交易:
400
盈利交易:
325 (81.25%)
亏损交易:
75 (18.75%)
最好交易:
15.06 GBP
最差交易:
-45.82 GBP
毛利:
443.93 GBP (57 694 pips)
毛利亏损:
-203.29 GBP (20 204 pips)
最大连续赢利:
82 (94.06 GBP)
最大连续盈利:
94.06 GBP (82)
夏普比率:
0.20
交易活动:
86.31%
最大入金加载:
155.18%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
20 小时
采收率:
4.11
长期交易:
190 (47.50%)
短期交易:
210 (52.50%)
利润因子:
2.18
预期回报:
0.60 GBP
平均利润:
1.37 GBP
平均损失:
-2.71 GBP
最大连续失误:
9 (-17.74 GBP)
最大连续亏损:
-58.49 GBP (2)
每月增长:
13.02%
年度预测:
157.98%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
25.87 GBP
最大值:
58.49 GBP (16.85%)
相对跌幅:
结余:
27.78% (28.35 GBP)
净值:
46.66% (131.39 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|298
|AUDJPY
|49
|EURGBP
|30
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|4
|EURJPY
|3
|AUDCHF
|2
|USDCZK
|2
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|334
|AUDJPY
|-10
|EURGBP
|-7
|GBPUSD
|-7
|USDJPY
|1
|EURJPY
|-1
|AUDCHF
|0
|USDCZK
|0
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|0
|EURUSD
|0
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|38K
|AUDJPY
|-131
|EURGBP
|-512
|GBPUSD
|-181
|USDJPY
|144
|EURJPY
|-94
|AUDCHF
|-26
|USDCZK
|1
|GBPCHF
|45
|AUDUSD
|-15
|AUDCAD
|2
|EURUSD
|-36
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.06 GBP
最差交易: -46 GBP
最大连续赢利: 82
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +94.06 GBP
最大连续亏损: -17.74 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Forex.comUK-Live 112 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
We only trade GBP/JPY and we don’t miss.
Weekly profits.
