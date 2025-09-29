信号部分
信号 / MetaTrader 4 / YenKing
Zach Arron Turner

YenKing

Zach Arron Turner
0条评论
可靠性
29
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 255%
Forex.comUK-Live 112
1:33
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
400
盈利交易:
325 (81.25%)
亏损交易:
75 (18.75%)
最好交易:
15.06 GBP
最差交易:
-45.82 GBP
毛利:
443.93 GBP (57 694 pips)
毛利亏损:
-203.29 GBP (20 204 pips)
最大连续赢利:
82 (94.06 GBP)
最大连续盈利:
94.06 GBP (82)
夏普比率:
0.20
交易活动:
86.31%
最大入金加载:
155.18%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
20 小时
采收率:
4.11
长期交易:
190 (47.50%)
短期交易:
210 (52.50%)
利润因子:
2.18
预期回报:
0.60 GBP
平均利润:
1.37 GBP
平均损失:
-2.71 GBP
最大连续失误:
9 (-17.74 GBP)
最大连续亏损:
-58.49 GBP (2)
每月增长:
13.02%
年度预测:
157.98%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
25.87 GBP
最大值:
58.49 GBP (16.85%)
相对跌幅:
结余:
27.78% (28.35 GBP)
净值:
46.66% (131.39 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY 298
AUDJPY 49
EURGBP 30
GBPUSD 8
USDJPY 4
EURJPY 3
AUDCHF 2
USDCZK 2
GBPCHF 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY 334
AUDJPY -10
EURGBP -7
GBPUSD -7
USDJPY 1
EURJPY -1
AUDCHF 0
USDCZK 0
GBPCHF 1
AUDUSD 0
AUDCAD 0
EURUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY 38K
AUDJPY -131
EURGBP -512
GBPUSD -181
USDJPY 144
EURJPY -94
AUDCHF -26
USDCZK 1
GBPCHF 45
AUDUSD -15
AUDCAD 2
EURUSD -36
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +15.06 GBP
最差交易: -46 GBP
最大连续赢利: 82
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +94.06 GBP
最大连续亏损: -17.74 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Forex.comUK-Live 112 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

We only trade GBP/JPY and we don’t miss. 
Weekly profits. 
没有评论
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2025.12.26 12:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.01 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 16:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 14:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 09:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 08:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 13:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 13:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 14:22
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.17 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 08:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
YenKing
每月100 USD
255%
0
0
USD
289
GBP
29
0%
400
81%
86%
2.18
0.60
GBP
47%
1:33
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载