Zach Arron Turner

YenKing

Zach Arron Turner
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 153%
Forex.comUK-Live 112
1:33
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
285
Kârla kapanan işlemler:
233 (81.75%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (18.25%)
En iyi işlem:
10.22 GBP
En kötü işlem:
-12.82 GBP
Brüt kâr:
223.31 GBP (36 128 pips)
Brüt zarar:
-75.11 GBP (9 241 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (90.44 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
90.44 GBP (76)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
34.30%
Maks. mevduat yükü:
28.47%
En son işlem:
26 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
5.23
Alış işlemleri:
138 (48.42%)
Satış işlemleri:
147 (51.58%)
Kâr faktörü:
2.97
Beklenen getiri:
0.52 GBP
Ortalama kâr:
0.96 GBP
Ortalama zarar:
-1.44 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-17.74 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-17.74 GBP (9)
Aylık büyüme:
59.66%
Yıllık tahmin:
723.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.87 GBP
Maksimum:
28.35 GBP (27.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.78% (28.35 GBP)
Varlığa göre:
0.14% (0.32 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 183
AUDJPY 49
EURGBP 30
GBPUSD 8
USDJPY 4
EURJPY 3
AUDCHF 2
USDCZK 2
GBPCHF 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 215
AUDJPY -10
EURGBP -7
GBPUSD -7
USDJPY 1
EURJPY -1
AUDCHF 0
USDCZK 0
GBPCHF 1
AUDUSD 0
AUDCAD 0
EURUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 28K
AUDJPY -131
EURGBP -512
GBPUSD -181
USDJPY 144
EURJPY -94
AUDCHF -26
USDCZK 1
GBPCHF 45
AUDUSD -15
AUDCAD 2
EURUSD -36
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.22 GBP
En kötü işlem: -13 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 76
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +90.44 GBP
Maksimum ardışık zarar: -17.74 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.comUK-Live 112" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

We only trade GBP/JPY and we don’t miss. 
Weekly profits. 
İnceleme yok
2025.09.29 10:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
