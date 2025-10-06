СигналыРазделы
Peng Zhao

SD 10037

Peng Zhao
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 225%
Neex-Live 1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
298
Прибыльных трейдов:
121 (40.60%)
Убыточных трейдов:
177 (59.40%)
Лучший трейд:
248.08 USD
Худший трейд:
-153.95 USD
Общая прибыль:
4 765.30 USD (362 709 pips)
Общий убыток:
-2 437.19 USD (233 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (651.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
651.42 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
52.59%
Макс. загрузка депозита:
2.80%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
4.43
Длинных трейдов:
260 (87.25%)
Коротких трейдов:
38 (12.75%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
7.81 USD
Средняя прибыль:
39.38 USD
Средний убыток:
-13.77 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-200.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-229.20 USD (8)
Прирост в месяц:
33.69%
Годовой прогноз:
408.72%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
145.97 USD
Максимальная:
525.50 USD (38.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.09% (525.50 USD)
По эквити:
4.93% (96.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 292
XAGUSD 5
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.3K
XAGUSD 36
BTCUSD -4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 168K
XAGUSD 994
BTCUSD -39K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +248.08 USD
Худший трейд: -154 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +651.42 USD
Макс. убыток в серии: -200.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Neex-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live25
8.75 × 800
趋势策略,单子比较轻,风险低
Нет отзывов
2025.10.23 20:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.02% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
