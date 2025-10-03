SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ariete
Davide Costamagna

Ariete

Davide Costamagna
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Axi-US18-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
645
Kârla kapanan işlemler:
447 (69.30%)
Zararla kapanan işlemler:
198 (30.70%)
En iyi işlem:
529.31 USD
En kötü işlem:
-176.70 USD
Brüt kâr:
4 896.06 USD (475 923 pips)
Brüt zarar:
-2 434.90 USD (208 176 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (8.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
860.39 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
5.93
Alış işlemleri:
361 (55.97%)
Satış işlemleri:
284 (44.03%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
3.82 USD
Ortalama kâr:
10.95 USD
Ortalama zarar:
-12.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-122.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-176.70 USD (1)
Aylık büyüme:
6.49%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
170.69 USD
Maksimum:
414.75 USD (27.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.60% (27.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 293
USDCAD.pro 96
EURAUD.pro 81
NZDJPY.pro 49
WTI.fs 28
CHFJPY.pro 26
NAS100.fs 23
DAX40.fs 10
EURUSD.pro 8
USTECH 5
NZDUSD.pro 5
Berkshire+ 5
EURJPY.pro 3
XPTUSD.pro 3
AUDCAD.pro 2
EURGBP.pro 2
GBPCHF.pro 1
GER40 1
VIX.fs 1
AUDNZD.pro 1
EURNZD.pro 1
GBPUSD.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 937
USDCAD.pro -1
EURAUD.pro -2
NZDJPY.pro 14
WTI.fs 581
CHFJPY.pro 2
NAS100.fs -11
DAX40.fs -128
EURUSD.pro 11
USTECH 721
NZDUSD.pro -25
Berkshire+ 0
EURJPY.pro 10
XPTUSD.pro 374
AUDCAD.pro 3
EURGBP.pro -2
GBPCHF.pro -43
GER40 -1
VIX.fs -2
AUDNZD.pro 6
EURNZD.pro 7
GBPUSD.pro 12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 54K
USDCAD.pro 853
EURAUD.pro -7.9K
NZDJPY.pro 2.5K
WTI.fs 2.9K
CHFJPY.pro 636
NAS100.fs -5.4K
DAX40.fs -37K
EURUSD.pro 624
USTECH 72K
NZDUSD.pro -837
Berkshire+ 88
EURJPY.pro 324
XPTUSD.pro 188K
AUDCAD.pro 192
EURGBP.pro -34
GBPCHF.pro -646
GER40 1.6K
VIX.fs 2.2K
AUDNZD.pro 144
EURNZD.pro 180
GBPUSD.pro 170
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +529.31 USD
En kötü işlem: -177 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -122.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US18-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

A system based on real, automatic, and manual trading. The aim is to maximize profits with less than 10% risk.
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ariete
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
4.5K
USD
40
60%
645
69%
100%
2.01
3.82
USD
1%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.