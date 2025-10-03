シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Toro
Davide Costamagna

Toro

Davide Costamagna
レビュー0件
信頼性
51週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 166%
Axi-US18-Live
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 692
利益トレード:
2 794 (75.67%)
損失トレード:
898 (24.32%)
ベストトレード:
529.31 USD
最悪のトレード:
-247.11 USD
総利益:
11 572.54 USD (1 576 160 pips)
総損失:
-7 550.21 USD (4 542 345 pips)
最大連続の勝ち:
37 (259.48 USD)
最大連続利益:
860.39 USD (8)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
86.63%
最大入金額:
35.09%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
4.38
長いトレード:
1 895 (51.33%)
短いトレード:
1 797 (48.67%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
1.09 USD
平均利益:
4.14 USD
平均損失:
-8.41 USD
最大連続の負け:
24 (-122.66 USD)
最大連続損失:
-861.27 USD (7)
月間成長:
11.88%
年間予想:
144.13%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
170.69 USD
最大の:
918.80 USD (27.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.95% (154.46 USD)
エクイティによる:
20.80% (951.45 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.pro 2682
EURGBP.pro 296
USDCAD.pro 96
EURUSD.pro 95
EURAUD.pro 81
GBPCHF.pro 72
AUDCAD.pro 65
EURCHF.pro 58
NZDJPY.pro 49
WTI.fs 34
BTCUSD 34
CHFJPY.pro 27
NAS100.fs 23
NZDCAD.pro 21
AUDNZD.pro 16
DAX40.fs 10
NZDUSD.pro 7
USTECH 5
Berkshire+ 5
EURJPY.pro 3
XPTUSD.pro 3
XAGUSD.pro 3
GER40 1
VIX.fs 1
EURNZD.pro 1
GBPUSD.pro 1
GBPCAD.pro 1
CADCHF.pro 1
AUDUSD.pro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.pro 2.6K
EURGBP.pro 52
USDCAD.pro -1
EURUSD.pro 162
EURAUD.pro -2
GBPCHF.pro 4
AUDCAD.pro 16
EURCHF.pro 16
NZDJPY.pro 14
WTI.fs 663
BTCUSD -553
CHFJPY.pro 12
NAS100.fs -11
NZDCAD.pro 5
AUDNZD.pro 43
DAX40.fs -128
NZDUSD.pro -14
USTECH 721
Berkshire+ 0
EURJPY.pro 10
XPTUSD.pro 374
XAGUSD.pro -1
GER40 -1
VIX.fs -2
EURNZD.pro 7
GBPUSD.pro 12
GBPCAD.pro 7
CADCHF.pro 3
AUDUSD.pro 8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.pro 171K
EURGBP.pro -1.2K
USDCAD.pro 853
EURUSD.pro 12K
EURAUD.pro -7.9K
GBPCHF.pro 1.2K
AUDCAD.pro 2.2K
EURCHF.pro 524
NZDJPY.pro 2.5K
WTI.fs 3.5K
BTCUSD -3.4M
CHFJPY.pro 827
NAS100.fs -5.4K
NZDCAD.pro 582
AUDNZD.pro 238
DAX40.fs -37K
NZDUSD.pro -635
USTECH 72K
Berkshire+ 88
EURJPY.pro 324
XPTUSD.pro 188K
XAGUSD.pro -2
GER40 1.6K
VIX.fs 2.2K
EURNZD.pro 180
GBPUSD.pro 170
GBPCAD.pro 163
CADCHF.pro 52
AUDUSD.pro 104
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +529.31 USD
最悪のトレード: -247 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +259.48 USD
最大連続損失: -122.66 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US18-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

A system based on real, automatic, and manual trading. This is the best signal you can find here. The Dawndrawn you see isn't the real one from the system, which is less than 10%. Don't use this signal for PropFirm, you could get banned. A balance of at least $1,000 is recommended.
レビューなし
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 21:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 19:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.09% of days out of 274 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Toro
100 USD/月
166%
0
0
USD
6.1K
USD
51
91%
3 692
75%
87%
1.53
1.09
USD
28%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください