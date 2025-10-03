- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 692
Negociações com lucro:
2 794 (75.67%)
Negociações com perda:
898 (24.32%)
Melhor negociação:
529.31 USD
Pior negociação:
-247.11 USD
Lucro bruto:
11 572.54 USD (1 576 160 pips)
Perda bruta:
-7 550.21 USD (4 542 345 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (259.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
860.39 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
86.63%
Depósito máximo carregado:
35.09%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
4.38
Negociações longas:
1 895 (51.33%)
Negociações curtas:
1 797 (48.67%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
1.09 USD
Lucro médio:
4.14 USD
Perda média:
-8.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-122.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-861.27 USD (7)
Crescimento mensal:
11.88%
Previsão anual:
144.13%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
170.69 USD
Máximo:
918.80 USD (27.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.95% (154.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.80% (951.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|2682
|EURGBP.pro
|296
|USDCAD.pro
|96
|EURUSD.pro
|95
|EURAUD.pro
|81
|GBPCHF.pro
|72
|AUDCAD.pro
|65
|EURCHF.pro
|58
|NZDJPY.pro
|49
|WTI.fs
|34
|BTCUSD
|34
|CHFJPY.pro
|27
|NAS100.fs
|23
|NZDCAD.pro
|21
|AUDNZD.pro
|16
|DAX40.fs
|10
|NZDUSD.pro
|7
|USTECH
|5
|Berkshire+
|5
|EURJPY.pro
|3
|XPTUSD.pro
|3
|XAGUSD.pro
|3
|GER40
|1
|VIX.fs
|1
|EURNZD.pro
|1
|GBPUSD.pro
|1
|GBPCAD.pro
|1
|CADCHF.pro
|1
|AUDUSD.pro
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.pro
|2.6K
|EURGBP.pro
|52
|USDCAD.pro
|-1
|EURUSD.pro
|162
|EURAUD.pro
|-2
|GBPCHF.pro
|4
|AUDCAD.pro
|16
|EURCHF.pro
|16
|NZDJPY.pro
|14
|WTI.fs
|663
|BTCUSD
|-553
|CHFJPY.pro
|12
|NAS100.fs
|-11
|NZDCAD.pro
|5
|AUDNZD.pro
|43
|DAX40.fs
|-128
|NZDUSD.pro
|-14
|USTECH
|721
|Berkshire+
|0
|EURJPY.pro
|10
|XPTUSD.pro
|374
|XAGUSD.pro
|-1
|GER40
|-1
|VIX.fs
|-2
|EURNZD.pro
|7
|GBPUSD.pro
|12
|GBPCAD.pro
|7
|CADCHF.pro
|3
|AUDUSD.pro
|8
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.pro
|171K
|EURGBP.pro
|-1.2K
|USDCAD.pro
|853
|EURUSD.pro
|12K
|EURAUD.pro
|-7.9K
|GBPCHF.pro
|1.2K
|AUDCAD.pro
|2.2K
|EURCHF.pro
|524
|NZDJPY.pro
|2.5K
|WTI.fs
|3.5K
|BTCUSD
|-3.4M
|CHFJPY.pro
|827
|NAS100.fs
|-5.4K
|NZDCAD.pro
|582
|AUDNZD.pro
|238
|DAX40.fs
|-37K
|NZDUSD.pro
|-635
|USTECH
|72K
|Berkshire+
|88
|EURJPY.pro
|324
|XPTUSD.pro
|188K
|XAGUSD.pro
|-2
|GER40
|1.6K
|VIX.fs
|2.2K
|EURNZD.pro
|180
|GBPUSD.pro
|170
|GBPCAD.pro
|163
|CADCHF.pro
|52
|AUDUSD.pro
|104
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +529.31 USD
Pior negociação: -247 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +259.48 USD
Máxima perda consecutiva: -122.66 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US18-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
A system based on real, automatic, and manual trading. This is the best signal you can find here. The Dawndrawn you see isn't the real one from the system, which is less than 10%. Don't use this signal for PropFirm, you could get banned. A balance of at least $1,000 is recommended.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
166%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
51
91%
3 692
75%
87%
1.53
1.09
USD
USD
28%
1:100