Zach Arron Turner

YenKing

Zach Arron Turner
0 리뷰
안정성
29
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 255%
Forex.comUK-Live 112
1:33
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
400
이익 거래:
325 (81.25%)
손실 거래:
75 (18.75%)
최고의 거래:
15.06 GBP
최악의 거래:
-45.82 GBP
총 수익:
443.93 GBP (57 694 pips)
총 손실:
-203.29 GBP (20 204 pips)
연속 최대 이익:
82 (94.06 GBP)
연속 최대 이익:
94.06 GBP (82)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
86.31%
최대 입금량:
155.18%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
4.11
롱(주식매수):
190 (47.50%)
숏(주식차입매도):
210 (52.50%)
수익 요인:
2.18
기대수익:
0.60 GBP
평균 이익:
1.37 GBP
평균 손실:
-2.71 GBP
연속 최대 손실:
9 (-17.74 GBP)
연속 최대 손실:
-58.49 GBP (2)
월별 성장률:
13.02%
연간 예측:
157.98%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
25.87 GBP
최대한의:
58.49 GBP (16.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.78% (28.35 GBP)
자본금별:
46.66% (131.39 GBP)

배포

심볼 Sell Buy
GBPJPY 298
AUDJPY 49
EURGBP 30
GBPUSD 8
USDJPY 4
EURJPY 3
AUDCHF 2
USDCZK 2
GBPCHF 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPJPY 334
AUDJPY -10
EURGBP -7
GBPUSD -7
USDJPY 1
EURJPY -1
AUDCHF 0
USDCZK 0
GBPCHF 1
AUDUSD 0
AUDCAD 0
EURUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPJPY 38K
AUDJPY -131
EURGBP -512
GBPUSD -181
USDJPY 144
EURJPY -94
AUDCHF -26
USDCZK 1
GBPCHF 45
AUDUSD -15
AUDCAD 2
EURUSD -36
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +15.06 GBP
최악의 거래: -46 GBP
연속 최대 이익: 82
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +94.06 GBP
연속 최대 손실: -17.74 GBP

We only trade GBP/JPY and we don’t miss. 
Weekly profits. 
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
YenKing
월별 100 USD
255%
0
0
USD
289
GBP
29
0%
400
81%
86%
2.18
0.60
GBP
47%
1:33
