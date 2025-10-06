시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Lucky Cat
Jian Tu

Lucky Cat

Jian Tu
0 리뷰
안정성
49
0 / 0 USD
월별 39 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 154%
ICMarketsSC-Live08
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
614
이익 거래:
381 (62.05%)
손실 거래:
233 (37.95%)
최고의 거래:
48.95 USD
최악의 거래:
-44.95 USD
총 수익:
1 916.92 USD (194 813 pips)
총 손실:
-1 147.60 USD (113 170 pips)
연속 최대 이익:
15 (85.07 USD)
연속 최대 이익:
124.89 USD (8)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
2.47%
최대 입금량:
8.84%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
4.75
롱(주식매수):
378 (61.56%)
숏(주식차입매도):
236 (38.44%)
수익 요인:
1.67
기대수익:
1.25 USD
평균 이익:
5.03 USD
평균 손실:
-4.93 USD
연속 최대 손실:
9 (-17.82 USD)
연속 최대 손실:
-96.13 USD (7)
월별 성장률:
28.34%
연간 예측:
343.86%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.08 USD
최대한의:
161.94 USD (55.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.44% (41.28 USD)
자본금별:
9.58% (70.21 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 604
AUDUSD 4
USDCHF 4
AUDCAD 1
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 807
AUDUSD -16
USDCHF -21
AUDCAD -2
EURGBP 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 86K
AUDUSD -1.6K
USDCHF -1.9K
AUDCAD -261
EURGBP 157
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +48.95 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +85.07 USD
연속 최대 손실: -17.82 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FxPro.com-Real08
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 7
RoboForex-ECN
0.04 × 50
Tickmill-Live10
0.09 × 11
OxSecurities-Live
0.10 × 62
ICMarketsSC-Live16
0.13 × 106
VantageInternational-Live 9
0.15 × 165
ICTrading-Live29
0.16 × 320
BlueberryMarkets-Live
0.17 × 6
VantageInternational-Live 22
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.26 × 148
Exness-Real7
0.27 × 30
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1273
ECMarkets-Live02
0.29 × 65
RoboForex-ECN-3
0.30 × 383
78 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

New trading strategy starts on May 20, 2025

A safe and stable trading strategy for gold, avoiding any risky trading methods: no grid trading, no martingale strategy, etc. All orders are managed with stop-loss and take-profit to achieve better risk control.


리뷰 없음
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 07:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 16:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 17:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 17:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Lucky Cat
월별 39 USD
154%
0
0
USD
763
USD
49
100%
614
62%
2%
1.67
1.25
USD
28%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.