Trades:
284
Bénéfice trades:
232 (81.69%)
Perte trades:
52 (18.31%)
Meilleure transaction:
10.22 GBP
Pire transaction:
-12.82 GBP
Bénéfice brut:
221.31 GBP (35 927 pips)
Perte brute:
-75.11 GBP (9 241 pips)
Gains consécutifs maximales:
75 (88.44 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
88.44 GBP (75)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
25.99%
Charge de dépôt maximale:
28.47%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
5.16
Longs trades:
137 (48.24%)
Courts trades:
147 (51.76%)
Facteur de profit:
2.95
Rendement attendu:
0.51 GBP
Bénéfice moyen:
0.95 GBP
Perte moyenne:
-1.44 GBP
Pertes consécutives maximales:
9 (-17.74 GBP)
Perte consécutive maximale:
-17.74 GBP (9)
Croissance mensuelle:
58.31%
Prévision annuelle:
707.47%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.87 GBP
Maximal:
28.35 GBP (27.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.78% (28.35 GBP)
Par fonds propres:
0.14% (0.32 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|182
|AUDJPY
|49
|EURGBP
|30
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|4
|EURJPY
|3
|AUDCHF
|2
|USDCZK
|2
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPJPY
|213
|AUDJPY
|-10
|EURGBP
|-7
|GBPUSD
|-7
|USDJPY
|1
|EURJPY
|-1
|AUDCHF
|0
|USDCZK
|0
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|0
|EURUSD
|0
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPJPY
|27K
|AUDJPY
|-131
|EURGBP
|-512
|GBPUSD
|-181
|USDJPY
|144
|EURJPY
|-94
|AUDCHF
|-26
|USDCZK
|1
|GBPCHF
|45
|AUDUSD
|-15
|AUDCAD
|2
|EURUSD
|-36
Meilleure transaction: +10.22 GBP
Pire transaction: -13 GBP
Gains consécutifs maximales: 75
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +88.44 GBP
Perte consécutive maximale: -17.74 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Forex.comUK-Live 112" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
We only trade GBP/JPY and we don’t miss.
Weekly profits.
