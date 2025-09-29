- Прирост
Всего трейдов:
400
Прибыльных трейдов:
325 (81.25%)
Убыточных трейдов:
75 (18.75%)
Лучший трейд:
15.06 GBP
Худший трейд:
-45.82 GBP
Общая прибыль:
443.93 GBP (57 694 pips)
Общий убыток:
-203.29 GBP (20 204 pips)
Макс. серия выигрышей:
82 (94.06 GBP)
Макс. прибыль в серии:
94.06 GBP (82)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
86.31%
Макс. загрузка депозита:
155.18%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
4.11
Длинных трейдов:
190 (47.50%)
Коротких трейдов:
210 (52.50%)
Профит фактор:
2.18
Мат. ожидание:
0.60 GBP
Средняя прибыль:
1.37 GBP
Средний убыток:
-2.71 GBP
Макс. серия проигрышей:
9 (-17.74 GBP)
Макс. убыток в серии:
-58.49 GBP (2)
Прирост в месяц:
13.02%
Годовой прогноз:
157.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.87 GBP
Максимальная:
58.49 GBP (16.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.78% (28.35 GBP)
По эквити:
46.66% (131.39 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|298
|AUDJPY
|49
|EURGBP
|30
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|4
|EURJPY
|3
|AUDCHF
|2
|USDCZK
|2
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|334
|AUDJPY
|-10
|EURGBP
|-7
|GBPUSD
|-7
|USDJPY
|1
|EURJPY
|-1
|AUDCHF
|0
|USDCZK
|0
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|0
|EURUSD
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|38K
|AUDJPY
|-131
|EURGBP
|-512
|GBPUSD
|-181
|USDJPY
|144
|EURJPY
|-94
|AUDCHF
|-26
|USDCZK
|1
|GBPCHF
|45
|AUDUSD
|-15
|AUDCAD
|2
|EURUSD
|-36
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.06 GBP
Худший трейд: -46 GBP
Макс. серия выигрышей: 82
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +94.06 GBP
Макс. убыток в серии: -17.74 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Forex.comUK-Live 112" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
We only trade GBP/JPY and we don’t miss.
Weekly profits.
Нет отзывов
