トレード:
503
利益トレード:
460 (91.45%)
損失トレード:
43 (8.55%)
ベストトレード:
112.24 USD
最悪のトレード:
-116.15 USD
総利益:
3 137.32 USD (161 007 pips)
総損失:
-616.30 USD (27 249 pips)
最大連続の勝ち:
104 (443.73 USD)
最大連続利益:
443.73 USD (104)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
78.66%
最大入金額:
8.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
20.43
長いトレード:
452 (89.86%)
短いトレード:
51 (10.14%)
プロフィットファクター:
5.09
期待されたペイオフ:
5.01 USD
平均利益:
6.82 USD
平均損失:
-14.33 USD
最大連続の負け:
3 (-52.70 USD)
最大連続損失:
-116.15 USD (1)
月間成長:
9.02%
年間予想:
109.41%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
123.39 USD (3.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.20% (116.15 USD)
エクイティによる:
25.90% (998.16 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|503
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDr
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDr
|134K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +112.24 USD
最悪のトレード: -116 USD
最大連続の勝ち: 104
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +443.73 USD
最大連続損失: -52.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Mighty Flow FX delivers a powerful yet calculated approach to XAUUSD trading. With a preference for buy-side opportunities, it leverages order block and fair value gap (FVG) techniques to capture high-probability entries during key market imbalances. Multiple positions may be opened strategically to optimize recovery and growth, always with a focus on controlled exposure. To maximize performance, a swap-free account is recommended. Perfect for traders seeking the strength of gold momentum combined with intelligent execution.
Recommended minimum: $2,000 balance.
レビューなし
