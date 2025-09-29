СигналыРазделы
Zach Arron Turner

YenKing

Zach Arron Turner
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 255%
Forex.comUK-Live 112
1:33
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
400
Прибыльных трейдов:
325 (81.25%)
Убыточных трейдов:
75 (18.75%)
Лучший трейд:
15.06 GBP
Худший трейд:
-45.82 GBP
Общая прибыль:
443.93 GBP (57 694 pips)
Общий убыток:
-203.29 GBP (20 204 pips)
Макс. серия выигрышей:
82 (94.06 GBP)
Макс. прибыль в серии:
94.06 GBP (82)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
86.31%
Макс. загрузка депозита:
155.18%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
4.11
Длинных трейдов:
190 (47.50%)
Коротких трейдов:
210 (52.50%)
Профит фактор:
2.18
Мат. ожидание:
0.60 GBP
Средняя прибыль:
1.37 GBP
Средний убыток:
-2.71 GBP
Макс. серия проигрышей:
9 (-17.74 GBP)
Макс. убыток в серии:
-58.49 GBP (2)
Прирост в месяц:
13.02%
Годовой прогноз:
157.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.87 GBP
Максимальная:
58.49 GBP (16.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.78% (28.35 GBP)
По эквити:
46.66% (131.39 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 298
AUDJPY 49
EURGBP 30
GBPUSD 8
USDJPY 4
EURJPY 3
AUDCHF 2
USDCZK 2
GBPCHF 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 334
AUDJPY -10
EURGBP -7
GBPUSD -7
USDJPY 1
EURJPY -1
AUDCHF 0
USDCZK 0
GBPCHF 1
AUDUSD 0
AUDCAD 0
EURUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY 38K
AUDJPY -131
EURGBP -512
GBPUSD -181
USDJPY 144
EURJPY -94
AUDCHF -26
USDCZK 1
GBPCHF 45
AUDUSD -15
AUDCAD 2
EURUSD -36
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.06 GBP
Худший трейд: -46 GBP
Макс. серия выигрышей: 82
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +94.06 GBP
Макс. убыток в серии: -17.74 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Forex.comUK-Live 112" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

We only trade GBP/JPY and we don’t miss. 
Weekly profits. 
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
YenKing
100 USD в месяц
255%
0
0
USD
289
GBP
29
0%
400
81%
86%
2.18
0.60
GBP
47%
1:33
