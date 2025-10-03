- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
645
Profit Trade:
447 (69.30%)
Loss Trade:
198 (30.70%)
Best Trade:
529.31 USD
Worst Trade:
-176.70 USD
Profitto lordo:
4 896.06 USD (475 923 pips)
Perdita lorda:
-2 434.90 USD (208 176 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (8.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
860.39 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.03%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
5.93
Long Trade:
361 (55.97%)
Short Trade:
284 (44.03%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
3.82 USD
Profitto medio:
10.95 USD
Perdita media:
-12.30 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-122.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-176.70 USD (1)
Crescita mensile:
6.49%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
170.69 USD
Massimale:
414.75 USD (27.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.60% (27.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|293
|USDCAD.pro
|96
|EURAUD.pro
|81
|NZDJPY.pro
|49
|WTI.fs
|28
|CHFJPY.pro
|26
|NAS100.fs
|23
|DAX40.fs
|10
|EURUSD.pro
|8
|USTECH
|5
|NZDUSD.pro
|5
|Berkshire+
|5
|EURJPY.pro
|3
|XPTUSD.pro
|3
|AUDCAD.pro
|2
|EURGBP.pro
|2
|GBPCHF.pro
|1
|GER40
|1
|VIX.fs
|1
|AUDNZD.pro
|1
|EURNZD.pro
|1
|GBPUSD.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.pro
|937
|USDCAD.pro
|-1
|EURAUD.pro
|-2
|NZDJPY.pro
|14
|WTI.fs
|581
|CHFJPY.pro
|2
|NAS100.fs
|-11
|DAX40.fs
|-128
|EURUSD.pro
|11
|USTECH
|721
|NZDUSD.pro
|-25
|Berkshire+
|0
|EURJPY.pro
|10
|XPTUSD.pro
|374
|AUDCAD.pro
|3
|EURGBP.pro
|-2
|GBPCHF.pro
|-43
|GER40
|-1
|VIX.fs
|-2
|AUDNZD.pro
|6
|EURNZD.pro
|7
|GBPUSD.pro
|12
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.pro
|54K
|USDCAD.pro
|853
|EURAUD.pro
|-7.9K
|NZDJPY.pro
|2.5K
|WTI.fs
|2.9K
|CHFJPY.pro
|636
|NAS100.fs
|-5.4K
|DAX40.fs
|-37K
|EURUSD.pro
|624
|USTECH
|72K
|NZDUSD.pro
|-837
|Berkshire+
|88
|EURJPY.pro
|324
|XPTUSD.pro
|188K
|AUDCAD.pro
|192
|EURGBP.pro
|-34
|GBPCHF.pro
|-646
|GER40
|1.6K
|VIX.fs
|2.2K
|AUDNZD.pro
|144
|EURNZD.pro
|180
|GBPUSD.pro
|170
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +529.31 USD
Worst Trade: -177 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.51 USD
Massima perdita consecutiva: -122.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US18-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
A system based on real, automatic, and manual trading. The aim is to maximize profits with less than 10% risk.
Non ci sono recensioni
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
40
60%
645
69%
100%
2.01
3.82
USD
USD
1%
1:100