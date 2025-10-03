SeñalesSecciones
Davide Costamagna

Toro

Davide Costamagna
0 comentarios
Fiabilidad
51 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 166%
Axi-US18-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 692
Transacciones Rentables:
2 794 (75.67%)
Transacciones Irrentables:
898 (24.32%)
Mejor transacción:
529.31 USD
Peor transacción:
-247.11 USD
Beneficio Bruto:
11 572.54 USD (1 576 160 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 550.21 USD (4 542 345 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (259.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
860.39 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
86.63%
Carga máxima del depósito:
35.09%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
4.38
Transacciones Largas:
1 895 (51.33%)
Transacciones Cortas:
1 797 (48.67%)
Factor de Beneficio:
1.53
Beneficio Esperado:
1.09 USD
Beneficio medio:
4.14 USD
Pérdidas medias:
-8.41 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-122.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-861.27 USD (7)
Crecimiento al mes:
11.88%
Pronóstico anual:
144.13%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
170.69 USD
Máxima:
918.80 USD (27.88%)
Reducción relativa:
De balance:
27.95% (154.46 USD)
De fondos:
20.80% (951.45 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.pro 2682
EURGBP.pro 296
USDCAD.pro 96
EURUSD.pro 95
EURAUD.pro 81
GBPCHF.pro 72
AUDCAD.pro 65
EURCHF.pro 58
NZDJPY.pro 49
WTI.fs 34
BTCUSD 34
CHFJPY.pro 27
NAS100.fs 23
NZDCAD.pro 21
AUDNZD.pro 16
DAX40.fs 10
NZDUSD.pro 7
USTECH 5
Berkshire+ 5
EURJPY.pro 3
XPTUSD.pro 3
XAGUSD.pro 3
GER40 1
VIX.fs 1
EURNZD.pro 1
GBPUSD.pro 1
GBPCAD.pro 1
CADCHF.pro 1
AUDUSD.pro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.pro 2.6K
EURGBP.pro 52
USDCAD.pro -1
EURUSD.pro 162
EURAUD.pro -2
GBPCHF.pro 4
AUDCAD.pro 16
EURCHF.pro 16
NZDJPY.pro 14
WTI.fs 663
BTCUSD -553
CHFJPY.pro 12
NAS100.fs -11
NZDCAD.pro 5
AUDNZD.pro 43
DAX40.fs -128
NZDUSD.pro -14
USTECH 721
Berkshire+ 0
EURJPY.pro 10
XPTUSD.pro 374
XAGUSD.pro -1
GER40 -1
VIX.fs -2
EURNZD.pro 7
GBPUSD.pro 12
GBPCAD.pro 7
CADCHF.pro 3
AUDUSD.pro 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.pro 171K
EURGBP.pro -1.2K
USDCAD.pro 853
EURUSD.pro 12K
EURAUD.pro -7.9K
GBPCHF.pro 1.2K
AUDCAD.pro 2.2K
EURCHF.pro 524
NZDJPY.pro 2.5K
WTI.fs 3.5K
BTCUSD -3.4M
CHFJPY.pro 827
NAS100.fs -5.4K
NZDCAD.pro 582
AUDNZD.pro 238
DAX40.fs -37K
NZDUSD.pro -635
USTECH 72K
Berkshire+ 88
EURJPY.pro 324
XPTUSD.pro 188K
XAGUSD.pro -2
GER40 1.6K
VIX.fs 2.2K
EURNZD.pro 180
GBPUSD.pro 170
GBPCAD.pro 163
CADCHF.pro 52
AUDUSD.pro 104
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +529.31 USD
Peor transacción: -247 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +259.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -122.66 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US18-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

A system based on real, automatic, and manual trading. This is the best signal you can find here. The Dawndrawn you see isn't the real one from the system, which is less than 10%. Don't use this signal for PropFirm, you could get banned. A balance of at least $1,000 is recommended.
No hay comentarios
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 21:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 19:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.09% of days out of 274 days of the signal's entire lifetime.
