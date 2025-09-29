- 成長
トレード:
400
利益トレード:
325 (81.25%)
損失トレード:
75 (18.75%)
ベストトレード:
15.06 GBP
最悪のトレード:
-45.82 GBP
総利益:
443.93 GBP (57 694 pips)
総損失:
-203.29 GBP (20 204 pips)
最大連続の勝ち:
82 (94.06 GBP)
最大連続利益:
94.06 GBP (82)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
86.31%
最大入金額:
155.18%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
4.11
長いトレード:
190 (47.50%)
短いトレード:
210 (52.50%)
プロフィットファクター:
2.18
期待されたペイオフ:
0.60 GBP
平均利益:
1.37 GBP
平均損失:
-2.71 GBP
最大連続の負け:
9 (-17.74 GBP)
最大連続損失:
-58.49 GBP (2)
月間成長:
13.02%
年間予想:
157.98%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
25.87 GBP
最大の:
58.49 GBP (16.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.78% (28.35 GBP)
エクイティによる:
46.66% (131.39 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|298
|AUDJPY
|49
|EURGBP
|30
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|4
|EURJPY
|3
|AUDCHF
|2
|USDCZK
|2
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY
|334
|AUDJPY
|-10
|EURGBP
|-7
|GBPUSD
|-7
|USDJPY
|1
|EURJPY
|-1
|AUDCHF
|0
|USDCZK
|0
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|0
|EURUSD
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY
|38K
|AUDJPY
|-131
|EURGBP
|-512
|GBPUSD
|-181
|USDJPY
|144
|EURJPY
|-94
|AUDCHF
|-26
|USDCZK
|1
|GBPCHF
|45
|AUDUSD
|-15
|AUDCAD
|2
|EURUSD
|-36
ベストトレード: +15.06 GBP
最悪のトレード: -46 GBP
最大連続の勝ち: 82
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +94.06 GBP
最大連続損失: -17.74 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Forex.comUK-Live 112"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
We only trade GBP/JPY and we don’t miss.
Weekly profits.
