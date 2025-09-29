SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / YenKing
Zach Arron Turner

YenKing

Zach Arron Turner
0 comentarios
Fiabilidad
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 255%
Forex.comUK-Live 112
1:33
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
400
Transacciones Rentables:
325 (81.25%)
Transacciones Irrentables:
75 (18.75%)
Mejor transacción:
15.06 GBP
Peor transacción:
-45.82 GBP
Beneficio Bruto:
443.93 GBP (57 694 pips)
Pérdidas Brutas:
-203.29 GBP (20 204 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
82 (94.06 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
94.06 GBP (82)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
86.31%
Carga máxima del depósito:
155.18%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
4.11
Transacciones Largas:
190 (47.50%)
Transacciones Cortas:
210 (52.50%)
Factor de Beneficio:
2.18
Beneficio Esperado:
0.60 GBP
Beneficio medio:
1.37 GBP
Pérdidas medias:
-2.71 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-17.74 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-58.49 GBP (2)
Crecimiento al mes:
13.02%
Pronóstico anual:
157.98%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
25.87 GBP
Máxima:
58.49 GBP (16.85%)
Reducción relativa:
De balance:
27.78% (28.35 GBP)
De fondos:
46.66% (131.39 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPJPY 298
AUDJPY 49
EURGBP 30
GBPUSD 8
USDJPY 4
EURJPY 3
AUDCHF 2
USDCZK 2
GBPCHF 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPJPY 334
AUDJPY -10
EURGBP -7
GBPUSD -7
USDJPY 1
EURJPY -1
AUDCHF 0
USDCZK 0
GBPCHF 1
AUDUSD 0
AUDCAD 0
EURUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPJPY 38K
AUDJPY -131
EURGBP -512
GBPUSD -181
USDJPY 144
EURJPY -94
AUDCHF -26
USDCZK 1
GBPCHF 45
AUDUSD -15
AUDCAD 2
EURUSD -36
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15.06 GBP
Peor transacción: -46 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 82
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +94.06 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -17.74 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Forex.comUK-Live 112" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

We only trade GBP/JPY and we don’t miss. 
Weekly profits. 
No hay comentarios
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2025.12.26 12:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.01 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 16:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 14:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 09:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 08:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 13:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 14:22
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.17 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 08:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
YenKing
100 USD al mes
255%
0
0
USD
289
GBP
29
0%
400
81%
86%
2.18
0.60
GBP
47%
1:33
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.