Zach Arron Turner

YenKing

Zach Arron Turner
0 comentários
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 255%
Forex.comUK-Live 112
1:33
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
400
Negociações com lucro:
325 (81.25%)
Negociações com perda:
75 (18.75%)
Melhor negociação:
15.06 GBP
Pior negociação:
-45.82 GBP
Lucro bruto:
443.93 GBP (57 694 pips)
Perda bruta:
-203.29 GBP (20 204 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
82 (94.06 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
94.06 GBP (82)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
86.31%
Depósito máximo carregado:
155.18%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
4.11
Negociações longas:
190 (47.50%)
Negociações curtas:
210 (52.50%)
Fator de lucro:
2.18
Valor esperado:
0.60 GBP
Lucro médio:
1.37 GBP
Perda média:
-2.71 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-17.74 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-58.49 GBP (2)
Crescimento mensal:
13.02%
Previsão anual:
157.98%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
25.87 GBP
Máximo:
58.49 GBP (16.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.78% (28.35 GBP)
Pelo Capital Líquido:
46.66% (131.39 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY 298
AUDJPY 49
EURGBP 30
GBPUSD 8
USDJPY 4
EURJPY 3
AUDCHF 2
USDCZK 2
GBPCHF 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY 334
AUDJPY -10
EURGBP -7
GBPUSD -7
USDJPY 1
EURJPY -1
AUDCHF 0
USDCZK 0
GBPCHF 1
AUDUSD 0
AUDCAD 0
EURUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY 38K
AUDJPY -131
EURGBP -512
GBPUSD -181
USDJPY 144
EURJPY -94
AUDCHF -26
USDCZK 1
GBPCHF 45
AUDUSD -15
AUDCAD 2
EURUSD -36
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.06 GBP
Pior negociação: -46 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 82
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +94.06 GBP
Máxima perda consecutiva: -17.74 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Forex.comUK-Live 112" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

We only trade GBP/JPY and we don’t miss. 
Weekly profits. 
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2025.12.26 12:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.01 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 16:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 14:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 09:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 08:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 13:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 14:22
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.17 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 08:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
YenKing
100 USD por mês
255%
0
0
USD
289
GBP
29
0%
400
81%
86%
2.18
0.60
GBP
47%
1:33
