Davide Costamagna

Toro

Davide Costamagna
Confiabilidade
51 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 166%
Axi-US18-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 692
Negociações com lucro:
2 794 (75.67%)
Negociações com perda:
898 (24.32%)
Melhor negociação:
529.31 USD
Pior negociação:
-247.11 USD
Lucro bruto:
11 572.54 USD (1 576 160 pips)
Perda bruta:
-7 550.21 USD (4 542 345 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (259.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
860.39 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
86.63%
Depósito máximo carregado:
35.09%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
4.38
Negociações longas:
1 895 (51.33%)
Negociações curtas:
1 797 (48.67%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
1.09 USD
Lucro médio:
4.14 USD
Perda média:
-8.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-122.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-861.27 USD (7)
Crescimento mensal:
11.88%
Previsão anual:
144.13%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
170.69 USD
Máximo:
918.80 USD (27.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.95% (154.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.80% (951.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.pro 2682
EURGBP.pro 296
USDCAD.pro 96
EURUSD.pro 95
EURAUD.pro 81
GBPCHF.pro 72
AUDCAD.pro 65
EURCHF.pro 58
NZDJPY.pro 49
WTI.fs 34
BTCUSD 34
CHFJPY.pro 27
NAS100.fs 23
NZDCAD.pro 21
AUDNZD.pro 16
DAX40.fs 10
NZDUSD.pro 7
USTECH 5
Berkshire+ 5
EURJPY.pro 3
XPTUSD.pro 3
XAGUSD.pro 3
GER40 1
VIX.fs 1
EURNZD.pro 1
GBPUSD.pro 1
GBPCAD.pro 1
CADCHF.pro 1
AUDUSD.pro 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.pro 2.6K
EURGBP.pro 52
USDCAD.pro -1
EURUSD.pro 162
EURAUD.pro -2
GBPCHF.pro 4
AUDCAD.pro 16
EURCHF.pro 16
NZDJPY.pro 14
WTI.fs 663
BTCUSD -553
CHFJPY.pro 12
NAS100.fs -11
NZDCAD.pro 5
AUDNZD.pro 43
DAX40.fs -128
NZDUSD.pro -14
USTECH 721
Berkshire+ 0
EURJPY.pro 10
XPTUSD.pro 374
XAGUSD.pro -1
GER40 -1
VIX.fs -2
EURNZD.pro 7
GBPUSD.pro 12
GBPCAD.pro 7
CADCHF.pro 3
AUDUSD.pro 8
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.pro 171K
EURGBP.pro -1.2K
USDCAD.pro 853
EURUSD.pro 12K
EURAUD.pro -7.9K
GBPCHF.pro 1.2K
AUDCAD.pro 2.2K
EURCHF.pro 524
NZDJPY.pro 2.5K
WTI.fs 3.5K
BTCUSD -3.4M
CHFJPY.pro 827
NAS100.fs -5.4K
NZDCAD.pro 582
AUDNZD.pro 238
DAX40.fs -37K
NZDUSD.pro -635
USTECH 72K
Berkshire+ 88
EURJPY.pro 324
XPTUSD.pro 188K
XAGUSD.pro -2
GER40 1.6K
VIX.fs 2.2K
EURNZD.pro 180
GBPUSD.pro 170
GBPCAD.pro 163
CADCHF.pro 52
AUDUSD.pro 104
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +529.31 USD
Pior negociação: -247 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +259.48 USD
Máxima perda consecutiva: -122.66 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US18-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

A system based on real, automatic, and manual trading. This is the best signal you can find here. The Dawndrawn you see isn't the real one from the system, which is less than 10%. Don't use this signal for PropFirm, you could get banned. A balance of at least $1,000 is recommended.
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 21:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 19:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.09% of days out of 274 days of the signal's entire lifetime.
