İşlemler:
285
Kârla kapanan işlemler:
233 (81.75%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (18.25%)
En iyi işlem:
10.22 GBP
En kötü işlem:
-12.82 GBP
Brüt kâr:
223.31 GBP (36 128 pips)
Brüt zarar:
-75.11 GBP (9 241 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (90.44 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
90.44 GBP (76)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
34.30%
Maks. mevduat yükü:
28.47%
En son işlem:
26 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
5.23
Alış işlemleri:
138 (48.42%)
Satış işlemleri:
147 (51.58%)
Kâr faktörü:
2.97
Beklenen getiri:
0.52 GBP
Ortalama kâr:
0.96 GBP
Ortalama zarar:
-1.44 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-17.74 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-17.74 GBP (9)
Aylık büyüme:
59.66%
Yıllık tahmin:
723.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.87 GBP
Maksimum:
28.35 GBP (27.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.78% (28.35 GBP)
Varlığa göre:
0.14% (0.32 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|183
|AUDJPY
|49
|EURGBP
|30
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|4
|EURJPY
|3
|AUDCHF
|2
|USDCZK
|2
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|215
|AUDJPY
|-10
|EURGBP
|-7
|GBPUSD
|-7
|USDJPY
|1
|EURJPY
|-1
|AUDCHF
|0
|USDCZK
|0
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|0
|EURUSD
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|28K
|AUDJPY
|-131
|EURGBP
|-512
|GBPUSD
|-181
|USDJPY
|144
|EURJPY
|-94
|AUDCHF
|-26
|USDCZK
|1
|GBPCHF
|45
|AUDUSD
|-15
|AUDCAD
|2
|EURUSD
|-36
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.22 GBP
En kötü işlem: -13 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 76
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +90.44 GBP
Maksimum ardışık zarar: -17.74 GBP
We only trade GBP/JPY and we don’t miss.
Weekly profits.
İnceleme yok
