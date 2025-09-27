- Incremento
Total de Trades:
503
Transacciones Rentables:
460 (91.45%)
Transacciones Irrentables:
43 (8.55%)
Mejor transacción:
112.24 USD
Peor transacción:
-116.15 USD
Beneficio Bruto:
3 137.32 USD (161 007 pips)
Pérdidas Brutas:
-616.30 USD (27 249 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
104 (443.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
443.73 USD (104)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
78.66%
Carga máxima del depósito:
8.62%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
20.43
Transacciones Largas:
452 (89.86%)
Transacciones Cortas:
51 (10.14%)
Factor de Beneficio:
5.09
Beneficio Esperado:
5.01 USD
Beneficio medio:
6.82 USD
Pérdidas medias:
-14.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-52.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-116.15 USD (1)
Crecimiento al mes:
9.02%
Pronóstico anual:
109.41%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
123.39 USD (3.11%)
Reducción relativa:
De balance:
4.20% (116.15 USD)
De fondos:
25.90% (998.16 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|503
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDr
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDr
|134K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +112.24 USD
Peor transacción: -116 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 104
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +443.73 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -52.70 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Mighty Flow FX delivers a powerful yet calculated approach to XAUUSD trading. With a preference for buy-side opportunities, it leverages order block and fair value gap (FVG) techniques to capture high-probability entries during key market imbalances. Multiple positions may be opened strategically to optimize recovery and growth, always with a focus on controlled exposure. To maximize performance, a swap-free account is recommended. Perfect for traders seeking the strength of gold momentum combined with intelligent execution.
Recommended minimum: $2,000 balance.
No hay comentarios
