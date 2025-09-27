СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Mighty Flow FX
Wai Lam Chew

Mighty Flow FX

Wai Lam Chew
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 124%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
495
Прибыльных трейдов:
452 (91.31%)
Убыточных трейдов:
43 (8.69%)
Лучший трейд:
112.24 USD
Худший трейд:
-116.15 USD
Общая прибыль:
3 104.26 USD (157 704 pips)
Общий убыток:
-616.30 USD (27 249 pips)
Макс. серия выигрышей:
96 (410.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
433.34 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
78.66%
Макс. загрузка депозита:
8.62%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
20.16
Длинных трейдов:
444 (89.70%)
Коротких трейдов:
51 (10.30%)
Профит фактор:
5.04
Мат. ожидание:
5.03 USD
Средняя прибыль:
6.87 USD
Средний убыток:
-14.33 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-52.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-116.15 USD (1)
Прирост в месяц:
9.98%
Годовой прогноз:
121.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
123.39 USD (3.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.20% (116.15 USD)
По эквити:
25.90% (998.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDr 495
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDr 2.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDr 130K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +112.24 USD
Худший трейд: -116 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +410.67 USD
Макс. убыток в серии: -52.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Mighty Flow FX delivers a powerful yet calculated approach to XAUUSD trading. With a preference for buy-side opportunities, it leverages order block and fair value gap (FVG) techniques to capture high-probability entries during key market imbalances. Multiple positions may be opened strategically to optimize recovery and growth, always with a focus on controlled exposure. To maximize performance, a swap-free account is recommended. Perfect for traders seeking the strength of gold momentum combined with intelligent execution.

Recommended minimum: $2,000 balance.
Нет отзывов
2025.11.10 11:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 10:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 13:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 05:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 04:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 19:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 14:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 14:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.27 02:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
