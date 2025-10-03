시그널섹션
Davide Costamagna

Toro

Davide Costamagna
0 리뷰
안정성
53
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 170%
Axi-US18-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 705
이익 거래:
2 806 (75.73%)
손실 거래:
899 (24.26%)
최고의 거래:
529.31 USD
최악의 거래:
-247.11 USD
총 수익:
11 667.17 USD (1 579 497 pips)
총 손실:
-7 552.46 USD (4 542 577 pips)
연속 최대 이익:
37 (259.48 USD)
연속 최대 이익:
860.39 USD (8)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
88.64%
최대 입금량:
35.09%
최근 거래:
56 분 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
4.48
롱(주식매수):
1 899 (51.26%)
숏(주식차입매도):
1 806 (48.74%)
수익 요인:
1.54
기대수익:
1.11 USD
평균 이익:
4.16 USD
평균 손실:
-8.40 USD
연속 최대 손실:
24 (-122.66 USD)
연속 최대 손실:
-861.27 USD (7)
월별 성장률:
10.79%
연간 예측:
130.97%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
170.69 USD
최대한의:
918.80 USD (27.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.95% (154.46 USD)
자본금별:
20.80% (951.45 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.pro 2690
EURGBP.pro 296
EURUSD.pro 100
USDCAD.pro 96
EURAUD.pro 81
GBPCHF.pro 72
AUDCAD.pro 65
EURCHF.pro 58
NZDJPY.pro 49
WTI.fs 34
BTCUSD 34
CHFJPY.pro 27
NAS100.fs 23
NZDCAD.pro 21
AUDNZD.pro 16
DAX40.fs 10
NZDUSD.pro 7
USTECH 5
Berkshire+ 5
EURJPY.pro 3
XPTUSD.pro 3
XAGUSD.pro 3
GER40 1
VIX.fs 1
EURNZD.pro 1
GBPUSD.pro 1
GBPCAD.pro 1
CADCHF.pro 1
AUDUSD.pro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.pro 2.7K
EURGBP.pro 52
EURUSD.pro 176
USDCAD.pro -1
EURAUD.pro -2
GBPCHF.pro 4
AUDCAD.pro 16
EURCHF.pro 16
NZDJPY.pro 14
WTI.fs 663
BTCUSD -553
CHFJPY.pro 12
NAS100.fs -11
NZDCAD.pro 5
AUDNZD.pro 43
DAX40.fs -128
NZDUSD.pro -14
USTECH 721
Berkshire+ 0
EURJPY.pro 10
XPTUSD.pro 374
XAGUSD.pro -1
GER40 -1
VIX.fs -2
EURNZD.pro 7
GBPUSD.pro 12
GBPCAD.pro 7
CADCHF.pro 3
AUDUSD.pro 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.pro 173K
EURGBP.pro -1.2K
EURUSD.pro 14K
USDCAD.pro 853
EURAUD.pro -7.9K
GBPCHF.pro 1.2K
AUDCAD.pro 2.2K
EURCHF.pro 524
NZDJPY.pro 2.5K
WTI.fs 3.5K
BTCUSD -3.4M
CHFJPY.pro 827
NAS100.fs -5.4K
NZDCAD.pro 582
AUDNZD.pro 238
DAX40.fs -37K
NZDUSD.pro -635
USTECH 72K
Berkshire+ 88
EURJPY.pro 324
XPTUSD.pro 188K
XAGUSD.pro -2
GER40 1.6K
VIX.fs 2.2K
EURNZD.pro 180
GBPUSD.pro 170
GBPCAD.pro 163
CADCHF.pro 52
AUDUSD.pro 104
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +529.31 USD
최악의 거래: -247 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +259.48 USD
연속 최대 손실: -122.66 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US18-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

A system based on real, automatic, and manual trading. This is the best signal you can find here. The Dawndrawn you see isn't the real one from the system, which is less than 10%. Don't use this signal for PropFirm, you could get banned. A balance of at least $1,000 is recommended.
리뷰 없음
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 21:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 19:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.09% of days out of 274 days of the signal's entire lifetime.
