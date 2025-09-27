- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
495
Прибыльных трейдов:
452 (91.31%)
Убыточных трейдов:
43 (8.69%)
Лучший трейд:
112.24 USD
Худший трейд:
-116.15 USD
Общая прибыль:
3 104.26 USD (157 704 pips)
Общий убыток:
-616.30 USD (27 249 pips)
Макс. серия выигрышей:
96 (410.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
433.34 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
78.66%
Макс. загрузка депозита:
8.62%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
20.16
Длинных трейдов:
444 (89.70%)
Коротких трейдов:
51 (10.30%)
Профит фактор:
5.04
Мат. ожидание:
5.03 USD
Средняя прибыль:
6.87 USD
Средний убыток:
-14.33 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-52.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-116.15 USD (1)
Прирост в месяц:
9.98%
Годовой прогноз:
121.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
123.39 USD (3.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.20% (116.15 USD)
По эквити:
25.90% (998.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|495
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDr
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDr
|130K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +112.24 USD
Худший трейд: -116 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +410.67 USD
Макс. убыток в серии: -52.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Mighty Flow FX delivers a powerful yet calculated approach to XAUUSD trading. With a preference for buy-side opportunities, it leverages order block and fair value gap (FVG) techniques to capture high-probability entries during key market imbalances. Multiple positions may be opened strategically to optimize recovery and growth, always with a focus on controlled exposure. To maximize performance, a swap-free account is recommended. Perfect for traders seeking the strength of gold momentum combined with intelligent execution.
Recommended minimum: $2,000 balance.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
124%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
17
100%
495
91%
79%
5.03
5.03
USD
USD
26%
1:500