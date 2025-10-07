- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
472
Negociações com lucro:
344 (72.88%)
Negociações com perda:
128 (27.12%)
Melhor negociação:
127.60 USD
Pior negociação:
-43.37 USD
Lucro bruto:
2 041.97 USD (69 421 pips)
Perda bruta:
-1 023.00 USD (47 862 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (58.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
141.77 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
98.16%
Depósito máximo carregado:
148.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
9.65
Negociações longas:
215 (45.55%)
Negociações curtas:
257 (54.45%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
2.16 USD
Lucro médio:
5.94 USD
Perda média:
-7.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-34.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-96.85 USD (4)
Crescimento mensal:
40.08%
Previsão anual:
486.26%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
105.57 USD (11.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.51% (105.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
83.76% (673.94 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|30
|AUDJPY+
|23
|EURAUD+
|21
|GBPCAD+
|21
|EURSGD+
|19
|EURUSD+
|19
|GBPJPY+
|18
|USDJPY+
|18
|USDCHF+
|18
|CADJPY+
|18
|NZDSGD+
|18
|EURCHF+
|17
|NZDJPY+
|16
|NZDCAD+
|16
|AUDSGD+
|15
|AUDCHF+
|15
|AUDCAD+
|14
|GBPAUD+
|13
|AUDNZD+
|13
|EURNZD+
|13
|CADCHF+
|13
|GBPNZD+
|11
|EURCAD+
|11
|USDCAD+
|11
|GBPCHF+
|11
|EURGBP+
|11
|NZDUSD+
|10
|GBPUSD+
|9
|AUDUSD+
|9
|CHFJPY+
|8
|USDSGD+
|7
|NZDCHF+
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY+
|26
|AUDJPY+
|13
|EURAUD+
|50
|GBPCAD+
|25
|EURSGD+
|15
|EURUSD+
|63
|GBPJPY+
|35
|USDJPY+
|36
|USDCHF+
|25
|CADJPY+
|39
|NZDSGD+
|36
|EURCHF+
|57
|NZDJPY+
|40
|NZDCAD+
|43
|AUDSGD+
|33
|AUDCHF+
|61
|AUDCAD+
|5
|GBPAUD+
|27
|AUDNZD+
|26
|EURNZD+
|21
|CADCHF+
|71
|GBPNZD+
|8
|EURCAD+
|16
|USDCAD+
|24
|GBPCHF+
|31
|EURGBP+
|35
|NZDUSD+
|33
|GBPUSD+
|34
|AUDUSD+
|31
|CHFJPY+
|23
|USDSGD+
|14
|NZDCHF+
|21
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY+
|-2.6K
|AUDJPY+
|-2.3K
|EURAUD+
|-4.2K
|GBPCAD+
|1.1K
|EURSGD+
|1K
|EURUSD+
|1.9K
|GBPJPY+
|2.3K
|USDJPY+
|1.9K
|USDCHF+
|788
|CADJPY+
|1.3K
|NZDSGD+
|1.5K
|EURCHF+
|137
|NZDJPY+
|1.4K
|NZDCAD+
|1.7K
|AUDSGD+
|601
|AUDCHF+
|1.2K
|AUDCAD+
|88
|GBPAUD+
|1.7K
|AUDNZD+
|1.4K
|EURNZD+
|1.7K
|CADCHF+
|-317
|GBPNZD+
|613
|EURCAD+
|972
|USDCAD+
|1.4K
|GBPCHF+
|1.1K
|EURGBP+
|1.1K
|NZDUSD+
|1.1K
|GBPUSD+
|880
|AUDUSD+
|895
|CHFJPY+
|86
|USDSGD+
|935
|NZDCHF+
|501
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +127.60 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +58.97 USD
Máxima perda consecutiva: -34.43 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
275%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
15
100%
472
72%
98%
1.99
2.16
USD
USD
84%
1:500