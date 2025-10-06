SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / SD 10037
Peng Zhao

SD 10037

Peng Zhao
0 comentários
Confiabilidade
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 225%
Neex-Live 1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
298
Negociações com lucro:
121 (40.60%)
Negociações com perda:
177 (59.40%)
Melhor negociação:
248.08 USD
Pior negociação:
-153.95 USD
Lucro bruto:
4 765.30 USD (362 709 pips)
Perda bruta:
-2 437.19 USD (233 044 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (651.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
651.42 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
52.59%
Depósito máximo carregado:
2.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
4.43
Negociações longas:
260 (87.25%)
Negociações curtas:
38 (12.75%)
Fator de lucro:
1.96
Valor esperado:
7.81 USD
Lucro médio:
39.38 USD
Perda média:
-13.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-200.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-229.20 USD (8)
Crescimento mensal:
33.69%
Previsão anual:
408.72%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
145.97 USD
Máximo:
525.50 USD (38.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.09% (525.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.93% (96.88 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 292
XAGUSD 5
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.3K
XAGUSD 36
BTCUSD -4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 168K
XAGUSD 994
BTCUSD -39K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +248.08 USD
Pior negociação: -154 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +651.42 USD
Máxima perda consecutiva: -200.91 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Neex-Live 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live25
8.75 × 800
趋势策略,单子比较轻,风险低
Sem comentários
2025.10.23 20:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.02% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
