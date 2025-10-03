- Incremento
Total de Trades:
3 692
Transacciones Rentables:
2 794 (75.67%)
Transacciones Irrentables:
898 (24.32%)
Mejor transacción:
529.31 USD
Peor transacción:
-247.11 USD
Beneficio Bruto:
11 572.54 USD (1 576 160 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 550.21 USD (4 542 345 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (259.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
860.39 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
86.63%
Carga máxima del depósito:
35.09%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
4.38
Transacciones Largas:
1 895 (51.33%)
Transacciones Cortas:
1 797 (48.67%)
Factor de Beneficio:
1.53
Beneficio Esperado:
1.09 USD
Beneficio medio:
4.14 USD
Pérdidas medias:
-8.41 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-122.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-861.27 USD (7)
Crecimiento al mes:
11.88%
Pronóstico anual:
144.13%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
170.69 USD
Máxima:
918.80 USD (27.88%)
Reducción relativa:
De balance:
27.95% (154.46 USD)
De fondos:
20.80% (951.45 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|2682
|EURGBP.pro
|296
|USDCAD.pro
|96
|EURUSD.pro
|95
|EURAUD.pro
|81
|GBPCHF.pro
|72
|AUDCAD.pro
|65
|EURCHF.pro
|58
|NZDJPY.pro
|49
|WTI.fs
|34
|BTCUSD
|34
|CHFJPY.pro
|27
|NAS100.fs
|23
|NZDCAD.pro
|21
|AUDNZD.pro
|16
|DAX40.fs
|10
|NZDUSD.pro
|7
|USTECH
|5
|Berkshire+
|5
|EURJPY.pro
|3
|XPTUSD.pro
|3
|XAGUSD.pro
|3
|GER40
|1
|VIX.fs
|1
|EURNZD.pro
|1
|GBPUSD.pro
|1
|GBPCAD.pro
|1
|CADCHF.pro
|1
|AUDUSD.pro
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.pro
|2.6K
|EURGBP.pro
|52
|USDCAD.pro
|-1
|EURUSD.pro
|162
|EURAUD.pro
|-2
|GBPCHF.pro
|4
|AUDCAD.pro
|16
|EURCHF.pro
|16
|NZDJPY.pro
|14
|WTI.fs
|663
|BTCUSD
|-553
|CHFJPY.pro
|12
|NAS100.fs
|-11
|NZDCAD.pro
|5
|AUDNZD.pro
|43
|DAX40.fs
|-128
|NZDUSD.pro
|-14
|USTECH
|721
|Berkshire+
|0
|EURJPY.pro
|10
|XPTUSD.pro
|374
|XAGUSD.pro
|-1
|GER40
|-1
|VIX.fs
|-2
|EURNZD.pro
|7
|GBPUSD.pro
|12
|GBPCAD.pro
|7
|CADCHF.pro
|3
|AUDUSD.pro
|8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.pro
|171K
|EURGBP.pro
|-1.2K
|USDCAD.pro
|853
|EURUSD.pro
|12K
|EURAUD.pro
|-7.9K
|GBPCHF.pro
|1.2K
|AUDCAD.pro
|2.2K
|EURCHF.pro
|524
|NZDJPY.pro
|2.5K
|WTI.fs
|3.5K
|BTCUSD
|-3.4M
|CHFJPY.pro
|827
|NAS100.fs
|-5.4K
|NZDCAD.pro
|582
|AUDNZD.pro
|238
|DAX40.fs
|-37K
|NZDUSD.pro
|-635
|USTECH
|72K
|Berkshire+
|88
|EURJPY.pro
|324
|XPTUSD.pro
|188K
|XAGUSD.pro
|-2
|GER40
|1.6K
|VIX.fs
|2.2K
|EURNZD.pro
|180
|GBPUSD.pro
|170
|GBPCAD.pro
|163
|CADCHF.pro
|52
|AUDUSD.pro
|104
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
Mejor transacción: +529.31 USD
Peor transacción: -247 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +259.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -122.66 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US18-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
A system based on real, automatic, and manual trading. This is the best signal you can find here. The Dawndrawn you see isn't the real one from the system, which is less than 10%. Don't use this signal for PropFirm, you could get banned. A balance of at least $1,000 is recommended.
No hay comentarios
