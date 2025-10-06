- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
614
盈利交易:
381 (62.05%)
亏损交易:
233 (37.95%)
最好交易:
48.95 USD
最差交易:
-44.95 USD
毛利:
1 916.92 USD (194 813 pips)
毛利亏损:
-1 147.60 USD (113 170 pips)
最大连续赢利:
15 (85.07 USD)
最大连续盈利:
124.89 USD (8)
夏普比率:
0.11
交易活动:
2.47%
最大入金加载:
8.84%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
3 小时
采收率:
4.75
长期交易:
378 (61.56%)
短期交易:
236 (38.44%)
利润因子:
1.67
预期回报:
1.25 USD
平均利润:
5.03 USD
平均损失:
-4.93 USD
最大连续失误:
9 (-17.82 USD)
最大连续亏损:
-96.13 USD (7)
每月增长:
28.34%
年度预测:
343.86%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
21.08 USD
最大值:
161.94 USD (55.38%)
相对跌幅:
结余:
28.44% (41.28 USD)
净值:
9.58% (70.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|604
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|4
|AUDCAD
|1
|EURGBP
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|807
|AUDUSD
|-16
|USDCHF
|-21
|AUDCAD
|-2
|EURGBP
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|86K
|AUDUSD
|-1.6K
|USDCHF
|-1.9K
|AUDCAD
|-261
|EURGBP
|157
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +48.95 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +85.07 USD
最大连续亏损: -17.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN
|0.04 × 50
|
Tickmill-Live10
|0.09 × 11
|
OxSecurities-Live
|0.10 × 62
|
ICMarketsSC-Live16
|0.13 × 106
|
VantageInternational-Live 9
|0.15 × 165
|
ICTrading-Live29
|0.16 × 320
|
BlueberryMarkets-Live
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 22
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.26 × 148
|
Exness-Real7
|0.27 × 30
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 1273
|
ECMarkets-Live02
|0.29 × 65
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 383
2025.5.20开始新的交易策略.
这是一种安全稳定的黄金交易策略，避免任何高风险交易方法：不使用网格交易，不使用马丁格尔等等。所有订单都设置止损和止盈，以实现更好的风险控制。
没有评论
