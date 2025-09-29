- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
285
Profit Trade:
233 (81.75%)
Loss Trade:
52 (18.25%)
Best Trade:
10.22 GBP
Worst Trade:
-12.82 GBP
Profitto lordo:
223.31 GBP (36 128 pips)
Perdita lorda:
-75.11 GBP (9 241 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (90.44 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
90.44 GBP (76)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
34.30%
Massimo carico di deposito:
28.47%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
5.23
Long Trade:
138 (48.42%)
Short Trade:
147 (51.58%)
Fattore di profitto:
2.97
Profitto previsto:
0.52 GBP
Profitto medio:
0.96 GBP
Perdita media:
-1.44 GBP
Massime perdite consecutive:
9 (-17.74 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-17.74 GBP (9)
Crescita mensile:
59.66%
Previsione annuale:
723.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.87 GBP
Massimale:
28.35 GBP (27.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.78% (28.35 GBP)
Per equità:
0.14% (0.32 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|183
|AUDJPY
|49
|EURGBP
|30
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|4
|EURJPY
|3
|AUDCHF
|2
|USDCZK
|2
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|215
|AUDJPY
|-10
|EURGBP
|-7
|GBPUSD
|-7
|USDJPY
|1
|EURJPY
|-1
|AUDCHF
|0
|USDCZK
|0
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|0
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|28K
|AUDJPY
|-131
|EURGBP
|-512
|GBPUSD
|-181
|USDJPY
|144
|EURJPY
|-94
|AUDCHF
|-26
|USDCZK
|1
|GBPCHF
|45
|AUDUSD
|-15
|AUDCAD
|2
|EURUSD
|-36
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.22 GBP
Worst Trade: -13 GBP
Vincite massime consecutive: 76
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +90.44 GBP
Massima perdita consecutiva: -17.74 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.comUK-Live 112" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
We only trade GBP/JPY and we don’t miss.
Weekly profits.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
153%
0
0
USD
USD
236
GBP
GBP
13
0%
285
81%
34%
2.97
0.52
GBP
GBP
28%
1:33