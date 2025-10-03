SignalsSections
Davide Costamagna

Toro

Davide Costamagna
0 reviews
Reliability
51 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 166%
Axi-US18-Live
1:100
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
3 692
Profit Trades:
2 794 (75.67%)
Loss Trades:
898 (24.32%)
Best trade:
529.31 USD
Worst trade:
-247.11 USD
Gross Profit:
11 572.54 USD (1 576 160 pips)
Gross Loss:
-7 550.21 USD (4 542 345 pips)
Maximum consecutive wins:
37 (259.48 USD)
Maximal consecutive profit:
860.39 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
86.63%
Max deposit load:
35.09%
Latest trade:
12 hours ago
Trades per week:
6
Avg holding time:
6 hours
Recovery Factor:
4.38
Long Trades:
1 895 (51.33%)
Short Trades:
1 797 (48.67%)
Profit Factor:
1.53
Expected Payoff:
1.09 USD
Average Profit:
4.14 USD
Average Loss:
-8.41 USD
Maximum consecutive losses:
24 (-122.66 USD)
Maximal consecutive loss:
-861.27 USD (7)
Monthly growth:
11.88%
Annual Forecast:
144.13%
Algo trading:
91%
Drawdown by balance:
Absolute:
170.69 USD
Maximal:
918.80 USD (27.88%)
Relative drawdown:
By Balance:
27.95% (154.46 USD)
By Equity:
20.80% (951.45 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD.pro 2682
EURGBP.pro 296
USDCAD.pro 96
EURUSD.pro 95
EURAUD.pro 81
GBPCHF.pro 72
AUDCAD.pro 65
EURCHF.pro 58
NZDJPY.pro 49
WTI.fs 34
BTCUSD 34
CHFJPY.pro 27
NAS100.fs 23
NZDCAD.pro 21
AUDNZD.pro 16
DAX40.fs 10
NZDUSD.pro 7
USTECH 5
Berkshire+ 5
EURJPY.pro 3
XPTUSD.pro 3
XAGUSD.pro 3
GER40 1
VIX.fs 1
EURNZD.pro 1
GBPUSD.pro 1
GBPCAD.pro 1
CADCHF.pro 1
AUDUSD.pro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 2.6K
EURGBP.pro 52
USDCAD.pro -1
EURUSD.pro 162
EURAUD.pro -2
GBPCHF.pro 4
AUDCAD.pro 16
EURCHF.pro 16
NZDJPY.pro 14
WTI.fs 663
BTCUSD -553
CHFJPY.pro 12
NAS100.fs -11
NZDCAD.pro 5
AUDNZD.pro 43
DAX40.fs -128
NZDUSD.pro -14
USTECH 721
Berkshire+ 0
EURJPY.pro 10
XPTUSD.pro 374
XAGUSD.pro -1
GER40 -1
VIX.fs -2
EURNZD.pro 7
GBPUSD.pro 12
GBPCAD.pro 7
CADCHF.pro 3
AUDUSD.pro 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 171K
EURGBP.pro -1.2K
USDCAD.pro 853
EURUSD.pro 12K
EURAUD.pro -7.9K
GBPCHF.pro 1.2K
AUDCAD.pro 2.2K
EURCHF.pro 524
NZDJPY.pro 2.5K
WTI.fs 3.5K
BTCUSD -3.4M
CHFJPY.pro 827
NAS100.fs -5.4K
NZDCAD.pro 582
AUDNZD.pro 238
DAX40.fs -37K
NZDUSD.pro -635
USTECH 72K
Berkshire+ 88
EURJPY.pro 324
XPTUSD.pro 188K
XAGUSD.pro -2
GER40 1.6K
VIX.fs 2.2K
EURNZD.pro 180
GBPUSD.pro 170
GBPCAD.pro 163
CADCHF.pro 52
AUDUSD.pro 104
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +529.31 USD
Worst trade: -247 USD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +259.48 USD
Maximal consecutive loss: -122.66 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Axi-US18-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

A system based on real, automatic, and manual trading. This is the best signal you can find here. The Dawndrawn you see isn't the real one from the system, which is less than 10%. Don't use this signal for PropFirm, you could get banned. A balance of at least $1,000 is recommended.
No reviews
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 21:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 19:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.09% of days out of 274 days of the signal's entire lifetime.
