- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 692
利益トレード:
2 794 (75.67%)
損失トレード:
898 (24.32%)
ベストトレード:
529.31 USD
最悪のトレード:
-247.11 USD
総利益:
11 572.54 USD (1 576 160 pips)
総損失:
-7 550.21 USD (4 542 345 pips)
最大連続の勝ち:
37 (259.48 USD)
最大連続利益:
860.39 USD (8)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
86.63%
最大入金額:
35.09%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
4.38
長いトレード:
1 895 (51.33%)
短いトレード:
1 797 (48.67%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
1.09 USD
平均利益:
4.14 USD
平均損失:
-8.41 USD
最大連続の負け:
24 (-122.66 USD)
最大連続損失:
-861.27 USD (7)
月間成長:
11.88%
年間予想:
144.13%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
170.69 USD
最大の:
918.80 USD (27.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.95% (154.46 USD)
エクイティによる:
20.80% (951.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|2682
|EURGBP.pro
|296
|USDCAD.pro
|96
|EURUSD.pro
|95
|EURAUD.pro
|81
|GBPCHF.pro
|72
|AUDCAD.pro
|65
|EURCHF.pro
|58
|NZDJPY.pro
|49
|WTI.fs
|34
|BTCUSD
|34
|CHFJPY.pro
|27
|NAS100.fs
|23
|NZDCAD.pro
|21
|AUDNZD.pro
|16
|DAX40.fs
|10
|NZDUSD.pro
|7
|USTECH
|5
|Berkshire+
|5
|EURJPY.pro
|3
|XPTUSD.pro
|3
|XAGUSD.pro
|3
|GER40
|1
|VIX.fs
|1
|EURNZD.pro
|1
|GBPUSD.pro
|1
|GBPCAD.pro
|1
|CADCHF.pro
|1
|AUDUSD.pro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.pro
|2.6K
|EURGBP.pro
|52
|USDCAD.pro
|-1
|EURUSD.pro
|162
|EURAUD.pro
|-2
|GBPCHF.pro
|4
|AUDCAD.pro
|16
|EURCHF.pro
|16
|NZDJPY.pro
|14
|WTI.fs
|663
|BTCUSD
|-553
|CHFJPY.pro
|12
|NAS100.fs
|-11
|NZDCAD.pro
|5
|AUDNZD.pro
|43
|DAX40.fs
|-128
|NZDUSD.pro
|-14
|USTECH
|721
|Berkshire+
|0
|EURJPY.pro
|10
|XPTUSD.pro
|374
|XAGUSD.pro
|-1
|GER40
|-1
|VIX.fs
|-2
|EURNZD.pro
|7
|GBPUSD.pro
|12
|GBPCAD.pro
|7
|CADCHF.pro
|3
|AUDUSD.pro
|8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.pro
|171K
|EURGBP.pro
|-1.2K
|USDCAD.pro
|853
|EURUSD.pro
|12K
|EURAUD.pro
|-7.9K
|GBPCHF.pro
|1.2K
|AUDCAD.pro
|2.2K
|EURCHF.pro
|524
|NZDJPY.pro
|2.5K
|WTI.fs
|3.5K
|BTCUSD
|-3.4M
|CHFJPY.pro
|827
|NAS100.fs
|-5.4K
|NZDCAD.pro
|582
|AUDNZD.pro
|238
|DAX40.fs
|-37K
|NZDUSD.pro
|-635
|USTECH
|72K
|Berkshire+
|88
|EURJPY.pro
|324
|XPTUSD.pro
|188K
|XAGUSD.pro
|-2
|GER40
|1.6K
|VIX.fs
|2.2K
|EURNZD.pro
|180
|GBPUSD.pro
|170
|GBPCAD.pro
|163
|CADCHF.pro
|52
|AUDUSD.pro
|104
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +529.31 USD
最悪のトレード: -247 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +259.48 USD
最大連続損失: -122.66 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US18-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
A system based on real, automatic, and manual trading. This is the best signal you can find here. The Dawndrawn you see isn't the real one from the system, which is less than 10%. Don't use this signal for PropFirm, you could get banned. A balance of at least $1,000 is recommended.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
166%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
51
91%
3 692
75%
87%
1.53
1.09
USD
USD
28%
1:100