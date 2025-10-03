SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ariete
Davide Costamagna

Ariete

Davide Costamagna
0 recensioni
Affidabilità
40 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Axi-US18-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
645
Profit Trade:
447 (69.30%)
Loss Trade:
198 (30.70%)
Best Trade:
529.31 USD
Worst Trade:
-176.70 USD
Profitto lordo:
4 896.06 USD (475 923 pips)
Perdita lorda:
-2 434.90 USD (208 176 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (8.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
860.39 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.03%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
5.93
Long Trade:
361 (55.97%)
Short Trade:
284 (44.03%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
3.82 USD
Profitto medio:
10.95 USD
Perdita media:
-12.30 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-122.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-176.70 USD (1)
Crescita mensile:
6.49%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
170.69 USD
Massimale:
414.75 USD (27.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.60% (27.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 293
USDCAD.pro 96
EURAUD.pro 81
NZDJPY.pro 49
WTI.fs 28
CHFJPY.pro 26
NAS100.fs 23
DAX40.fs 10
EURUSD.pro 8
USTECH 5
NZDUSD.pro 5
Berkshire+ 5
EURJPY.pro 3
XPTUSD.pro 3
AUDCAD.pro 2
EURGBP.pro 2
GBPCHF.pro 1
GER40 1
VIX.fs 1
AUDNZD.pro 1
EURNZD.pro 1
GBPUSD.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro 937
USDCAD.pro -1
EURAUD.pro -2
NZDJPY.pro 14
WTI.fs 581
CHFJPY.pro 2
NAS100.fs -11
DAX40.fs -128
EURUSD.pro 11
USTECH 721
NZDUSD.pro -25
Berkshire+ 0
EURJPY.pro 10
XPTUSD.pro 374
AUDCAD.pro 3
EURGBP.pro -2
GBPCHF.pro -43
GER40 -1
VIX.fs -2
AUDNZD.pro 6
EURNZD.pro 7
GBPUSD.pro 12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 54K
USDCAD.pro 853
EURAUD.pro -7.9K
NZDJPY.pro 2.5K
WTI.fs 2.9K
CHFJPY.pro 636
NAS100.fs -5.4K
DAX40.fs -37K
EURUSD.pro 624
USTECH 72K
NZDUSD.pro -837
Berkshire+ 88
EURJPY.pro 324
XPTUSD.pro 188K
AUDCAD.pro 192
EURGBP.pro -34
GBPCHF.pro -646
GER40 1.6K
VIX.fs 2.2K
AUDNZD.pro 144
EURNZD.pro 180
GBPUSD.pro 170
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +529.31 USD
Worst Trade: -177 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.51 USD
Massima perdita consecutiva: -122.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US18-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

A system based on real, automatic, and manual trading. The aim is to maximize profits with less than 10% risk.
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ariete
30USD al mese
0%
0
0
USD
4.5K
USD
40
60%
645
69%
100%
2.01
3.82
USD
1%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.