シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Mighty Flow FX
Wai Lam Chew

Mighty Flow FX

Wai Lam Chew
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 126%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
503
利益トレード:
460 (91.45%)
損失トレード:
43 (8.55%)
ベストトレード:
112.24 USD
最悪のトレード:
-116.15 USD
総利益:
3 137.32 USD (161 007 pips)
総損失:
-616.30 USD (27 249 pips)
最大連続の勝ち:
104 (443.73 USD)
最大連続利益:
443.73 USD (104)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
78.66%
最大入金額:
8.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
20.43
長いトレード:
452 (89.86%)
短いトレード:
51 (10.14%)
プロフィットファクター:
5.09
期待されたペイオフ:
5.01 USD
平均利益:
6.82 USD
平均損失:
-14.33 USD
最大連続の負け:
3 (-52.70 USD)
最大連続損失:
-116.15 USD (1)
月間成長:
9.02%
年間予想:
109.41%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
123.39 USD (3.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.20% (116.15 USD)
エクイティによる:
25.90% (998.16 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDr 503
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDr 2.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDr 134K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +112.24 USD
最悪のトレード: -116 USD
最大連続の勝ち: 104
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +443.73 USD
最大連続損失: -52.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Mighty Flow FX delivers a powerful yet calculated approach to XAUUSD trading. With a preference for buy-side opportunities, it leverages order block and fair value gap (FVG) techniques to capture high-probability entries during key market imbalances. Multiple positions may be opened strategically to optimize recovery and growth, always with a focus on controlled exposure. To maximize performance, a swap-free account is recommended. Perfect for traders seeking the strength of gold momentum combined with intelligent execution.

Recommended minimum: $2,000 balance.
レビューなし
2025.11.10 11:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 10:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 13:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 05:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 04:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 19:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 14:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 14:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.27 02:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Mighty Flow FX
30 USD/月
126%
0
0
USD
4.5K
USD
17
100%
503
91%
79%
5.09
5.01
USD
26%
1:500
コピー

