Trades insgesamt:
3 693
Gewinntrades:
2 795 (75.68%)
Verlusttrades:
898 (24.32%)
Bester Trade:
529.31 USD
Schlechtester Trade:
-247.11 USD
Bruttoprofit:
11 587.75 USD (1 576 417 pips)
Bruttoverlust:
-7 550.21 USD (4 542 345 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (259.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
860.39 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
87.64%
Max deposit load:
35.09%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
4.39
Long-Positionen:
1 895 (51.31%)
Short-Positionen:
1 798 (48.69%)
Profit-Faktor:
1.53
Mathematische Gewinnerwartung:
1.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-122.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-861.27 USD (7)
Wachstum pro Monat :
12.05%
Jahresprognose:
146.24%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
170.69 USD
Maximaler:
918.80 USD (27.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.95% (154.46 USD)
Kapital:
20.80% (951.45 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|2683
|EURGBP.pro
|296
|USDCAD.pro
|96
|EURUSD.pro
|95
|EURAUD.pro
|81
|GBPCHF.pro
|72
|AUDCAD.pro
|65
|EURCHF.pro
|58
|NZDJPY.pro
|49
|WTI.fs
|34
|BTCUSD
|34
|CHFJPY.pro
|27
|NAS100.fs
|23
|NZDCAD.pro
|21
|AUDNZD.pro
|16
|DAX40.fs
|10
|NZDUSD.pro
|7
|USTECH
|5
|Berkshire+
|5
|EURJPY.pro
|3
|XPTUSD.pro
|3
|XAGUSD.pro
|3
|GER40
|1
|VIX.fs
|1
|EURNZD.pro
|1
|GBPUSD.pro
|1
|GBPCAD.pro
|1
|CADCHF.pro
|1
|AUDUSD.pro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.pro
|2.6K
|EURGBP.pro
|52
|USDCAD.pro
|-1
|EURUSD.pro
|162
|EURAUD.pro
|-2
|GBPCHF.pro
|4
|AUDCAD.pro
|16
|EURCHF.pro
|16
|NZDJPY.pro
|14
|WTI.fs
|663
|BTCUSD
|-553
|CHFJPY.pro
|12
|NAS100.fs
|-11
|NZDCAD.pro
|5
|AUDNZD.pro
|43
|DAX40.fs
|-128
|NZDUSD.pro
|-14
|USTECH
|721
|Berkshire+
|0
|EURJPY.pro
|10
|XPTUSD.pro
|374
|XAGUSD.pro
|-1
|GER40
|-1
|VIX.fs
|-2
|EURNZD.pro
|7
|GBPUSD.pro
|12
|GBPCAD.pro
|7
|CADCHF.pro
|3
|AUDUSD.pro
|8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.pro
|171K
|EURGBP.pro
|-1.2K
|USDCAD.pro
|853
|EURUSD.pro
|12K
|EURAUD.pro
|-7.9K
|GBPCHF.pro
|1.2K
|AUDCAD.pro
|2.2K
|EURCHF.pro
|524
|NZDJPY.pro
|2.5K
|WTI.fs
|3.5K
|BTCUSD
|-3.4M
|CHFJPY.pro
|827
|NAS100.fs
|-5.4K
|NZDCAD.pro
|582
|AUDNZD.pro
|238
|DAX40.fs
|-37K
|NZDUSD.pro
|-635
|USTECH
|72K
|Berkshire+
|88
|EURJPY.pro
|324
|XPTUSD.pro
|188K
|XAGUSD.pro
|-2
|GER40
|1.6K
|VIX.fs
|2.2K
|EURNZD.pro
|180
|GBPUSD.pro
|170
|GBPCAD.pro
|163
|CADCHF.pro
|52
|AUDUSD.pro
|104
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Bester Trade: +529.31 USD
Schlechtester Trade: -247 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +259.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -122.66 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US18-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
A system based on real, automatic, and manual trading. This is the best signal you can find here. The Dawndrawn you see isn't the real one from the system, which is less than 10%. Don't use this signal for PropFirm, you could get banned. A balance of at least $1,000 is recommended.
Keine Bewertungen
