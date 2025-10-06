信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Lucky Cat
Jian Tu

Lucky Cat

Jian Tu
可靠性
49
0 / 0 USD
每月复制 39 USD per 
增长自 2025 154%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
614
盈利交易:
381 (62.05%)
亏损交易:
233 (37.95%)
最好交易:
48.95 USD
最差交易:
-44.95 USD
毛利:
1 916.92 USD (194 813 pips)
毛利亏损:
-1 147.60 USD (113 170 pips)
最大连续赢利:
15 (85.07 USD)
最大连续盈利:
124.89 USD (8)
夏普比率:
0.11
交易活动:
2.47%
最大入金加载:
8.84%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
3 小时
采收率:
4.75
长期交易:
378 (61.56%)
短期交易:
236 (38.44%)
利润因子:
1.67
预期回报:
1.25 USD
平均利润:
5.03 USD
平均损失:
-4.93 USD
最大连续失误:
9 (-17.82 USD)
最大连续亏损:
-96.13 USD (7)
每月增长:
28.34%
年度预测:
343.86%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
21.08 USD
最大值:
161.94 USD (55.38%)
相对跌幅:
结余:
28.44% (41.28 USD)
净值:
9.58% (70.21 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 604
AUDUSD 4
USDCHF 4
AUDCAD 1
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 807
AUDUSD -16
USDCHF -21
AUDCAD -2
EURGBP 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 86K
AUDUSD -1.6K
USDCHF -1.9K
AUDCAD -261
EURGBP 157
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +48.95 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +85.07 USD
最大连续亏损: -17.82 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FxPro.com-Real08
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 7
RoboForex-ECN
0.04 × 50
Tickmill-Live10
0.09 × 11
OxSecurities-Live
0.10 × 62
ICMarketsSC-Live16
0.13 × 106
VantageInternational-Live 9
0.15 × 165
ICTrading-Live29
0.16 × 320
BlueberryMarkets-Live
0.17 × 6
VantageInternational-Live 22
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.26 × 148
Exness-Real7
0.27 × 30
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1273
ECMarkets-Live02
0.29 × 65
RoboForex-ECN-3
0.30 × 383
78 更多...
2025.5.20开始新的交易策略.

这是一种安全稳定的黄金交易策略，避免任何高风险交易方法：不使用网格交易，不使用马丁格尔等等。所有订单都设置止损和止盈，以实现更好的风险控制。

2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 07:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 16:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 17:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 17:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Lucky Cat
每月39 USD
154%
0
0
USD
763
USD
49
100%
614
62%
2%
1.67
1.25
USD
28%
1:500
