Zach Arron Turner

YenKing

Zach Arron Turner
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
29 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 255%
Forex.comUK-Live 112
1:33
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
400
Gewinntrades:
325 (81.25%)
Verlusttrades:
75 (18.75%)
Bester Trade:
15.06 GBP
Schlechtester Trade:
-45.82 GBP
Bruttoprofit:
443.93 GBP (57 694 pips)
Bruttoverlust:
-203.29 GBP (20 204 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
82 (94.06 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
94.06 GBP (82)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
86.31%
Max deposit load:
155.18%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
4.11
Long-Positionen:
190 (47.50%)
Short-Positionen:
210 (52.50%)
Profit-Faktor:
2.18
Mathematische Gewinnerwartung:
0.60 GBP
Durchschnittlicher Profit:
1.37 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-2.71 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-17.74 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-58.49 GBP (2)
Wachstum pro Monat :
13.02%
Jahresprognose:
157.98%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
25.87 GBP
Maximaler:
58.49 GBP (16.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.78% (28.35 GBP)
Kapital:
46.66% (131.39 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPJPY 298
AUDJPY 49
EURGBP 30
GBPUSD 8
USDJPY 4
EURJPY 3
AUDCHF 2
USDCZK 2
GBPCHF 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY 334
AUDJPY -10
EURGBP -7
GBPUSD -7
USDJPY 1
EURJPY -1
AUDCHF 0
USDCZK 0
GBPCHF 1
AUDUSD 0
AUDCAD 0
EURUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY 38K
AUDJPY -131
EURGBP -512
GBPUSD -181
USDJPY 144
EURJPY -94
AUDCHF -26
USDCZK 1
GBPCHF 45
AUDUSD -15
AUDCAD 2
EURUSD -36
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.06 GBP
Schlechtester Trade: -46 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 82
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +94.06 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.74 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Forex.comUK-Live 112" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

We only trade GBP/JPY and we don’t miss. 
Weekly profits. 
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
YenKing
100 USD pro Monat
255%
0
0
USD
289
GBP
29
0%
400
81%
86%
2.18
0.60
GBP
47%
1:33
