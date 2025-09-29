シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / YenKing
Zach Arron Turner

YenKing

Zach Arron Turner
レビュー0件
信頼性
29週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 255%
Forex.comUK-Live 112
1:33
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
400
利益トレード:
325 (81.25%)
損失トレード:
75 (18.75%)
ベストトレード:
15.06 GBP
最悪のトレード:
-45.82 GBP
総利益:
443.93 GBP (57 694 pips)
総損失:
-203.29 GBP (20 204 pips)
最大連続の勝ち:
82 (94.06 GBP)
最大連続利益:
94.06 GBP (82)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
86.31%
最大入金額:
155.18%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
4.11
長いトレード:
190 (47.50%)
短いトレード:
210 (52.50%)
プロフィットファクター:
2.18
期待されたペイオフ:
0.60 GBP
平均利益:
1.37 GBP
平均損失:
-2.71 GBP
最大連続の負け:
9 (-17.74 GBP)
最大連続損失:
-58.49 GBP (2)
月間成長:
13.02%
年間予想:
157.98%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
25.87 GBP
最大の:
58.49 GBP (16.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.78% (28.35 GBP)
エクイティによる:
46.66% (131.39 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPY 298
AUDJPY 49
EURGBP 30
GBPUSD 8
USDJPY 4
EURJPY 3
AUDCHF 2
USDCZK 2
GBPCHF 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPY 334
AUDJPY -10
EURGBP -7
GBPUSD -7
USDJPY 1
EURJPY -1
AUDCHF 0
USDCZK 0
GBPCHF 1
AUDUSD 0
AUDCAD 0
EURUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPY 38K
AUDJPY -131
EURGBP -512
GBPUSD -181
USDJPY 144
EURJPY -94
AUDCHF -26
USDCZK 1
GBPCHF 45
AUDUSD -15
AUDCAD 2
EURUSD -36
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +15.06 GBP
最悪のトレード: -46 GBP
最大連続の勝ち: 82
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +94.06 GBP
最大連続損失: -17.74 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Forex.comUK-Live 112"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

We only trade GBP/JPY and we don’t miss. 
Weekly profits. 
レビューなし
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2025.12.26 12:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.01 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 16:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 14:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 09:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 08:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 13:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 14:22
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.17 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 08:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
YenKing
100 USD/月
255%
0
0
USD
289
GBP
29
0%
400
81%
86%
2.18
0.60
GBP
47%
1:33
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

