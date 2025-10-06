SinyallerBölümler
Peng Zhao

SD 10037

Peng Zhao
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 81%
Neex-Live 1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
154
Kârla kapanan işlemler:
59 (38.31%)
Zararla kapanan işlemler:
95 (61.69%)
En iyi işlem:
248.08 USD
En kötü işlem:
-153.95 USD
Brüt kâr:
2 164.52 USD (139 072 pips)
Brüt zarar:
-1 348.63 USD (133 304 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (651.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
651.42 USD (7)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.77%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
1.55
Alış işlemleri:
132 (85.71%)
Satış işlemleri:
22 (14.29%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
5.30 USD
Ortalama kâr:
36.69 USD
Ortalama zarar:
-14.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-200.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-229.20 USD (8)
Aylık büyüme:
51.41%
Yıllık tahmin:
623.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
145.97 USD
Maksimum:
525.50 USD (38.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.09% (525.50 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 150
XAGUSD 3
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 755
XAGUSD 65
BTCUSD -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 44K
XAGUSD 1.6K
BTCUSD -39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Neex-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

趋势策略,单子比较轻,风险低
İnceleme yok
2025.10.06 07:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.02% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
