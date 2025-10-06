- Прирост
Всего трейдов:
298
Прибыльных трейдов:
121 (40.60%)
Убыточных трейдов:
177 (59.40%)
Лучший трейд:
248.08 USD
Худший трейд:
-153.95 USD
Общая прибыль:
4 765.30 USD (362 709 pips)
Общий убыток:
-2 437.19 USD (233 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (651.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
651.42 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
52.59%
Макс. загрузка депозита:
2.80%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
4.43
Длинных трейдов:
260 (87.25%)
Коротких трейдов:
38 (12.75%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
7.81 USD
Средняя прибыль:
39.38 USD
Средний убыток:
-13.77 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-200.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-229.20 USD (8)
Прирост в месяц:
33.69%
Годовой прогноз:
408.72%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
145.97 USD
Максимальная:
525.50 USD (38.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.09% (525.50 USD)
По эквити:
4.93% (96.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|292
|XAGUSD
|5
|BTCUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.3K
|XAGUSD
|36
|BTCUSD
|-4
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|168K
|XAGUSD
|994
|BTCUSD
|-39K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Neex-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
ICMarketsSC-Live25
|8.75 × 800
趋势策略,单子比较轻,风险低
Нет отзывов
