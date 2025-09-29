SignauxSections
Zach Arron Turner

YenKing

Zach Arron Turner
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 150%
Forex.comUK-Live 112
1:33
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
284
Bénéfice trades:
232 (81.69%)
Perte trades:
52 (18.31%)
Meilleure transaction:
10.22 GBP
Pire transaction:
-12.82 GBP
Bénéfice brut:
221.31 GBP (35 927 pips)
Perte brute:
-75.11 GBP (9 241 pips)
Gains consécutifs maximales:
75 (88.44 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
88.44 GBP (75)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
25.99%
Charge de dépôt maximale:
28.47%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
5.16
Longs trades:
137 (48.24%)
Courts trades:
147 (51.76%)
Facteur de profit:
2.95
Rendement attendu:
0.51 GBP
Bénéfice moyen:
0.95 GBP
Perte moyenne:
-1.44 GBP
Pertes consécutives maximales:
9 (-17.74 GBP)
Perte consécutive maximale:
-17.74 GBP (9)
Croissance mensuelle:
58.31%
Prévision annuelle:
707.47%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.87 GBP
Maximal:
28.35 GBP (27.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.78% (28.35 GBP)
Par fonds propres:
0.14% (0.32 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 182
AUDJPY 49
EURGBP 30
GBPUSD 8
USDJPY 4
EURJPY 3
AUDCHF 2
USDCZK 2
GBPCHF 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 213
AUDJPY -10
EURGBP -7
GBPUSD -7
USDJPY 1
EURJPY -1
AUDCHF 0
USDCZK 0
GBPCHF 1
AUDUSD 0
AUDCAD 0
EURUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 27K
AUDJPY -131
EURGBP -512
GBPUSD -181
USDJPY 144
EURJPY -94
AUDCHF -26
USDCZK 1
GBPCHF 45
AUDUSD -15
AUDCAD 2
EURUSD -36
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.22 GBP
Pire transaction: -13 GBP
Gains consécutifs maximales: 75
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +88.44 GBP
Perte consécutive maximale: -17.74 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Forex.comUK-Live 112" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

We only trade GBP/JPY and we don’t miss. 
Weekly profits. 
Aucun avis
2025.09.29 10:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
YenKing
30 USD par mois
150%
0
0
USD
234
GBP
13
0%
284
81%
26%
2.94
0.51
GBP
28%
1:33
