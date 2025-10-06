- 자본
- 축소
트레이드:
614
이익 거래:
381 (62.05%)
손실 거래:
233 (37.95%)
최고의 거래:
48.95 USD
최악의 거래:
-44.95 USD
총 수익:
1 916.92 USD (194 813 pips)
총 손실:
-1 147.60 USD (113 170 pips)
연속 최대 이익:
15 (85.07 USD)
연속 최대 이익:
124.89 USD (8)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
2.47%
최대 입금량:
8.84%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
4.75
롱(주식매수):
378 (61.56%)
숏(주식차입매도):
236 (38.44%)
수익 요인:
1.67
기대수익:
1.25 USD
평균 이익:
5.03 USD
평균 손실:
-4.93 USD
연속 최대 손실:
9 (-17.82 USD)
연속 최대 손실:
-96.13 USD (7)
월별 성장률:
28.34%
연간 예측:
343.86%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.08 USD
최대한의:
161.94 USD (55.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.44% (41.28 USD)
자본금별:
9.58% (70.21 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|604
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|4
|AUDCAD
|1
|EURGBP
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|807
|AUDUSD
|-16
|USDCHF
|-21
|AUDCAD
|-2
|EURGBP
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|86K
|AUDUSD
|-1.6K
|USDCHF
|-1.9K
|AUDCAD
|-261
|EURGBP
|157
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +48.95 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +85.07 USD
연속 최대 손실: -17.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN
|0.04 × 50
|
Tickmill-Live10
|0.09 × 11
|
OxSecurities-Live
|0.10 × 62
|
ICMarketsSC-Live16
|0.13 × 106
|
VantageInternational-Live 9
|0.15 × 165
|
ICTrading-Live29
|0.16 × 320
|
BlueberryMarkets-Live
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 22
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.26 × 148
|
Exness-Real7
|0.27 × 30
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 1273
|
ECMarkets-Live02
|0.29 × 65
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 383
New trading strategy starts on May 20, 2025A safe and stable trading strategy for gold, avoiding any risky trading methods: no grid trading, no martingale strategy, etc. All orders are managed with stop-loss and take-profit to achieve better risk control.
