信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Toro
Davide Costamagna

Toro

Davide Costamagna
0条评论
可靠性
51
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 166%
Axi-US18-Live
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 692
盈利交易:
2 794 (75.67%)
亏损交易:
898 (24.32%)
最好交易:
529.31 USD
最差交易:
-247.11 USD
毛利:
11 572.54 USD (1 576 160 pips)
毛利亏损:
-7 550.21 USD (4 542 345 pips)
最大连续赢利:
37 (259.48 USD)
最大连续盈利:
860.39 USD (8)
夏普比率:
0.03
交易活动:
86.63%
最大入金加载:
35.09%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
6 小时
采收率:
4.38
长期交易:
1 895 (51.33%)
短期交易:
1 797 (48.67%)
利润因子:
1.53
预期回报:
1.09 USD
平均利润:
4.14 USD
平均损失:
-8.41 USD
最大连续失误:
24 (-122.66 USD)
最大连续亏损:
-861.27 USD (7)
每月增长:
11.88%
年度预测:
144.13%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
170.69 USD
最大值:
918.80 USD (27.88%)
相对跌幅:
结余:
27.95% (154.46 USD)
净值:
20.80% (951.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.pro 2682
EURGBP.pro 296
USDCAD.pro 96
EURUSD.pro 95
EURAUD.pro 81
GBPCHF.pro 72
AUDCAD.pro 65
EURCHF.pro 58
NZDJPY.pro 49
WTI.fs 34
BTCUSD 34
CHFJPY.pro 27
NAS100.fs 23
NZDCAD.pro 21
AUDNZD.pro 16
DAX40.fs 10
NZDUSD.pro 7
USTECH 5
Berkshire+ 5
EURJPY.pro 3
XPTUSD.pro 3
XAGUSD.pro 3
GER40 1
VIX.fs 1
EURNZD.pro 1
GBPUSD.pro 1
GBPCAD.pro 1
CADCHF.pro 1
AUDUSD.pro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.pro 2.6K
EURGBP.pro 52
USDCAD.pro -1
EURUSD.pro 162
EURAUD.pro -2
GBPCHF.pro 4
AUDCAD.pro 16
EURCHF.pro 16
NZDJPY.pro 14
WTI.fs 663
BTCUSD -553
CHFJPY.pro 12
NAS100.fs -11
NZDCAD.pro 5
AUDNZD.pro 43
DAX40.fs -128
NZDUSD.pro -14
USTECH 721
Berkshire+ 0
EURJPY.pro 10
XPTUSD.pro 374
XAGUSD.pro -1
GER40 -1
VIX.fs -2
EURNZD.pro 7
GBPUSD.pro 12
GBPCAD.pro 7
CADCHF.pro 3
AUDUSD.pro 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.pro 171K
EURGBP.pro -1.2K
USDCAD.pro 853
EURUSD.pro 12K
EURAUD.pro -7.9K
GBPCHF.pro 1.2K
AUDCAD.pro 2.2K
EURCHF.pro 524
NZDJPY.pro 2.5K
WTI.fs 3.5K
BTCUSD -3.4M
CHFJPY.pro 827
NAS100.fs -5.4K
NZDCAD.pro 582
AUDNZD.pro 238
DAX40.fs -37K
NZDUSD.pro -635
USTECH 72K
Berkshire+ 88
EURJPY.pro 324
XPTUSD.pro 188K
XAGUSD.pro -2
GER40 1.6K
VIX.fs 2.2K
EURNZD.pro 180
GBPUSD.pro 170
GBPCAD.pro 163
CADCHF.pro 52
AUDUSD.pro 104
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +529.31 USD
最差交易: -247 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +259.48 USD
最大连续亏损: -122.66 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US18-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

A system based on real, automatic, and manual trading. This is the best signal you can find here. The Dawndrawn you see isn't the real one from the system, which is less than 10%. Don't use this signal for PropFirm, you could get banned. A balance of at least $1,000 is recommended.
没有评论
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 21:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 19:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.09% of days out of 274 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Toro
每月100 USD
166%
0
0
USD
6.1K
USD
51
91%
3 692
75%
87%
1.53
1.09
USD
28%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载