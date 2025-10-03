SignaleKategorien
Davide Costamagna

Toro

Davide Costamagna
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
52 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 167%
Axi-US18-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 693
Gewinntrades:
2 795 (75.68%)
Verlusttrades:
898 (24.32%)
Bester Trade:
529.31 USD
Schlechtester Trade:
-247.11 USD
Bruttoprofit:
11 587.75 USD (1 576 417 pips)
Bruttoverlust:
-7 550.21 USD (4 542 345 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (259.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
860.39 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
87.64%
Max deposit load:
35.09%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
4.39
Long-Positionen:
1 895 (51.31%)
Short-Positionen:
1 798 (48.69%)
Profit-Faktor:
1.53
Mathematische Gewinnerwartung:
1.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-122.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-861.27 USD (7)
Wachstum pro Monat :
12.05%
Jahresprognose:
146.24%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
170.69 USD
Maximaler:
918.80 USD (27.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.95% (154.46 USD)
Kapital:
20.80% (951.45 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.pro 2683
EURGBP.pro 296
USDCAD.pro 96
EURUSD.pro 95
EURAUD.pro 81
GBPCHF.pro 72
AUDCAD.pro 65
EURCHF.pro 58
NZDJPY.pro 49
WTI.fs 34
BTCUSD 34
CHFJPY.pro 27
NAS100.fs 23
NZDCAD.pro 21
AUDNZD.pro 16
DAX40.fs 10
NZDUSD.pro 7
USTECH 5
Berkshire+ 5
EURJPY.pro 3
XPTUSD.pro 3
XAGUSD.pro 3
GER40 1
VIX.fs 1
EURNZD.pro 1
GBPUSD.pro 1
GBPCAD.pro 1
CADCHF.pro 1
AUDUSD.pro 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 2.6K
EURGBP.pro 52
USDCAD.pro -1
EURUSD.pro 162
EURAUD.pro -2
GBPCHF.pro 4
AUDCAD.pro 16
EURCHF.pro 16
NZDJPY.pro 14
WTI.fs 663
BTCUSD -553
CHFJPY.pro 12
NAS100.fs -11
NZDCAD.pro 5
AUDNZD.pro 43
DAX40.fs -128
NZDUSD.pro -14
USTECH 721
Berkshire+ 0
EURJPY.pro 10
XPTUSD.pro 374
XAGUSD.pro -1
GER40 -1
VIX.fs -2
EURNZD.pro 7
GBPUSD.pro 12
GBPCAD.pro 7
CADCHF.pro 3
AUDUSD.pro 8
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 171K
EURGBP.pro -1.2K
USDCAD.pro 853
EURUSD.pro 12K
EURAUD.pro -7.9K
GBPCHF.pro 1.2K
AUDCAD.pro 2.2K
EURCHF.pro 524
NZDJPY.pro 2.5K
WTI.fs 3.5K
BTCUSD -3.4M
CHFJPY.pro 827
NAS100.fs -5.4K
NZDCAD.pro 582
AUDNZD.pro 238
DAX40.fs -37K
NZDUSD.pro -635
USTECH 72K
Berkshire+ 88
EURJPY.pro 324
XPTUSD.pro 188K
XAGUSD.pro -2
GER40 1.6K
VIX.fs 2.2K
EURNZD.pro 180
GBPUSD.pro 170
GBPCAD.pro 163
CADCHF.pro 52
AUDUSD.pro 104
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +529.31 USD
Schlechtester Trade: -247 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +259.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -122.66 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US18-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

A system based on real, automatic, and manual trading. This is the best signal you can find here. The Dawndrawn you see isn't the real one from the system, which is less than 10%. Don't use this signal for PropFirm, you could get banned. A balance of at least $1,000 is recommended.
Keine Bewertungen
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 21:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 19:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.09% of days out of 274 days of the signal's entire lifetime.
