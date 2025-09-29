- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
400
Transacciones Rentables:
325 (81.25%)
Transacciones Irrentables:
75 (18.75%)
Mejor transacción:
15.06 GBP
Peor transacción:
-45.82 GBP
Beneficio Bruto:
443.93 GBP (57 694 pips)
Pérdidas Brutas:
-203.29 GBP (20 204 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
82 (94.06 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
94.06 GBP (82)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
86.31%
Carga máxima del depósito:
155.18%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
4.11
Transacciones Largas:
190 (47.50%)
Transacciones Cortas:
210 (52.50%)
Factor de Beneficio:
2.18
Beneficio Esperado:
0.60 GBP
Beneficio medio:
1.37 GBP
Pérdidas medias:
-2.71 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-17.74 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-58.49 GBP (2)
Crecimiento al mes:
13.02%
Pronóstico anual:
157.98%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
25.87 GBP
Máxima:
58.49 GBP (16.85%)
Reducción relativa:
De balance:
27.78% (28.35 GBP)
De fondos:
46.66% (131.39 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|298
|AUDJPY
|49
|EURGBP
|30
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|4
|EURJPY
|3
|AUDCHF
|2
|USDCZK
|2
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPJPY
|334
|AUDJPY
|-10
|EURGBP
|-7
|GBPUSD
|-7
|USDJPY
|1
|EURJPY
|-1
|AUDCHF
|0
|USDCZK
|0
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|0
|EURUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPJPY
|38K
|AUDJPY
|-131
|EURGBP
|-512
|GBPUSD
|-181
|USDJPY
|144
|EURJPY
|-94
|AUDCHF
|-26
|USDCZK
|1
|GBPCHF
|45
|AUDUSD
|-15
|AUDCAD
|2
|EURUSD
|-36
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +15.06 GBP
Peor transacción: -46 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 82
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +94.06 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -17.74 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Forex.comUK-Live 112" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
We only trade GBP/JPY and we don’t miss.
Weekly profits.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
100 USD al mes
255%
0
0
USD
USD
289
GBP
GBP
29
0%
400
81%
86%
2.18
0.60
GBP
GBP
47%
1:33