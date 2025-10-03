- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 692
Прибыльных трейдов:
2 794 (75.67%)
Убыточных трейдов:
898 (24.32%)
Лучший трейд:
529.31 USD
Худший трейд:
-247.11 USD
Общая прибыль:
11 572.54 USD (1 576 160 pips)
Общий убыток:
-7 550.21 USD (4 542 345 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (259.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
860.39 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
86.63%
Макс. загрузка депозита:
35.09%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
4.38
Длинных трейдов:
1 895 (51.33%)
Коротких трейдов:
1 797 (48.67%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
1.09 USD
Средняя прибыль:
4.14 USD
Средний убыток:
-8.41 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-122.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-861.27 USD (7)
Прирост в месяц:
11.88%
Годовой прогноз:
144.13%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
170.69 USD
Максимальная:
918.80 USD (27.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.95% (154.46 USD)
По эквити:
20.80% (951.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|2682
|EURGBP.pro
|296
|USDCAD.pro
|96
|EURUSD.pro
|95
|EURAUD.pro
|81
|GBPCHF.pro
|72
|AUDCAD.pro
|65
|EURCHF.pro
|58
|NZDJPY.pro
|49
|WTI.fs
|34
|BTCUSD
|34
|CHFJPY.pro
|27
|NAS100.fs
|23
|NZDCAD.pro
|21
|AUDNZD.pro
|16
|DAX40.fs
|10
|NZDUSD.pro
|7
|USTECH
|5
|Berkshire+
|5
|EURJPY.pro
|3
|XPTUSD.pro
|3
|XAGUSD.pro
|3
|GER40
|1
|VIX.fs
|1
|EURNZD.pro
|1
|GBPUSD.pro
|1
|GBPCAD.pro
|1
|CADCHF.pro
|1
|AUDUSD.pro
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pro
|2.6K
|EURGBP.pro
|52
|USDCAD.pro
|-1
|EURUSD.pro
|162
|EURAUD.pro
|-2
|GBPCHF.pro
|4
|AUDCAD.pro
|16
|EURCHF.pro
|16
|NZDJPY.pro
|14
|WTI.fs
|663
|BTCUSD
|-553
|CHFJPY.pro
|12
|NAS100.fs
|-11
|NZDCAD.pro
|5
|AUDNZD.pro
|43
|DAX40.fs
|-128
|NZDUSD.pro
|-14
|USTECH
|721
|Berkshire+
|0
|EURJPY.pro
|10
|XPTUSD.pro
|374
|XAGUSD.pro
|-1
|GER40
|-1
|VIX.fs
|-2
|EURNZD.pro
|7
|GBPUSD.pro
|12
|GBPCAD.pro
|7
|CADCHF.pro
|3
|AUDUSD.pro
|8
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pro
|171K
|EURGBP.pro
|-1.2K
|USDCAD.pro
|853
|EURUSD.pro
|12K
|EURAUD.pro
|-7.9K
|GBPCHF.pro
|1.2K
|AUDCAD.pro
|2.2K
|EURCHF.pro
|524
|NZDJPY.pro
|2.5K
|WTI.fs
|3.5K
|BTCUSD
|-3.4M
|CHFJPY.pro
|827
|NAS100.fs
|-5.4K
|NZDCAD.pro
|582
|AUDNZD.pro
|238
|DAX40.fs
|-37K
|NZDUSD.pro
|-635
|USTECH
|72K
|Berkshire+
|88
|EURJPY.pro
|324
|XPTUSD.pro
|188K
|XAGUSD.pro
|-2
|GER40
|1.6K
|VIX.fs
|2.2K
|EURNZD.pro
|180
|GBPUSD.pro
|170
|GBPCAD.pro
|163
|CADCHF.pro
|52
|AUDUSD.pro
|104
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +529.31 USD
Худший трейд: -247 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +259.48 USD
Макс. убыток в серии: -122.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US18-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
A system based on real, automatic, and manual trading. This is the best signal you can find here. The Dawndrawn you see isn't the real one from the system, which is less than 10%. Don't use this signal for PropFirm, you could get banned. A balance of at least $1,000 is recommended.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
166%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
51
91%
3 692
75%
87%
1.53
1.09
USD
USD
28%
1:100