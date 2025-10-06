- 자본
트레이드:
302
이익 거래:
122 (40.39%)
손실 거래:
180 (59.60%)
최고의 거래:
248.08 USD
최악의 거래:
-153.95 USD
총 수익:
4 807.62 USD (366 940 pips)
총 손실:
-2 462.26 USD (235 505 pips)
연속 최대 이익:
7 (651.42 USD)
연속 최대 이익:
651.42 USD (7)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
49.25%
최대 입금량:
2.80%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
4.46
롱(주식매수):
264 (87.42%)
숏(주식차입매도):
38 (12.58%)
수익 요인:
1.95
기대수익:
7.77 USD
평균 이익:
39.41 USD
평균 손실:
-13.68 USD
연속 최대 손실:
14 (-200.91 USD)
연속 최대 손실:
-229.20 USD (8)
월별 성장률:
22.97%
연간 예측:
278.68%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
145.97 USD
최대한의:
525.50 USD (38.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.09% (525.50 USD)
자본금별:
4.93% (96.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|296
|XAGUSD
|5
|BTCUSD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.3K
|XAGUSD
|36
|BTCUSD
|-4
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|170K
|XAGUSD
|994
|BTCUSD
|-39K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +248.08 USD
최악의 거래: -154 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +651.42 USD
연속 최대 손실: -200.91 USD
趋势策略,单子比较轻,风险低
