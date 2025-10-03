- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
3 692
Profit Trades:
2 794 (75.67%)
Loss Trades:
898 (24.32%)
Best trade:
529.31 USD
Worst trade:
-247.11 USD
Gross Profit:
11 572.54 USD (1 576 160 pips)
Gross Loss:
-7 550.21 USD (4 542 345 pips)
Maximum consecutive wins:
37 (259.48 USD)
Maximal consecutive profit:
860.39 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
86.63%
Max deposit load:
35.09%
Latest trade:
12 hours ago
Trades per week:
6
Avg holding time:
6 hours
Recovery Factor:
4.38
Long Trades:
1 895 (51.33%)
Short Trades:
1 797 (48.67%)
Profit Factor:
1.53
Expected Payoff:
1.09 USD
Average Profit:
4.14 USD
Average Loss:
-8.41 USD
Maximum consecutive losses:
24 (-122.66 USD)
Maximal consecutive loss:
-861.27 USD (7)
Monthly growth:
11.88%
Annual Forecast:
144.13%
Algo trading:
91%
Drawdown by balance:
Absolute:
170.69 USD
Maximal:
918.80 USD (27.88%)
Relative drawdown:
By Balance:
27.95% (154.46 USD)
By Equity:
20.80% (951.45 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|2682
|EURGBP.pro
|296
|USDCAD.pro
|96
|EURUSD.pro
|95
|EURAUD.pro
|81
|GBPCHF.pro
|72
|AUDCAD.pro
|65
|EURCHF.pro
|58
|NZDJPY.pro
|49
|WTI.fs
|34
|BTCUSD
|34
|CHFJPY.pro
|27
|NAS100.fs
|23
|NZDCAD.pro
|21
|AUDNZD.pro
|16
|DAX40.fs
|10
|NZDUSD.pro
|7
|USTECH
|5
|Berkshire+
|5
|EURJPY.pro
|3
|XPTUSD.pro
|3
|XAGUSD.pro
|3
|GER40
|1
|VIX.fs
|1
|EURNZD.pro
|1
|GBPUSD.pro
|1
|GBPCAD.pro
|1
|CADCHF.pro
|1
|AUDUSD.pro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.pro
|2.6K
|EURGBP.pro
|52
|USDCAD.pro
|-1
|EURUSD.pro
|162
|EURAUD.pro
|-2
|GBPCHF.pro
|4
|AUDCAD.pro
|16
|EURCHF.pro
|16
|NZDJPY.pro
|14
|WTI.fs
|663
|BTCUSD
|-553
|CHFJPY.pro
|12
|NAS100.fs
|-11
|NZDCAD.pro
|5
|AUDNZD.pro
|43
|DAX40.fs
|-128
|NZDUSD.pro
|-14
|USTECH
|721
|Berkshire+
|0
|EURJPY.pro
|10
|XPTUSD.pro
|374
|XAGUSD.pro
|-1
|GER40
|-1
|VIX.fs
|-2
|EURNZD.pro
|7
|GBPUSD.pro
|12
|GBPCAD.pro
|7
|CADCHF.pro
|3
|AUDUSD.pro
|8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.pro
|171K
|EURGBP.pro
|-1.2K
|USDCAD.pro
|853
|EURUSD.pro
|12K
|EURAUD.pro
|-7.9K
|GBPCHF.pro
|1.2K
|AUDCAD.pro
|2.2K
|EURCHF.pro
|524
|NZDJPY.pro
|2.5K
|WTI.fs
|3.5K
|BTCUSD
|-3.4M
|CHFJPY.pro
|827
|NAS100.fs
|-5.4K
|NZDCAD.pro
|582
|AUDNZD.pro
|238
|DAX40.fs
|-37K
|NZDUSD.pro
|-635
|USTECH
|72K
|Berkshire+
|88
|EURJPY.pro
|324
|XPTUSD.pro
|188K
|XAGUSD.pro
|-2
|GER40
|1.6K
|VIX.fs
|2.2K
|EURNZD.pro
|180
|GBPUSD.pro
|170
|GBPCAD.pro
|163
|CADCHF.pro
|52
|AUDUSD.pro
|104
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +529.31 USD
Worst trade: -247 USD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +259.48 USD
Maximal consecutive loss: -122.66 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Axi-US18-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
A system based on real, automatic, and manual trading. This is the best signal you can find here. The Dawndrawn you see isn't the real one from the system, which is less than 10%. Don't use this signal for PropFirm, you could get banned. A balance of at least $1,000 is recommended.
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
100 USD per month
166%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
51
91%
3 692
75%
87%
1.53
1.09
USD
USD
28%
1:100