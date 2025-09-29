- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
400
Negociações com lucro:
325 (81.25%)
Negociações com perda:
75 (18.75%)
Melhor negociação:
15.06 GBP
Pior negociação:
-45.82 GBP
Lucro bruto:
443.93 GBP (57 694 pips)
Perda bruta:
-203.29 GBP (20 204 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
82 (94.06 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
94.06 GBP (82)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
86.31%
Depósito máximo carregado:
155.18%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
4.11
Negociações longas:
190 (47.50%)
Negociações curtas:
210 (52.50%)
Fator de lucro:
2.18
Valor esperado:
0.60 GBP
Lucro médio:
1.37 GBP
Perda média:
-2.71 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-17.74 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-58.49 GBP (2)
Crescimento mensal:
13.02%
Previsão anual:
157.98%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
25.87 GBP
Máximo:
58.49 GBP (16.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.78% (28.35 GBP)
Pelo Capital Líquido:
46.66% (131.39 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|298
|AUDJPY
|49
|EURGBP
|30
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|4
|EURJPY
|3
|AUDCHF
|2
|USDCZK
|2
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPY
|334
|AUDJPY
|-10
|EURGBP
|-7
|GBPUSD
|-7
|USDJPY
|1
|EURJPY
|-1
|AUDCHF
|0
|USDCZK
|0
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|0
|EURUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPY
|38K
|AUDJPY
|-131
|EURGBP
|-512
|GBPUSD
|-181
|USDJPY
|144
|EURJPY
|-94
|AUDCHF
|-26
|USDCZK
|1
|GBPCHF
|45
|AUDUSD
|-15
|AUDCAD
|2
|EURUSD
|-36
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.06 GBP
Pior negociação: -46 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 82
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +94.06 GBP
Máxima perda consecutiva: -17.74 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Forex.comUK-Live 112" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
We only trade GBP/JPY and we don’t miss.
Weekly profits.
Sem comentários
