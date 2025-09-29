SegnaliSezioni
Zach Arron Turner

YenKing

Zach Arron Turner
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 153%
Forex.comUK-Live 112
1:33
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
285
Profit Trade:
233 (81.75%)
Loss Trade:
52 (18.25%)
Best Trade:
10.22 GBP
Worst Trade:
-12.82 GBP
Profitto lordo:
223.31 GBP (36 128 pips)
Perdita lorda:
-75.11 GBP (9 241 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (90.44 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
90.44 GBP (76)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
34.30%
Massimo carico di deposito:
28.47%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
5.23
Long Trade:
138 (48.42%)
Short Trade:
147 (51.58%)
Fattore di profitto:
2.97
Profitto previsto:
0.52 GBP
Profitto medio:
0.96 GBP
Perdita media:
-1.44 GBP
Massime perdite consecutive:
9 (-17.74 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-17.74 GBP (9)
Crescita mensile:
59.66%
Previsione annuale:
723.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.87 GBP
Massimale:
28.35 GBP (27.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.78% (28.35 GBP)
Per equità:
0.14% (0.32 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 183
AUDJPY 49
EURGBP 30
GBPUSD 8
USDJPY 4
EURJPY 3
AUDCHF 2
USDCZK 2
GBPCHF 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
EURUSD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 215
AUDJPY -10
EURGBP -7
GBPUSD -7
USDJPY 1
EURJPY -1
AUDCHF 0
USDCZK 0
GBPCHF 1
AUDUSD 0
AUDCAD 0
EURUSD 0
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 28K
AUDJPY -131
EURGBP -512
GBPUSD -181
USDJPY 144
EURJPY -94
AUDCHF -26
USDCZK 1
GBPCHF 45
AUDUSD -15
AUDCAD 2
EURUSD -36
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.22 GBP
Worst Trade: -13 GBP
Vincite massime consecutive: 76
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +90.44 GBP
Massima perdita consecutiva: -17.74 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.comUK-Live 112" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

We only trade GBP/JPY and we don’t miss. 
Weekly profits. 
2025.09.29 10:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
