Total de Trades:
298
Transacciones Rentables:
121 (40.60%)
Transacciones Irrentables:
177 (59.40%)
Mejor transacción:
248.08 USD
Peor transacción:
-153.95 USD
Beneficio Bruto:
4 765.30 USD (362 709 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 437.19 USD (233 044 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (651.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
651.42 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
52.59%
Carga máxima del depósito:
2.80%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
4.43
Transacciones Largas:
260 (87.25%)
Transacciones Cortas:
38 (12.75%)
Factor de Beneficio:
1.96
Beneficio Esperado:
7.81 USD
Beneficio medio:
39.38 USD
Pérdidas medias:
-13.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-200.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-229.20 USD (8)
Crecimiento al mes:
33.69%
Pronóstico anual:
408.72%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
145.97 USD
Máxima:
525.50 USD (38.09%)
Reducción relativa:
De balance:
38.09% (525.50 USD)
De fondos:
4.93% (96.88 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|292
|XAGUSD
|5
|BTCUSD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2.3K
|XAGUSD
|36
|BTCUSD
|-4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|168K
|XAGUSD
|994
|BTCUSD
|-39K
Mejor transacción: +248.08 USD
Peor transacción: -154 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +651.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -200.91 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Neex-Live 1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
ICMarketsSC-Live25
|8.75 × 800
趋势策略,单子比较轻,风险低
