Negociações:
298
Negociações com lucro:
121 (40.60%)
Negociações com perda:
177 (59.40%)
Melhor negociação:
248.08 USD
Pior negociação:
-153.95 USD
Lucro bruto:
4 765.30 USD (362 709 pips)
Perda bruta:
-2 437.19 USD (233 044 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (651.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
651.42 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
52.59%
Depósito máximo carregado:
2.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
4.43
Negociações longas:
260 (87.25%)
Negociações curtas:
38 (12.75%)
Fator de lucro:
1.96
Valor esperado:
7.81 USD
Lucro médio:
39.38 USD
Perda média:
-13.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-200.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-229.20 USD (8)
Crescimento mensal:
33.69%
Previsão anual:
408.72%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
145.97 USD
Máximo:
525.50 USD (38.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.09% (525.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.93% (96.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|292
|XAGUSD
|5
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.3K
|XAGUSD
|36
|BTCUSD
|-4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|168K
|XAGUSD
|994
|BTCUSD
|-39K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Neex-Live 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live25
|8.75 × 800
趋势策略,单子比较轻,风险低
