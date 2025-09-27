- Büyüme
İşlemler:
124
Kârla kapanan işlemler:
111 (89.51%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (10.48%)
En iyi işlem:
97.74 USD
En kötü işlem:
-116.15 USD
Brüt kâr:
1 285.61 USD (27 445 pips)
Brüt zarar:
-311.10 USD (9 175 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (333.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
433.34 USD (28)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
8.39
Alış işlemleri:
101 (81.45%)
Satış işlemleri:
23 (18.55%)
Kâr faktörü:
4.13
Beklenen getiri:
7.86 USD
Ortalama kâr:
11.58 USD
Ortalama zarar:
-23.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-12.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-116.15 USD (1)
Aylık büyüme:
48.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
116.15 USD (4.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.20% (116.15 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDr
|975
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDr
|18K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +97.74 USD
En kötü işlem: -116 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +333.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Mighty Flow FX delivers a powerful yet calculated approach to XAUUSD trading. With a preference for buy-side opportunities, it leverages order block and fair value gap (FVG) techniques to capture high-probability entries during key market imbalances. Multiple positions may be opened strategically to optimize recovery and growth, always with a focus on controlled exposure. To maximize performance, a swap-free account is recommended. Perfect for traders seeking the strength of gold momentum combined with intelligent execution.
Recommended minimum: $2,000 balance.
