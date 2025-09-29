- Wachstum
Trades insgesamt:
400
Gewinntrades:
325 (81.25%)
Verlusttrades:
75 (18.75%)
Bester Trade:
15.06 GBP
Schlechtester Trade:
-45.82 GBP
Bruttoprofit:
443.93 GBP (57 694 pips)
Bruttoverlust:
-203.29 GBP (20 204 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
82 (94.06 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
94.06 GBP (82)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
86.31%
Max deposit load:
155.18%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
4.11
Long-Positionen:
190 (47.50%)
Short-Positionen:
210 (52.50%)
Profit-Faktor:
2.18
Mathematische Gewinnerwartung:
0.60 GBP
Durchschnittlicher Profit:
1.37 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-2.71 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-17.74 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-58.49 GBP (2)
Wachstum pro Monat :
13.02%
Jahresprognose:
157.98%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
25.87 GBP
Maximaler:
58.49 GBP (16.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.78% (28.35 GBP)
Kapital:
46.66% (131.39 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|298
|AUDJPY
|49
|EURGBP
|30
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|4
|EURJPY
|3
|AUDCHF
|2
|USDCZK
|2
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPJPY
|334
|AUDJPY
|-10
|EURGBP
|-7
|GBPUSD
|-7
|USDJPY
|1
|EURJPY
|-1
|AUDCHF
|0
|USDCZK
|0
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|0
|EURUSD
|0
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPJPY
|38K
|AUDJPY
|-131
|EURGBP
|-512
|GBPUSD
|-181
|USDJPY
|144
|EURJPY
|-94
|AUDCHF
|-26
|USDCZK
|1
|GBPCHF
|45
|AUDUSD
|-15
|AUDCAD
|2
|EURUSD
|-36
Bester Trade: +15.06 GBP
Schlechtester Trade: -46 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 82
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +94.06 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.74 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Forex.comUK-Live 112" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
We only trade GBP/JPY and we don’t miss.
Weekly profits.
Keine Bewertungen
