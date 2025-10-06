- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
298
盈利交易:
121 (40.60%)
亏损交易:
177 (59.40%)
最好交易:
248.08 USD
最差交易:
-153.95 USD
毛利:
4 765.30 USD (362 709 pips)
毛利亏损:
-2 437.19 USD (233 044 pips)
最大连续赢利:
7 (651.42 USD)
最大连续盈利:
651.42 USD (7)
夏普比率:
0.14
交易活动:
52.59%
最大入金加载:
2.80%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
17 小时
采收率:
4.43
长期交易:
260 (87.25%)
短期交易:
38 (12.75%)
利润因子:
1.96
预期回报:
7.81 USD
平均利润:
39.38 USD
平均损失:
-13.77 USD
最大连续失误:
14 (-200.91 USD)
最大连续亏损:
-229.20 USD (8)
每月增长:
33.69%
年度预测:
408.72%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
145.97 USD
最大值:
525.50 USD (38.09%)
相对跌幅:
结余:
38.09% (525.50 USD)
净值:
4.93% (96.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|292
|XAGUSD
|5
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.3K
|XAGUSD
|36
|BTCUSD
|-4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|168K
|XAGUSD
|994
|BTCUSD
|-39K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +248.08 USD
最差交易: -154 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +651.42 USD
最大连续亏损: -200.91 USD
趋势策略,单子比较轻,风险低
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
225%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
26
0%
298
40%
53%
1.95
7.81
USD
USD
38%
1:500