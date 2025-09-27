SegnaliSezioni
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
124
Profit Trade:
111 (89.51%)
Loss Trade:
13 (10.48%)
Best Trade:
97.74 USD
Worst Trade:
-116.15 USD
Profitto lordo:
1 285.61 USD (27 445 pips)
Perdita lorda:
-311.10 USD (9 175 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (333.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
433.34 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
8.39
Long Trade:
101 (81.45%)
Short Trade:
23 (18.55%)
Fattore di profitto:
4.13
Profitto previsto:
7.86 USD
Profitto medio:
11.58 USD
Perdita media:
-23.93 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-12.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-116.15 USD (1)
Crescita mensile:
48.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
116.15 USD (4.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.20% (116.15 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Mighty Flow FX delivers a powerful yet calculated approach to XAUUSD trading. With a preference for buy-side opportunities, it leverages order block and fair value gap (FVG) techniques to capture high-probability entries during key market imbalances. Multiple positions may be opened strategically to optimize recovery and growth, always with a focus on controlled exposure. To maximize performance, a swap-free account is recommended. Perfect for traders seeking the strength of gold momentum combined with intelligent execution.

Recommended minimum: $2,000 balance.
2025.09.27 02:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
