트레이드:
400
이익 거래:
325 (81.25%)
손실 거래:
75 (18.75%)
최고의 거래:
15.06 GBP
최악의 거래:
-45.82 GBP
총 수익:
443.93 GBP (57 694 pips)
총 손실:
-203.29 GBP (20 204 pips)
연속 최대 이익:
82 (94.06 GBP)
연속 최대 이익:
94.06 GBP (82)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
86.31%
최대 입금량:
155.18%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
4.11
롱(주식매수):
190 (47.50%)
숏(주식차입매도):
210 (52.50%)
수익 요인:
2.18
기대수익:
0.60 GBP
평균 이익:
1.37 GBP
평균 손실:
-2.71 GBP
연속 최대 손실:
9 (-17.74 GBP)
연속 최대 손실:
-58.49 GBP (2)
월별 성장률:
13.02%
연간 예측:
157.98%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
25.87 GBP
최대한의:
58.49 GBP (16.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.78% (28.35 GBP)
자본금별:
46.66% (131.39 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|298
|AUDJPY
|49
|EURGBP
|30
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|4
|EURJPY
|3
|AUDCHF
|2
|USDCZK
|2
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPY
|334
|AUDJPY
|-10
|EURGBP
|-7
|GBPUSD
|-7
|USDJPY
|1
|EURJPY
|-1
|AUDCHF
|0
|USDCZK
|0
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|0
|EURUSD
|0
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPY
|38K
|AUDJPY
|-131
|EURGBP
|-512
|GBPUSD
|-181
|USDJPY
|144
|EURJPY
|-94
|AUDCHF
|-26
|USDCZK
|1
|GBPCHF
|45
|AUDUSD
|-15
|AUDCAD
|2
|EURUSD
|-36
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +15.06 GBP
최악의 거래: -46 GBP
연속 최대 이익: 82
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +94.06 GBP
연속 최대 손실: -17.74 GBP
We only trade GBP/JPY and we don’t miss.
Weekly profits.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
255%
0
0
USD
USD
289
GBP
GBP
29
0%
400
81%
86%
2.18
0.60
GBP
GBP
47%
1:33