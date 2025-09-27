SeñalesSecciones
Wai Lam Chew

Mighty Flow FX

Wai Lam Chew
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 126%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
503
Transacciones Rentables:
460 (91.45%)
Transacciones Irrentables:
43 (8.55%)
Mejor transacción:
112.24 USD
Peor transacción:
-116.15 USD
Beneficio Bruto:
3 137.32 USD (161 007 pips)
Pérdidas Brutas:
-616.30 USD (27 249 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
104 (443.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
443.73 USD (104)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
78.66%
Carga máxima del depósito:
8.62%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
20.43
Transacciones Largas:
452 (89.86%)
Transacciones Cortas:
51 (10.14%)
Factor de Beneficio:
5.09
Beneficio Esperado:
5.01 USD
Beneficio medio:
6.82 USD
Pérdidas medias:
-14.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-52.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-116.15 USD (1)
Crecimiento al mes:
9.02%
Pronóstico anual:
109.41%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
123.39 USD (3.11%)
Reducción relativa:
De balance:
4.20% (116.15 USD)
De fondos:
25.90% (998.16 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDr 503
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDr 2.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDr 134K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +112.24 USD
Peor transacción: -116 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 104
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +443.73 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -52.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Mighty Flow FX delivers a powerful yet calculated approach to XAUUSD trading. With a preference for buy-side opportunities, it leverages order block and fair value gap (FVG) techniques to capture high-probability entries during key market imbalances. Multiple positions may be opened strategically to optimize recovery and growth, always with a focus on controlled exposure. To maximize performance, a swap-free account is recommended. Perfect for traders seeking the strength of gold momentum combined with intelligent execution.

Recommended minimum: $2,000 balance.
