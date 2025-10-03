SignauxSections
Davide Costamagna

Ariete

Davide Costamagna
0 avis
Fiabilité
40 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Axi-US18-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
645
Bénéfice trades:
447 (69.30%)
Perte trades:
198 (30.70%)
Meilleure transaction:
529.31 USD
Pire transaction:
-176.70 USD
Bénéfice brut:
4 896.06 USD (475 923 pips)
Perte brute:
-2 434.90 USD (208 176 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (8.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
860.39 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.03%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
5.93
Longs trades:
361 (55.97%)
Courts trades:
284 (44.03%)
Facteur de profit:
2.01
Rendement attendu:
3.82 USD
Bénéfice moyen:
10.95 USD
Perte moyenne:
-12.30 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-122.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-176.70 USD (1)
Croissance mensuelle:
6.49%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
60%
Prélèvement par solde:
Absolu:
170.69 USD
Maximal:
414.75 USD (27.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.60% (27.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 293
USDCAD.pro 96
EURAUD.pro 81
NZDJPY.pro 49
WTI.fs 28
CHFJPY.pro 26
NAS100.fs 23
DAX40.fs 10
EURUSD.pro 8
USTECH 5
NZDUSD.pro 5
Berkshire+ 5
EURJPY.pro 3
XPTUSD.pro 3
AUDCAD.pro 2
EURGBP.pro 2
GBPCHF.pro 1
GER40 1
VIX.fs 1
AUDNZD.pro 1
EURNZD.pro 1
GBPUSD.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 937
USDCAD.pro -1
EURAUD.pro -2
NZDJPY.pro 14
WTI.fs 581
CHFJPY.pro 2
NAS100.fs -11
DAX40.fs -128
EURUSD.pro 11
USTECH 721
NZDUSD.pro -25
Berkshire+ 0
EURJPY.pro 10
XPTUSD.pro 374
AUDCAD.pro 3
EURGBP.pro -2
GBPCHF.pro -43
GER40 -1
VIX.fs -2
AUDNZD.pro 6
EURNZD.pro 7
GBPUSD.pro 12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 54K
USDCAD.pro 853
EURAUD.pro -7.9K
NZDJPY.pro 2.5K
WTI.fs 2.9K
CHFJPY.pro 636
NAS100.fs -5.4K
DAX40.fs -37K
EURUSD.pro 624
USTECH 72K
NZDUSD.pro -837
Berkshire+ 88
EURJPY.pro 324
XPTUSD.pro 188K
AUDCAD.pro 192
EURGBP.pro -34
GBPCHF.pro -646
GER40 1.6K
VIX.fs 2.2K
AUDNZD.pro 144
EURNZD.pro 180
GBPUSD.pro 170
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +529.31 USD
Pire transaction: -177 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +8.51 USD
Perte consécutive maximale: -122.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US18-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

A system based on real, automatic, and manual trading. The aim is to maximize profits with less than 10% risk.
Aucun avis
