Peng Zhao

SD 10037

Peng Zhao
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 225%
Neex-Live 1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
298
Transacciones Rentables:
121 (40.60%)
Transacciones Irrentables:
177 (59.40%)
Mejor transacción:
248.08 USD
Peor transacción:
-153.95 USD
Beneficio Bruto:
4 765.30 USD (362 709 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 437.19 USD (233 044 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (651.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
651.42 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
52.59%
Carga máxima del depósito:
2.80%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
4.43
Transacciones Largas:
260 (87.25%)
Transacciones Cortas:
38 (12.75%)
Factor de Beneficio:
1.96
Beneficio Esperado:
7.81 USD
Beneficio medio:
39.38 USD
Pérdidas medias:
-13.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-200.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-229.20 USD (8)
Crecimiento al mes:
33.69%
Pronóstico anual:
408.72%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
145.97 USD
Máxima:
525.50 USD (38.09%)
Reducción relativa:
De balance:
38.09% (525.50 USD)
De fondos:
4.93% (96.88 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 292
XAGUSD 5
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.3K
XAGUSD 36
BTCUSD -4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 168K
XAGUSD 994
BTCUSD -39K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +248.08 USD
Peor transacción: -154 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +651.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -200.91 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Neex-Live 1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live25
8.75 × 800
趋势策略,单子比较轻,风险低
No hay comentarios
2025.10.23 20:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.02% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
