
最大连续亏损:
-96.85 USD (4)
每月增长:
44.09%
年度预测:
534.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
105.57 USD (11.51%)
相对跌幅:
结余:
11.51% (105.57 USD)
净值:
83.76% (673.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|30
|AUDJPY+
|23
|EURAUD+
|21
|GBPCAD+
|21
|EURSGD+
|19
|EURUSD+
|19
|GBPJPY+
|18
|USDJPY+
|18
|USDCHF+
|18
|CADJPY+
|18
|NZDSGD+
|18
|EURCHF+
|17
|NZDJPY+
|16
|AUDSGD+
|15
|AUDCHF+
|15
|AUDCAD+
|14
|GBPAUD+
|13
|AUDNZD+
|13
|NZDCAD+
|13
|CADCHF+
|13
|EURNZD+
|12
|EURCAD+
|11
|USDCAD+
|11
|GBPCHF+
|11
|GBPNZD+
|10
|NZDUSD+
|10
|EURGBP+
|10
|GBPUSD+
|9
|AUDUSD+
|9
|CHFJPY+
|8
|USDSGD+
|7
|NZDCHF+
|6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY+
|26
|AUDJPY+
|13
|EURAUD+
|50
|GBPCAD+
|25
|EURSGD+
|15
|EURUSD+
|63
|GBPJPY+
|35
|USDJPY+
|36
|USDCHF+
|25
|CADJPY+
|39
|NZDSGD+
|36
|EURCHF+
|57
|NZDJPY+
|40
|AUDSGD+
|33
|AUDCHF+
|61
|AUDCAD+
|5
|GBPAUD+
|27
|AUDNZD+
|26
|NZDCAD+
|34
|CADCHF+
|71
|EURNZD+
|19
|EURCAD+
|16
|USDCAD+
|24
|GBPCHF+
|31
|GBPNZD+
|6
|NZDUSD+
|33
|EURGBP+
|32
|GBPUSD+
|34
|AUDUSD+
|31
|CHFJPY+
|23
|USDSGD+
|14
|NZDCHF+
|21
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY+
|-2.6K
|AUDJPY+
|-2.3K
|EURAUD+
|-4.2K
|GBPCAD+
|1.1K
|EURSGD+
|1K
|EURUSD+
|1.9K
|GBPJPY+
|2.3K
|USDJPY+
|1.9K
|USDCHF+
|788
|CADJPY+
|1.3K
|NZDSGD+
|1.5K
|EURCHF+
|137
|NZDJPY+
|1.4K
|AUDSGD+
|601
|AUDCHF+
|1.2K
|AUDCAD+
|88
|GBPAUD+
|1.7K
|AUDNZD+
|1.4K
|NZDCAD+
|1.5K
|CADCHF+
|-317
|EURNZD+
|1.6K
|EURCAD+
|972
|USDCAD+
|1.4K
|GBPCHF+
|1.1K
|GBPNZD+
|460
|NZDUSD+
|1.1K
|EURGBP+
|992
|GBPUSD+
|880
|AUDUSD+
|895
|CHFJPY+
|86
|USDSGD+
|935
|NZDCHF+
|501
- 入金加载
- 提取
最好交易: +127.60 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +58.97 USD
最大连续亏损: -34.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
270%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
15
100%
466
72%
98%
1.98
2.15
USD
USD
84%
1:500