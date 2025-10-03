- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
645
Kârla kapanan işlemler:
447 (69.30%)
Zararla kapanan işlemler:
198 (30.70%)
En iyi işlem:
529.31 USD
En kötü işlem:
-176.70 USD
Brüt kâr:
4 896.06 USD (475 923 pips)
Brüt zarar:
-2 434.90 USD (208 176 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (8.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
860.39 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
5.93
Alış işlemleri:
361 (55.97%)
Satış işlemleri:
284 (44.03%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
3.82 USD
Ortalama kâr:
10.95 USD
Ortalama zarar:
-12.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-122.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-176.70 USD (1)
Aylık büyüme:
6.49%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
170.69 USD
Maksimum:
414.75 USD (27.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.60% (27.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|293
|USDCAD.pro
|96
|EURAUD.pro
|81
|NZDJPY.pro
|49
|WTI.fs
|28
|CHFJPY.pro
|26
|NAS100.fs
|23
|DAX40.fs
|10
|EURUSD.pro
|8
|USTECH
|5
|NZDUSD.pro
|5
|Berkshire+
|5
|EURJPY.pro
|3
|XPTUSD.pro
|3
|AUDCAD.pro
|2
|EURGBP.pro
|2
|GBPCHF.pro
|1
|GER40
|1
|VIX.fs
|1
|AUDNZD.pro
|1
|EURNZD.pro
|1
|GBPUSD.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.pro
|937
|USDCAD.pro
|-1
|EURAUD.pro
|-2
|NZDJPY.pro
|14
|WTI.fs
|581
|CHFJPY.pro
|2
|NAS100.fs
|-11
|DAX40.fs
|-128
|EURUSD.pro
|11
|USTECH
|721
|NZDUSD.pro
|-25
|Berkshire+
|0
|EURJPY.pro
|10
|XPTUSD.pro
|374
|AUDCAD.pro
|3
|EURGBP.pro
|-2
|GBPCHF.pro
|-43
|GER40
|-1
|VIX.fs
|-2
|AUDNZD.pro
|6
|EURNZD.pro
|7
|GBPUSD.pro
|12
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.pro
|54K
|USDCAD.pro
|853
|EURAUD.pro
|-7.9K
|NZDJPY.pro
|2.5K
|WTI.fs
|2.9K
|CHFJPY.pro
|636
|NAS100.fs
|-5.4K
|DAX40.fs
|-37K
|EURUSD.pro
|624
|USTECH
|72K
|NZDUSD.pro
|-837
|Berkshire+
|88
|EURJPY.pro
|324
|XPTUSD.pro
|188K
|AUDCAD.pro
|192
|EURGBP.pro
|-34
|GBPCHF.pro
|-646
|GER40
|1.6K
|VIX.fs
|2.2K
|AUDNZD.pro
|144
|EURNZD.pro
|180
|GBPUSD.pro
|170
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +529.31 USD
En kötü işlem: -177 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -122.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US18-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
A system based on real, automatic, and manual trading. The aim is to maximize profits with less than 10% risk.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
40
60%
645
69%
100%
2.01
3.82
USD
USD
1%
1:100