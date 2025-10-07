SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Leverage Hp28
Wai Hong Lee

Leverage Hp28

Wai Hong Lee
0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 275%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
472
Negociações com lucro:
344 (72.88%)
Negociações com perda:
128 (27.12%)
Melhor negociação:
127.60 USD
Pior negociação:
-43.37 USD
Lucro bruto:
2 041.97 USD (69 421 pips)
Perda bruta:
-1 023.00 USD (47 862 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (58.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
141.77 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
98.16%
Depósito máximo carregado:
148.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
9.65
Negociações longas:
215 (45.55%)
Negociações curtas:
257 (54.45%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
2.16 USD
Lucro médio:
5.94 USD
Perda média:
-7.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-34.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-96.85 USD (4)
Crescimento mensal:
40.08%
Previsão anual:
486.26%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
105.57 USD (11.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.51% (105.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
83.76% (673.94 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY+ 30
AUDJPY+ 23
EURAUD+ 21
GBPCAD+ 21
EURSGD+ 19
EURUSD+ 19
GBPJPY+ 18
USDJPY+ 18
USDCHF+ 18
CADJPY+ 18
NZDSGD+ 18
EURCHF+ 17
NZDJPY+ 16
NZDCAD+ 16
AUDSGD+ 15
AUDCHF+ 15
AUDCAD+ 14
GBPAUD+ 13
AUDNZD+ 13
EURNZD+ 13
CADCHF+ 13
GBPNZD+ 11
EURCAD+ 11
USDCAD+ 11
GBPCHF+ 11
EURGBP+ 11
NZDUSD+ 10
GBPUSD+ 9
AUDUSD+ 9
CHFJPY+ 8
USDSGD+ 7
NZDCHF+ 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY+ 26
AUDJPY+ 13
EURAUD+ 50
GBPCAD+ 25
EURSGD+ 15
EURUSD+ 63
GBPJPY+ 35
USDJPY+ 36
USDCHF+ 25
CADJPY+ 39
NZDSGD+ 36
EURCHF+ 57
NZDJPY+ 40
NZDCAD+ 43
AUDSGD+ 33
AUDCHF+ 61
AUDCAD+ 5
GBPAUD+ 27
AUDNZD+ 26
EURNZD+ 21
CADCHF+ 71
GBPNZD+ 8
EURCAD+ 16
USDCAD+ 24
GBPCHF+ 31
EURGBP+ 35
NZDUSD+ 33
GBPUSD+ 34
AUDUSD+ 31
CHFJPY+ 23
USDSGD+ 14
NZDCHF+ 21
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY+ -2.6K
AUDJPY+ -2.3K
EURAUD+ -4.2K
GBPCAD+ 1.1K
EURSGD+ 1K
EURUSD+ 1.9K
GBPJPY+ 2.3K
USDJPY+ 1.9K
USDCHF+ 788
CADJPY+ 1.3K
NZDSGD+ 1.5K
EURCHF+ 137
NZDJPY+ 1.4K
NZDCAD+ 1.7K
AUDSGD+ 601
AUDCHF+ 1.2K
AUDCAD+ 88
GBPAUD+ 1.7K
AUDNZD+ 1.4K
EURNZD+ 1.7K
CADCHF+ -317
GBPNZD+ 613
EURCAD+ 972
USDCAD+ 1.4K
GBPCHF+ 1.1K
EURGBP+ 1.1K
NZDUSD+ 1.1K
GBPUSD+ 880
AUDUSD+ 895
CHFJPY+ 86
USDSGD+ 935
NZDCHF+ 501
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +127.60 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +58.97 USD
Máxima perda consecutiva: -34.43 USD

